ODS má po víkendu z větší části nové vedení, v opozici chce posilovat vlastní značku
Vedení Občanské demokratické strany dnes na kongresu v pražských Vysočanech přebral Martin Kupka po Petru Fialovi, který stranu vedl 12 let. Dosavadní místopředseda strany a exministr dopravy získal zhruba dvoutřetinovou podporu delegátů a podle očekávání porazil místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih Radima Ivana. Kupka slíbil kontinuitu ve směřování ODS i snahu o modernizaci strany. Prvním místopředsedou ODS dnes kongres zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté vybírat v neděli.
Ve volbě předsedy dnes Kupka získal 327 hlasů z 508 platných. Pro jeho konkurenta Ivana hlasovalo 138 delegátů. "Je to jasné slovo kongresu. Ano, to je předseda, kterému chceme věřit, který povede ODS dál," uvedl Kupka po vyhlášení výsledků.
ODS se podle nového předsedy musí zaměřit na práci v opozici. "Je na nás, abychom posílili značku, nutně budeme spolupracovat s dalšími stranami v opozici, je to ale čas, abychom představili naše reformy," uvedl k pokračování koalice Spolu, kterou tvoří občanští demokraté, lidovci a TOP 09. ODS chce Kupka prezentovat jako srozumitelnou a jasnou kotvu. Do několika týdnů představí stínovou vládu, v níž budou zkušení experti i nováčci.
Kupkův protikandidát Ivan kritizoval, že končící vedení ODS podřídilo vše strachu, že nedotáhne vládu Spolu a STAN do konce, což bylo dobré pro zemi, ale ne pro stranu. Kritizoval navýšení daní, ke kterému Fialova vláda přikročila, či nákup čerpacích stanic státem, což šlo proti pravicovým tezím strany. Po volbě Ivan poděkoval za podporu a oznámil, že bude pokračovat v práci názorové platformy ODS Česko plus. Nevyloučil, že se o vedení strany bude ucházet i za dva roky.
Z volby prvního místopředsedy dnes na kongresu ODS odstoupil senátor Červíček. Jediným kandidátem na statutárního zástupce Kupky se tak stal starosta Prahy 9 a kandidát ODS na primátora Portlík. Po zvolení uvedl, že Červíčka podpoří v nedělní volbě řadových místopředsedů.
Dosavadní předseda ODS Fiala opustil funkci po 12 letech. Na dnešním kongresu oznámil, že nehodlá kandidovat za dva roky na prezidenta. Neurčitě se vyjádřil ke spekulacím o své možné kandidatuře do Senátu. Miloš Vystrčil (ODS) je podle něj skvělým předsedou Senátu a bude mít jeho naprostou podporu tak dlouho, jak dlouho bude chtít funkci vykonávat, řekl.
Svých 12 let v čele ODS označil Fiala za úspěšné. Strana dokázala povstat z popela, vyhrávat volby a zásadně ovlivňovat politiku v Česku, řekl v bilančním projevu. Řekl také, že v čele občanských demokratů se nerozhodl skončit kvůli porážce v loňských sněmovních volbách, ale protože cítil, že už by neměl mandát a důvěru k velkým změnám, které podle něj strana potřebuje.
Stejně jako lídři bývalé vládní koalice, kteří na sněmu vystoupili jako hosté, se Fiala vyslovil po pokračování spolupráce v opozici. Základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce a třeba i částečná integrace, uvedl. Lídři bývalé vládní koalice Spolu a Starostů s Piráty popřáli novému předsedovi ODS ke zvolení. Uvedli, že věří ve spolupráci při obraně demokratických hodnot. Předseda Starostů Vít Rakušan pozval Kupku na pivo. Odkázal tak na iniciativu, kterou navázal s Fialou.
Zvolení Kupky předsedou ODS reprezentuje kontinuitu s končícím vedením Petra Fialy. Zároveň je však jasné, že si nový předseda uvědomuje nutnost změn, uvedl k dnešní změně v čele ODS politolog Aleš Michal. Jeho kolega z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity David Jágr na kongresu občanských demokratů v pražských Vysočanech registroval časté zmínky o potřebě větší otevřenosti strany, její modernizace či volání po pravicových řešeních a odmítání populismu.
Kongres by byl podle něj mnohem napínavější, pokud by Kupku vyzval k souboji jihočeský hejtman Martin Kuba. Takto bylo z velké části rozhodnuto již předem, řekl Jágr. Kuba na konci loňského listopadu oznámil, že z ODS odchází a plánuje vznik vlastního politického hnutí. Odchod z ODS zdůvodnil tím, že má odlišný pohled na politiku než současné vedení strany.