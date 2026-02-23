Vyberte si z našich newsletterů

Bitcoin padl pod 65 tisíc dolarů, jeho návrat již řídí velcí hráči

Bitcoin za půl milionu dolarů? Je to méně šílené, než se zdá
Stanislav Šulc
Největší kryptoaktivum světa se začalo chovat poněkud nečekaně. Na špatné zprávy z geopolitiky již také reaguje poklesem. Přitom donedávna při podobných zprávách hodnota bitcoinu rostla. Podle odborníků se na tom projevuje i aktivita velkých hráčů, kteří nechtějí nechat padnout cenu bitcoinu.

Fanoušci kryptoměn mají zase nad čím přemýšlet. Bitcoin v uplynulém týdnu totiž ostře reagoval na nové zprávy o globálních clech, které nejprve shodil americký Nejvyšší soud, ale následně je na 150 dní znovu vyhlásil prezident Donald Trump. Zatímco doposud bitcoin a spol. na podobné události reagovali růstem, o víkendu naopak krypto značně klesalo. A dostalo se až na úroveň 64 300 dolarů, od níž se pak odrazil k dnešnímu velmi mírnému růstu.

Vliv na růst mohou mít krom retailových investorů také velcí institucionální hráči, kteří nechtějí nechat padnout bitcoin pod určitou úroveň.

„Kryptoměnový trh je i nadále nestabilní a účastníci trhu počítají s podporou na úrovni 60 tisíc dolarů,“ uvedla pro Bloomberg spoluzakladatelka společnosti Orbit Markets Caroline Mauron. „Makroekonomická nejistota nyní tlačí na trh. Podepisuje se na tom geopolitické napětí v Íránu nebo prudké zvýšení celních sazeb v USA. Situace může vést k dalšímu testu této hranice,“ dodala odbornice.

Spekulanti ovlivňují cenu

Bitcoin v letošním roce výrazně oslabil a pohybuje se zhruba na polovině dosavadního rekordního zápisu (toho bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku na úrovni 126 tisíc dolarů). Jak připomínají reportéři Bloombergu, vymazal již veškeré zisky, jichž dosáhl během úřadování Donalda Trumpa v roli amerického prezidenta.

Podle Bloombergu se „ochranný val“ velkých institucí skutečně koncentruje na úrovni 60 tisíc dolarů za jeden bitcoin. Potvrzují to data z kryptoderivátové burzy Deribit nebo z analýzy CoinGecko.

Data a aktuální chování bitcoinu tak potvrzuje předpoklady, že se z bitcoinu stalo běžné aktivum, na jehož chování má vliv koncentrovaná část trhu a přestal se chovat jako decentralizované aktivum.

Novo Nordisk ztrácí v souboji léků na hubnutí. Akcie prudce klesly

Novo Nordisk ztrácí v souboji léků na hubnutí. Akcie prudce klesly
ČTK
nst
nst

Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk se propadly až o 15,8 procenta poté, co její nový lék proti obezitě CagriSema ve studii zaostal za konkurenčním přípravkem společnosti Eli Lilly, píše agentura Bloomberg. Naopak akcie americké Lilly v předobchodní fázi v USA posílily až o 4,2 procenta.

Podle zveřejněných výsledků dosáhli pacienti léčení standardní dávkou CagriSema po 84 týdnech průměrného úbytku hmotnosti 20,2 procenta. U konkurenčního léku tirzepatide, prodávaného pod názvem Zepbound, činil úbytek 23,6 procenta.

Ačkoli Novo Nordisk uvedla, že studie potvrdila bezpečnost a dobrou snášenlivost přípravku, investoři se soustředili především na rozdíl v účinnosti. „Investoři se převážně, nebo dokonce výhradně, zaměřují na úbytek hmotnosti,“ uvedl investiční ekonom Per Hansen ze společnosti Nordnet.

Lék Ozempic

Propouštění v Novo Nordisk: Může krize v Dánsku zasáhnout Česko?

Money

Vlna výpovědí v dánské společnosti Novo Nordisk mění náladu na pracovním trhu. Firma, která v posledních letech táhla ekonomický růst země, nyní brzdí nábor a propouští. Nepřímé dopady mohou zasáhnout i střední Evropu včetně českých aktivit společnosti.

pej

Přečíst článek

Citlivé období pro Novo Nordisk

Výsledky přicházejí v citlivém období pro Novo Nordisk, která se snaží znovu získat náskok na rychle rostoucím trhu s léky na hubnutí. Společnost byla průkopníkem moderní léčby obezity, v poslední době však ztrácí půdu pod nohama ve prospěch Lilly.

Za posledních 12 měsíců akcie Novo klesly o více než 58 procent, což snížilo tržní hodnotu firmy na zhruba 189 miliard dolarů. Ještě v roce 2024 byla společnost krátce oceněna na více než 600 miliard dolarů.

Hubnutí bude nadále jen pro bohaté. Laciná kopie Wegovy musela skončit

Trhy

Akcie společnosti Novo Nordisk v pondělí výrazně posílily. Důvodem je rozhodnutí firmy Hims & Hers stáhnout levnou kopii léku na hubnutí Wegovy. Krok přišel poté, co Novo i americký regulátor pohrozili právními kroky. Trhy reagovaly prudkými pohyby, píše CNBC.

nst

Přečíst článek

CagriSema je přitom považována za klíčový produkt pro budoucnost firmy, zejména v době, kdy se blíží vypršení patentové ochrany léků Wegovy a Ozempic. Dosavadní výsledky vývoje však investory nepřesvědčily. Přímé srovnání s tirzepatidem bylo zahájeno v době, kdy Novo očekávala, že by její nový lék mohl konkurenci překonat.

Vedení firmy, které v uplynulém roce prošlo výraznými změnami, nyní sází na další klinickou studii, jejíž výsledky mají být zveřejněny ještě letos. Ta má podle společnosti lépe ukázat skutečný potenciál léku.

Prozatím však trh vyslal jasný signál: zatímco Lilly z nových dat těží, Novo Nordisk čelí dalšímu tlaku investorů.

„Velmi jasná evropská pozice“

Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že před svou návštěvou Bílého domu na začátku března představí „velmi jasnou evropskou pozici“, přičemž reakci EU má koordinovat Evropská komise. Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier naznačil možnost odvetných kroků a vyzval členské státy k jednotnému postupu.

Také Velká Británie žádá vysvětlení, jak nová opatření ovlivní její obchodní dohodu s USA. Dosavadní desetiprocentní sazba jí poskytovala konkurenční výhodu oproti unijním státům. Britská vláda uvedla, že očekává zachování privilegovaného obchodního postavení a zahájí jednání s Washingtonem.

Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer se snažil partnery uklidnit s tím, že základní obchodní politika se nemění a dohody zůstávají v platnosti. Podle něj zatím žádný partner neoznámil, že by dohoda byla zrušena.

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Po Trumpově zvýšení globálních cel si EU pohorší. A kdo je vítězem?

Money

Průměrná celní sazba USA na dovoz z EU – po pátečním zneplatnění recipročních cel a po sobotním zvýšení globálního cla – stoupne dovozní přirážka pro evropské firmy o necelý procentní bod, ze zhruba 11 na 12 procent. Vítězi zneplatnění jsou Brazílie, Čína či Indie.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Na první pohled se cla vůči EU nemění, protože nová 15procentní sazba odpovídá stávající úrovni. Výjimky zůstávají například pro farmaceutické produkty, kritické suroviny, hnojiva či některé zemědělské komodity. Beze změny zůstávají také cla na automobily a ocel.

Podle analýzy organizace Global Trade Alert však relativně více dopadnou nová opatření na země s nižší původní sazbou. U Velké Británie se průměrná celní sazba zvýší o 2,1 procentního bodu, u EU o 0,8 bodu. Naopak Brazílie a Čína zaznamenají pokles svých průměrných sazeb.

Evropské trhy zahájily týden poklesem, což odráží nervozitu investorů. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová upozornila, že nejistota ohledně budoucích pravidel může poškodit transatlantické obchodní vztahy. Podle ní je klíčové, aby obchodní partneři znali pravidla hry předem, jinak může dojít k narušení podnikání.

