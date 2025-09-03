Česko přezbrojuje. Armáda dostane tanky Leopard, tisíce pušek i superdžípy
Vláda rozjíždí největší modernizaci armády za poslední dekády. Do výzbroje přibudou německé tanky Leopard 2A8, české pušky BREN i elitní vozidla Supacat v součtu jde o nákupy za více než 40 miliard korun. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o krok nezbytný k zajištění bezpečnosti země i k posílení závazků vůči spojencům v NATO.
Vláda tento týden schválila hned několik klíčových nákupů ministerstva obrany, jejichž hodnota v součtu přesahuje 40 miliard korun. První z velkých zakázek se týká dodávky ručních palných zbraní od České zbrojovky z Uherského Brodu. Ministerstvo obrany uzavře s výrobcem rámcovou smlouvu na období 2025 až 2031, jejíž celková hodnota může dosáhnout až 4,26 miliardy korun bez DPH.
Armáda pořídí moderní pušky CZ BREN 2, podvěsné granátomety CZ GL 40 mm i pistole CZ P-10 C. Součástí dodávek bude také příslušenství, včetně optiky, laserových zaměřovačů, náhradních dílů či pouzder. „Tato smlouva nám umožní flexibilně reagovat na potřeby armády i rozpočtové možnosti,“ uvedla Černochová. Nákupem se podle ministerstva dokončí přezbrojení na zbraně kompatibilní s NATO.
Další kontrakt se týká speciálních sil české armády. Ty získají 18 lehkých obrněných vozidel Supacat Extenda, která mají nahradit zastaralé Land Rovery a doplnit logistické schopnosti jednotek. Hodnota zakázky činí 1,7 miliardy korun bez DPH. Podvozky vozidel dodá britská společnost LPP, jejich technické zhodnocení pak zajistí český Vojenský technický ústav. Podle ministerstva jde o jediný typ vozidla, který splňuje požadavky speciálních sil na maximální mobilitu, modulární konstrukci a schopnost operovat v extrémních podmínkách. Vozidla Supacat využívají také armády USA či Dánska.
Nejvýznamnější část modernizační vlny představuje nákup 44 bojových a velitelských tanků Leopard 2A8 z Německa. Včetně přizpůsobení potřebám české armády vyjde zakázka na 34,25 miliardy korun s DPH, dalších pět miliard je vyčleněno jako inflační a kurzová rezerva. Dodávky začnou v roce 2028 a potrvají do roku 2031. Ministerstvo obrany plánuje tanky nasadit zejména u 73. tankového praporu v Přáslavicích, část půjde na výcvik do Vyškova a některé budou určeny ženijním jednotkám. Životnost techniky se odhaduje na 30 let.
Česká republika se připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany, což umožní snížit jednotkovou cenu. Do budoucna bude možné objednat dalších až 33 strojů v různých modifikacích – vyprošťovacích, mostních či ženijních. Na zakázce se mají podílet i domácí firmy, jejichž zapojení ministerstvo vyčíslilo minimálně na dvě miliardy korun.
Podle premiéra Petra Fialy (ODS) jde o historicky nejrozsáhlejší modernizační program české armády. „Investujeme do bezpečnosti naší země i do spolehlivého plnění spojeneckých závazků. Je to jasný signál, že Česko bere obranu vážně,“ řekl po jednání vlády.
Vláda tak reaguje nejen na zastarávání stávající výzbroje, ale i na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s válkou na Ukrajině. Černochová připomněla, že nové akvizice posunou českou armádu blíže k cíli vybudovat moderní, plně interoperabilní ozbrojené síly. „Je to investice na desítky let dopředu,“ dodala ministryně.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili šest lidí z frýdecko-místecké firmy Ferrit z porušení mezinárodních protiruských sankcí. Podle nich společnost dodala v uplynulých dvou letech do Ruska přes třetí země své důlní stroje, které podléhají zmíněným sankcím. Informoval o tom dnes Deník N. Jednatel firmy a jeden z jejích tří majitelů Petr Kovář nechtěl věc komentovat. ýkonný ředitel Ferritu Petr Mohelník v reakci pro ČTK uvedl, že firma vždy jednala v plném souladu se zákony a veškeré její obchodní aktivity byly vždy v souladu s platnými právními a obchodními standardy.
Šéfové firmy z Frýdku-Místku obcházeli protiruské sankce. Teď jim hrozí až osm let vězení
Zprávy z firem
Říct, že chystaný rozpočet má Achillovu patu, by bylo nepřesné. Rozpočet se schodkem 286 miliard jich má tunu. Zdá se, že klíčovou patou je vláda sama. Nyní, pár týdnů před volbami, vede debatu s odbory o platech téměř sedmi set tisíc lidí placených z veřejných peněz. A ti všichni by chtěli přidat.
Dalibor Martínek: Vláda si na poslední chvíli vzpomněla, že má šetřit
Názory
