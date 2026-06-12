Léky na hubnutí dětem zaplatí pojišťovny? Vojtěch čeká verdikt do konce roku
Obézní děti od 12 let by mohly mít moderní léky na hubnutí hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Návrh přichází v době, kdy podle dat ministerstva roste počet českých dospívajících s nadváhou či obezitou a léčba obezity se stává jedním z nejrychleji rostoucích témat zdravotnictví.
Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl při otevření závodu společnosti Novo Nordisk ve středních Čechách, že rozhodnutí o podmínkách úhrad očekává do konce roku. Podle dnešní zprávy ČTK má jít o možnost pro děti od 12 let, přičemž ředitel SÚKL Tomáš Boráň mluví o standardní úhradě pro věkovou skupinu 12 až 18 let. Konkrétní kritéria, například hranice BMI, zatím ministerstvo ani SÚKL neupřesnily.
Dánská farmaceutická skupina v Bohumili u Jevan zahájila výrobu součástí moderních léků. Část produkce má nejprve směřovat do klinických studií, následně chce firma výrobu navyšovat.
Novo Nordisk otevřel modernizovaný závod u Prahy. Do výroby léků na cukrovku a obezitu dal přes osm miliard
Zprávy z firem
Dánská farmaceutická skupina v Bohumili u Jevan zahájila výrobu součástí moderních léků. Část produkce má nejprve směřovat do klinických studií, následně chce firma výrobu navyšovat.
Vojtěch označil případné hrazení léčby za investici do veřejného zdraví. Premiér Andrej Babiš uvedl, že v Česku je podle jeho údajů 245 tisíc obézních dětí.
Moderní léky zatím pacienti většinou platí sami
Léky ze skupiny GLP-1, mezi které patří například přípravky s účinnými látkami semaglutid nebo liraglutid, se v posledních letech staly významnou součástí léčby obezity i diabetu 2. typu. V Česku jsou dostupné na lékařský předpis, pro samotnou léčbu obezity však podle ČT24 dosud nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pacienty stojí měsíčně několik tisíc korun. Léčba navíc bývá dlouhodobá.
Evropská léková agentura uvádí, že přípravek Wegovy se používá spolu s dietou a pohybem u dospělých s obezitou nebo nadváhou s přidruženými zdravotními komplikacemi. U dospívajících od 12 let je určen pro pacienty s BMI na 95. percentilu nebo výše a s hmotností nad 60 kilogramů.
Nově se řeší i tablety, pro děti ale zatím ne
SÚKL v květnu informoval, že EMA doporučila rozšíření registrace přípravku Wegovy o perorální formu. Tablety mají být první perorální léčbou úpravy tělesné hmotnosti založenou na analogu GLP-1. SÚKL ale zároveň upozornil, že zatímco injekční Wegovy je indikován i pro dospívající od 12 let, tabletová forma je určena pouze pro dospělé.
Dalším lékem používaným v léčbě obezity je Saxenda s účinnou látkou liraglutid. Podle EMA se může použít u dospívajících od 12 let s obezitou a hmotností nad 60 kilogramů jako doplněk zdravé výživy a vyšší fyzické aktivity.
Dětí s nadváhou přibývá
Debata o úhradách přichází v době, kdy se nadváha a obezita u dětí řadí mezi rostoucí zdravotní problémy. Ministerstvo zdravotnictví loni upozornilo na data studie HBSC, podle nichž má nadváhu nebo obezitu více než pětina českých dospívajících. U chlapců se s vyšší hmotností potýká téměř každý třetí, u dívek každá šestá. Studie zároveň upozorňuje na souvislost mezi hmotností, vnímáním vlastního těla a duševním zdravím dětí.
Podle Státního zdravotního ústavu se v Česku nad zdravou váhou pohybuje více než 60 procent lidí a náklady na léčbu komplikací spojených s obezitou dosahují zhruba 30 miliard korun ročně. U mladých lidí SZÚ upozorňuje mimo jiné na růst nadváhy u věkové skupiny 13 až 17 let.
Novo Nordisk posiluje výrobu v Česku
Téma úhrad zaznělo při otevření závodu firmy Novo Nordisk v Bohumili u Jevan. Dánská společnost zde chce vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Firma areál koupila v roce 2024 od společnosti Novavax za 200 milionů dolarů, tedy téměř pět miliard korun. Léky na obezitu patří podle odborníků k nejlukrativnějším segmentům současného farmaceutického trhu.
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy
Zprávy z firem
Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.
Případná úhrada pro děti by proto znamenala významný posun: léčba by se z režimu drahé individuální terapie mohla stát standardní součástí péče o část dospívajících s těžkou obezitou. Otevřené ale zůstává, jak přísná budou kritéria, kdo bude moci léky předepisovat a zda bude úhrada navázána na specializovaná obezitologická centra, změnu jídelníčku, pohybový režim a pravidelné kontroly.