Bitcoin padl pod 65 tisíc dolarů, jeho návrat již řídí velcí hráči
Největší kryptoaktivum světa se začalo chovat poněkud nečekaně. Na špatné zprávy z geopolitiky již také reaguje poklesem. Přitom donedávna při podobných zprávách hodnota bitcoinu rostla. Podle odborníků se na tom projevuje i aktivita velkých hráčů, kteří nechtějí nechat padnout cenu bitcoinu.
Fanoušci kryptoměn mají zase nad čím přemýšlet. Bitcoin v uplynulém týdnu totiž ostře reagoval na nové zprávy o globálních clech, které nejprve shodil americký Nejvyšší soud, ale následně je na 150 dní znovu vyhlásil prezident Donald Trump. Zatímco doposud bitcoin a spol. na podobné události reagovali růstem, o víkendu naopak krypto značně klesalo. A dostalo se až na úroveň 64 300 dolarů, od níž se pak odrazil k dnešnímu velmi mírnému růstu.
Vliv na růst mohou mít krom retailových investorů také velcí institucionální hráči, kteří nechtějí nechat padnout bitcoin pod určitou úroveň.
„Kryptoměnový trh je i nadále nestabilní a účastníci trhu počítají s podporou na úrovni 60 tisíc dolarů,“ uvedla pro Bloomberg spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets Caroline Mauron. „Makroekonomická nejistota nyní tlačí na trh. Podepisuje se na tom geopolitické napětí v Íránu nebo prudké zvýšení celních sazeb v USA. Situace může vést k dalšímu testu této hranice,“ dodala odbornice.
Stanislav Šulc: Bitcoin může dál padat. Zachránit ho mohou velcí hráči
Spekulanti ovlivňují cenu
Bitcoin v letošním roce výrazně oslabil a pohybuje se zhruba na polovině dosavadního rekordního zápisu (toho bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku na úrovni 126 tisíc dolarů). Jak připomínají reportéři Bloombergu, vymazal již veškeré zisky, jichž dosáhl během úřadování Donalda Trumpa v roli amerického prezidenta.
Podle Bloombergu se „ochranný val“ velkých institucí skutečně koncentruje na úrovni 60 tisíc dolarů za jeden bitcoin. Potvrzují to data z kryptoderivátové burzy Deribit nebo z analýzy CoinGecko.
Data a aktuální chování bitcoinu tak potvrzuje předpoklady, že se z bitcoinu stalo běžné aktivum, na jehož chování má vliv koncentrovaná část trhu a přestal se chovat jako decentralizované aktivum.
