ODS má po víkendu z větší části nové vedení, v opozici chce posilovat vlastní značku

Druhý den kongresu ODS, 18. ledna 2026. Kandidáti zleva Karel Hass, Štěpán Slovák, Martin Červíček, Pavel Drobil, Petr Sokol a Alexandr Vondra před volbou řadových místopředsedů ODS.
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Vedení Občanské demokratické strany dnes na kongresu v pražských Vysočanech přebral Martin Kupka po Petru Fialovi, který stranu vedl 12 let. Dosavadní místopředseda strany a exministr dopravy získal zhruba dvoutřetinovou podporu delegátů a podle očekávání porazil místostarostu městského obvodu Ostrava-Jih Radima Ivana. Kupka slíbil kontinuitu ve směřování ODS i snahu o modernizaci strany. Prvním místopředsedou ODS dnes kongres zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté vybírat v neděli.

Ve volbě předsedy dnes Kupka získal 327 hlasů z 508 platných. Pro jeho konkurenta Ivana hlasovalo 138 delegátů. "Je to jasné slovo kongresu. Ano, to je předseda, kterému chceme věřit, který povede ODS dál," uvedl Kupka po vyhlášení výsledků.

ODS se podle nového předsedy musí zaměřit na práci v opozici. "Je na nás, abychom posílili značku, nutně budeme spolupracovat s dalšími stranami v opozici, je to ale čas, abychom představili naše reformy," uvedl k pokračování koalice Spolu, kterou tvoří občanští demokraté, lidovci a TOP 09. ODS chce Kupka prezentovat jako srozumitelnou a jasnou kotvu. Do několika týdnů představí stínovou vládu, v níž budou zkušení experti i nováčci.

Kupkův protikandidát Ivan kritizoval, že končící vedení ODS podřídilo vše strachu, že nedotáhne vládu Spolu a STAN do konce, což bylo dobré pro zemi, ale ne pro stranu. Kritizoval navýšení daní, ke kterému Fialova vláda přikročila, či nákup čerpacích stanic státem, což šlo proti pravicovým tezím strany. Po volbě Ivan poděkoval za podporu a oznámil, že bude pokračovat v práci názorové platformy ODS Česko plus. Nevyloučil, že se o vedení strany bude ucházet i za dva roky.

Z volby prvního místopředsedy dnes na kongresu ODS odstoupil senátor Červíček. Jediným kandidátem na statutárního zástupce Kupky se tak stal starosta Prahy 9 a kandidát ODS na primátora Portlík. Po zvolení uvedl, že Červíčka podpoří v nedělní volbě řadových místopředsedů.

Dosavadní předseda ODS Fiala opustil funkci po 12 letech. Na dnešním kongresu oznámil, že nehodlá kandidovat za dva roky na prezidenta. Neurčitě se vyjádřil ke spekulacím o své možné kandidatuře do Senátu. Miloš Vystrčil (ODS) je podle něj skvělým předsedou Senátu a bude mít jeho naprostou podporu tak dlouho, jak dlouho bude chtít funkci vykonávat, řekl.

Martin Kupka, předseda ODS

Svých 12 let v čele ODS označil Fiala za úspěšné. Strana dokázala povstat z popela, vyhrávat volby a zásadně ovlivňovat politiku v Česku, řekl v bilančním projevu. Řekl také, že v čele občanských demokratů se nerozhodl skončit kvůli porážce v loňských sněmovních volbách, ale protože cítil, že už by neměl mandát a důvěru k velkým změnám, které podle něj strana potřebuje.

Stejně jako lídři bývalé vládní koalice, kteří na sněmu vystoupili jako hosté, se Fiala vyslovil po pokračování spolupráce v opozici. Základní podmínkou úspěchu není dezintegrace demokratické politické scény, ale naopak její úzká spolupráce a třeba i částečná integrace, uvedl. Lídři bývalé vládní koalice Spolu a Starostů s Piráty popřáli novému předsedovi ODS ke zvolení. Uvedli, že věří ve spolupráci při obraně demokratických hodnot. Předseda Starostů Vít Rakušan pozval Kupku na pivo. Odkázal tak na iniciativu, kterou navázal s Fialou.

Zvolení Kupky předsedou ODS reprezentuje kontinuitu s končícím vedením Petra Fialy. Zároveň je však jasné, že si nový předseda uvědomuje nutnost změn, uvedl k dnešní změně v čele ODS politolog Aleš Michal. Jeho kolega z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity David Jágr na kongresu občanských demokratů v pražských Vysočanech registroval časté zmínky o potřebě větší otevřenosti strany, její modernizace či volání po pravicových řešeních a odmítání populismu.

Kongres by byl podle něj mnohem napínavější, pokud by Kupku vyzval k souboji jihočeský hejtman Martin Kuba. Takto bylo z velké části rozhodnuto již předem, řekl Jágr. Kuba na konci loňského listopadu oznámil, že z ODS odchází a plánuje vznik vlastního politického hnutí. Odchod z ODS zdůvodnil tím, že má odlišný pohled na politiku než současné vedení strany.

EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?

EU mění obchodní mapu světa. Doplatí na to farmáři?
Profimedia
ČTK
ČTK

Po 25 letech jednání vzniká největší zóna volného obchodu na světě. Historická dohoda EU s Jižní Amerikou slibuje miliardový byznys i politické zemětřesení. Evropští farmáři mluví o katastrofě.

Představitelé Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur podepsali dlouho připravovanou obchodní dohodu, informují světové agentury. Úmluva vznikala 25 let a podle Evropská komise vytvoří největší zónu volného obchodu na světě, která pokryje trh s více než 700 miliony spotřebitelů.

Dohodu čeká schvalování v parlamentech

Dohodu nyní musí schválit Evropský parlament. Následně ji musejí ratifikovat také legislativní orgány členských států Mercosuru – Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay.

Země Evropské unie daly podpisu dohody zelenou 9. ledna. Podpořilo ji 21 států, včetně České republiky. Proti se vyslovily Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko. Belgie se hlasování zdržela.

Obrovská šance pro exportéry

Pro evropské firmy znamená dohoda výrazné snížení cel a odstranění obchodních bariér, kterým dnes čelí většina ostatních zemí. Odhady hovoří o tom, že dohoda by mohla zvýšit roční export EU do zemí Mercosuru až o 39 procent, tedy zhruba o 49 miliard eur (přibližně 1,2 bilionu korun).

Podle propočtů by to mohlo podpořit více než 440 tisíc pracovních míst napříč Evropou.

Auta a stroje výměnou za maso a plodiny

Cílem dohody je mimo jiné snížení jihoamerických cel na automobily, stroje a průmyslové výrobky z EU. Na oplátku získají státy Mercosuru širší přístup na evropský trh se zemědělskými produkty, jako je hovězí a drůbeží maso, cukr nebo kukuřice.

Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat

Zprávy z firem

Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

Silná kritika ze strany zemědělců

Dohoda má ale i řadu odpůrců. Nejhlasitěji se dlouhodobě staví proti Francie, která ji označuje za „nepřijatelnou“. Paříž varuje, že příliv levného jihoamerického masa a zemědělských komodit může způsobit výrazné ztráty evropským, zejména francouzským farmářům.

Proti dohodě v posledních týdnech opakovaně protestovali zemědělci v několika členských státech EU.

Trumpova cla kvůli Grónsku mohou být dobrou zprávou pro české vývozce

prezident Trump
profimedia.cz
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Americký prezident Donald Trump včera oznámil novou sadu cel, a to na osm evropských zemí – členských států NATO –, které v tomto týdnu rozhodly vyslat do Grónska dohromady několik desítek vojáků. Jedná se o Německo, Francii, Británii, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko a Finsko. Trump cla ve výši deseti procent hodlá zavést letos k 1. únoru a uplatňovat je tak dlouho, dokud mu evropské země neumožní Grónsko kompletně koupit. V červnu je připraven dané clo navýšit na 25 procent.

Pokud Trump naplní svoji hrozbu a 1. února desetiprocentní nové clo vskutku zavede, bude to znamenat, že během svého druhého funkčního období v Bílém domě navýšil clo třeba Německu či Francii výrazněji než Číně. Například desetiprocentní nové clo na německý vývoz do USA by znamenalo, že američtí importéři německého zboží odvedou do veřejné kasy USA v průměru sumu odpovídající celní sazbě hned o 22 procentních bodů vyšší, než jaké čelili v lednu 2025, těsně před Trumpovým nástupem do Bílého domu (viz. graf Bloombergu níže).

Za poslední zhruba rok dosud Trump navýšil clo na německý dovoz do USA průměrně efektivně o dvanáct procentních bodů. Nyní by tedy v rámci snahy získat Grónsko pro USA přidal dalších deset procentních bodů, takže jeho celkové navýšení cla na německý dovoz o 22 procentních bodů by předčilo jeho navýšení cla na dovoz čínský, které za posledních zhruba dvanáct měsíců odpovídá 20 procentním bodům.  

 

Podobná situace by nastala i v případě některých dalších zemí, jež se rozhodly své vojáky do Grónska vyslat. Například francouzský vývoz do USA by mohl od 1. února čelit sazbě navýšené za Trumpova druhého funkčního období průměrně efektivně o 20,9 procentního bodu. Průměrná efektivní sazba zohledňuje jak strukturu exportu dané země do USA, tak výjimky, které jsou na různé druhy takto exportovaného zboží uplatněny, neboť například ocel či hliník mají své vlastní, odvětvové sazby.

Vedle Německa a Francie by rovněž Švédsko a Finsko mohly od 1. února čelit celkově výraznějšímu Trumpovu navýšení cla, než jakému čelí Čína. A to navýšení o 22,2, resp. 20,7 procentního bodu. Dánsko, pod nějž Grónsko spadá, by čelilo navýšení o dvacet procentních bodů, tedy v totožném rozsahu, jakému čelí Čína.

Pomůže to ostatním vývozcům z Evropy

Trumpova nová cla tak mohou zvýšit konkurenceschopnost na americkém trhu vývozců těch evropských zemí, mezi něž patří i Česko, které novými cly zatíženy být nemají. Tyto ostatní země by od února čelily zhruba polovičnímu clu při vývozu do USA než uvedených osm zemí. Ze situace by mohly těžit zvláště Itálie a Irsko, které mají ze zemí EU poměrně výrazné obchodní propojení s USA, a přitom se na ně nová cla uplatnit nemají.

Ještě výraznější rozdíl mezi celní sazbou uplatňovanou na zmíněných osm zemí a tou uplatněnou na další evropské země by mohl nastat od června. Pokud do té doby Spojené státy Grónsko nezískají a Trump skutečně svoji hrozbu naplní, cla na zmíněných osm evropských zemí stoupnou o dalších 25 procent. Například celkové Trumpovo navýšení celní sazby na dovoz z Německa by pak činilo 37 procentních bodů. Clo na německý dovoz do USA by tak bylo zhruba čtyřnásobné v porovnání s tím, jakému čelí čeští vývozci. 

Zůstává však otázkou, zda Trump nová cla vskutku zavede. Už v úterý nadcházejícího týdne může jeho loňská takzvaná reciproční cla zneplatnit Nejvyšší soud USA. Trump chce přitom zavádět cla kvůli Grónsku na stejné legislativní bázi, o něž opírá cla reciproční.

