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newstream.cz Politika Léky na hubnutí dětem zaplatí pojišťovny? Vojtěch čeká verdikt do konce roku

Léky na hubnutí dětem zaplatí pojišťovny? Vojtěch čeká verdikt do konce roku

Adam Vojtěch, ministr zdravotnitví
ČTK
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Obézní děti od 12 let by mohly mít moderní léky na hubnutí hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch očekává rozhodnutí o podmínkách do konce roku. Návrh přichází v době, kdy podle dat ministerstva roste počet českých dospívajících s nadváhou či obezitou a léčba obezity se stává jedním z nejrychleji rostoucích témat zdravotnictví.

Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl při otevření závodu společnosti Novo Nordisk ve středních Čechách, že rozhodnutí o podmínkách úhrad očekává do konce roku. Podle dnešní zprávy ČTK má jít o možnost pro děti od 12 let, přičemž ředitel SÚKL Tomáš Boráň mluví o standardní úhradě pro věkovou skupinu 12 až 18 let. Konkrétní kritéria, například hranice BMI, zatím ministerstvo ani SÚKL neupřesnily.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Bohumili, osadě spadající pod středočeské Jevany, více než osm miliard korun

Novo Nordisk otevřel modernizovaný závod u Prahy. Do výroby léků na cukrovku a obezitu dal přes osm miliard

Zprávy z firem

Dánská farmaceutická skupina v Bohumili u Jevan zahájila výrobu součástí moderních léků. Část produkce má nejprve směřovat do klinických studií, následně chce firma výrobu navyšovat.

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Vojtěch označil případné hrazení léčby za investici do veřejného zdraví. Premiér Andrej Babiš uvedl, že v Česku je podle jeho údajů 245 tisíc obézních dětí.

Moderní léky zatím pacienti většinou platí sami

Léky ze skupiny GLP-1, mezi které patří například přípravky s účinnými látkami semaglutid nebo liraglutid, se v posledních letech staly významnou součástí léčby obezity i diabetu 2. typu. V Česku jsou dostupné na lékařský předpis, pro samotnou léčbu obezity však podle ČT24 dosud nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a pacienty stojí měsíčně několik tisíc korun. Léčba navíc bývá dlouhodobá.

Evropská léková agentura uvádí, že přípravek Wegovy se používá spolu s dietou a pohybem u dospělých s obezitou nebo nadváhou s přidruženými zdravotními komplikacemi. U dospívajících od 12 let je určen pro pacienty s BMI na 95. percentilu nebo výše a s hmotností nad 60 kilogramů.

Nově se řeší i tablety, pro děti ale zatím ne

SÚKL v květnu informoval, že EMA doporučila rozšíření registrace přípravku Wegovy o perorální formu. Tablety mají být první perorální léčbou úpravy tělesné hmotnosti založenou na analogu GLP-1. SÚKL ale zároveň upozornil, že zatímco injekční Wegovy je indikován i pro dospívající od 12 let, tabletová forma je určena pouze pro dospělé.

Dalším lékem používaným v léčbě obezity je Saxenda s účinnou látkou liraglutid. Podle EMA se může použít u dospívajících od 12 let s obezitou a hmotností nad 60 kilogramů jako doplněk zdravé výživy a vyšší fyzické aktivity.

Dětí s nadváhou přibývá

Debata o úhradách přichází v době, kdy se nadváha a obezita u dětí řadí mezi rostoucí zdravotní problémy. Ministerstvo zdravotnictví loni upozornilo na data studie HBSC, podle nichž má nadváhu nebo obezitu více než pětina českých dospívajících. U chlapců se s vyšší hmotností potýká téměř každý třetí, u dívek každá šestá. Studie zároveň upozorňuje na souvislost mezi hmotností, vnímáním vlastního těla a duševním zdravím dětí.

Podle Státního zdravotního ústavu se v Česku nad zdravou váhou pohybuje více než 60 procent lidí a náklady na léčbu komplikací spojených s obezitou dosahují zhruba 30 miliard korun ročně. U mladých lidí SZÚ upozorňuje mimo jiné na růst nadváhy u věkové skupiny 13 až 17 let.

Novo Nordisk posiluje výrobu v Česku

Téma úhrad zaznělo při otevření závodu firmy Novo Nordisk v Bohumili u Jevan. Dánská společnost zde chce vyrábět látky pro novou generaci léků na cukrovku a obezitu. Firma areál koupila v roce 2024 od společnosti Novavax za 200 milionů dolarů, tedy téměř pět miliard korun. Léky na obezitu patří podle odborníků k nejlukrativnějším segmentům současného farmaceutického trhu.

Bitva o hubnutí se přesouvá za hranice USA. Novo chystá globální start pilulky Wegovy

Zprávy z firem

Novo Nordisk se připravuje na uvedení pilulky Wegovy mimo Spojené státy a do expanze se chystá vstoupit naplno. Firma sází na silný zájem pacientů, telemedicínu i rostoucí poptávku po lékové formě, která by mohla rozšířit trh s přípravky na hubnutí za hranice injekční léčby.

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Případná úhrada pro děti by proto znamenala významný posun: léčba by se z režimu drahé individuální terapie mohla stát standardní součástí péče o část dospívajících s těžkou obezitou. Otevřené ale zůstává, jak přísná budou kritéria, kdo bude moci léky předepisovat a zda bude úhrada navázána na specializovaná obezitologická centra, změnu jídelníčku, pohybový režim a pravidelné kontroly.

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Novo Nordisk otevřel modernizovaný závod u Prahy. Do výroby léků na cukrovku a obezitu dal přes osm miliard

Farmaceutická společnost Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Bohumili, osadě spadající pod středočeské Jevany, více než osm miliard korun
Profimedia.cz
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Dánská farmaceutická skupina v Bohumili u Jevan zahájila výrobu součástí moderních léků. Část produkce má nejprve směřovat do klinických studií, následně chce firma výrobu navyšovat.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Bohumili, osadě spadající pod středočeské Jevany, více než osm miliard korun. Z toho 3,5 miliardy korun směřovalo do modernizace areálu. Firma zde bude vyrábět součásti moderních léků na cukrovku a obezitu. Výroba podle prezidenta společnosti Mikea Doustdara začala tento měsíc.

Výroba začne pro klinický vývoj

Nejprve začneme s klinickými studiemi a klinickým vývojem novějších generací produktů a poté samozřejmě budeme postupně navyšovat produkci,“ řekl Doustdar při slavnostním otevření závodu.

Podle něj dnes obezitou a nadváhou trpí zhruba dvě miliardy lidí. Obezita je navíc spojována s více než dvěma stovkami zdravotních komplikací a onemocnění.

Slavnostního otevření závodu se zúčastnili také premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr sportu Boris Šťastný.

ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou

Nizozemská ASML je nejhodnotnější evropskou firmou všech dob

Trhy

Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.

Stanislav Šulc

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Továrnu koupil Novo Nordisk od Novavaxu

Novo Nordisk závod koupil v roce 2024 za 4,8 miliardy korun od společnosti Novavax. Dalších 3,5 miliardy korun následně investoval do jeho modernizace. V areálu nyní pracuje přibližně 300 lidí.

Novavax v Bohumili dříve vyráběl součásti své covidové vakcíny. V roce 2020 zde zaměstnával asi 450 lidí. Ještě předtím v areálu působila společnost Baxter, která zde produkovala mimo jiné vakcíny proti prasečí chřipce. Výroba léčiv a sér má v místě dlouhou tradici, sahající až do 20. let minulého století. Státu areál patřil do roku 2001.

Léky na obezitu patří k nejrychleji rostoucím segmentům

Novo Nordisk vznikl v roce 1923 a patří mezi nejvýznamnější světové farmaceutické firmy zaměřené na léčbu cukrovky, obezity a dalších závažných chronických onemocnění. Společnost působí v 80 zemích a zaměstnává více než 69 tisíc lidí.

Léčba obezity patří podle odborníků k nejlukrativnějším segmentům zdravotnictví. Injekční přípravky ze skupiny GLP-1, které vyrábí například Novo Nordisk nebo americká Eli Lilly, užívají podle odhadů po celém světě desítky milionů lidí.

Tyto léky jsou dostupné také v Česku. Při léčbě obezity však nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pacienty tak vycházejí na několik tisíc korun měsíčně, přičemž léčba bývá dlouhodobá, často i doživotní.

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Češi jsou otrlí investoři, ale i tak preferují vklady u bank

Češi jsou otrlí investoři, ale i tak preferují vklady u bank
Zdroj: Song_about_summer - stock.adobe.com
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Zatímco Poláci po vypuknutí války v Perském zálivu panikařili a zbavovali se svých finančních investic, Češi naopak nakupovali.

„Čeští investoři se od roku 2019 ve srovnání s ostatními zeměmi takzvané Visegrádské čtyřky ukazují jako největší pragmatici. Propady trhů v důsledku mimořádných událostí využili jako příležitost,“ uvedl při prezentaci šestého ročníku průzkumu Generali Lví podíl obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.

Zatímco polští investoři podle něj třeba letos v březnu, kdy vypukl izraelsko/americko-iránský konflikt v Perském zálivu panikařili a zbavovali se svých finančních investic a Maďaři své investice zmrazili, Češi finanční aktiva dokupovali. Podobně reagovali už i při vypuknutí rusko-ukrajinské války. Každý čtvrtý Čech, jak ukázal průzkum, totiž vnímá výkyv hodnoty investic jako příležitost ke vstupu na trh, což je nejvyšší podíl ze všech zemí V4. „Čeští investoři jsou ve střední Evropě nejotrlejší,“ podtrhl Mederly s tím, že je to velmi pozitivní.  Dodal, že jsme se během let prostě naučili přemýšlet jako investoři a dnes už pracujeme s investicemi jako s běžnou součástí správy peněz a jsme věcní a pragmatičtí.

Více než polovina Čechů investuje

Zásadní pozitivní zprávou podle Mederlyho je, že Češi jsou také v regionu V4 nejaktivnějšími investory. Více než polovina (56 procent) z nás, což je více než v Polsku či Maďarsku, už investuje, za čímž podle Generali nestojí euforie, ale zkušenosti posledních let. Nejčastější využívanou formou jsou investiční fondy, což platí i pro ostatní země zmíněné čtyřky. Češi se ale liší v tom, že je při investičním rozhodování nejvíce zajímá historie fondu (43 procent dotázaných) a pověst jeho správce (39 procent). To svědčí o tom, že hledají důvěru a vše si pečlivě ověřují. Naproti tomu Maďary nejvíce (67 procent) zajímá očekávaný výnos a riziko či jistota investice (48 procent). Slováci kladou větší důraz na dlouhodobou výkonnost (56 procent) a historii fondu (39 procent). Poláci se soustředí na poplatky (49 procent) a rychlost výplaty prostředků (37 procent).

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Švýcarsko v neděli čeká potenciálně zlomové referendum o zastropování tamní populace. Co může znamenat pro Česko, české občany a českou ekonomiku? zamýšlí se ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Češi se dále od svých sousedů odlišují tím, že nejčastěji využívají online nástroje. Přes brokery, investiční platformy či aplikace investuje 45 procent českých investorů, zatímco průměr V4 činí 37 procent. Online nástroje přitom v Česku přestávají být doménou mladých a používá je stále širší skupina investorů. Slovenští investoři zase více využívají ETF, tedy fondy obchodované na burze. Souvisí to s tím, že Slovensko má takzvaný druhý pilíř penzijního systému, kdy si občané dobrovolně spoří na penzi prostřednictvím individuálních daňově zvýhodněných investičních účtů.

Obliba investic do nemovitostí

Investoři zemí Visegrádské čtyřky se nejvíce zaměřují na akcie. Ve svém portfoliu je má více než polovina investorů (54 procent). Česko je ale výrazně nad touto úrovní – do akcií vložilo peníze 65 procent dotázaných. To zároveň ukazuje, jak se česká portfolia proměňují. Před třemi lety jsme totiž měli v našich portfoliích o 15 procent akcií méně.

Češi se od Slováků, Poláků a Maďarů odlišují kromě jiného také tím, že více investují do nemovitostí. Takové investice má ve svém portfoliu 28 procent investorů (24 procent investovalo přímo do nemovitostí), tedy nejvíce z V4. Jak uvedl Petr Mederly, je to při neustále stoupajících cenách překvapivé, nicméně lze čekat, že to bude pokračovat. A jedna perlička - naše obliba investičních bytů či investic do nemovitostních fondů jde tak daleko, že pokud jde o Polsko, pětina investic do nemovitostí je z Česka.

OVB, Michael Opočenský
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Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu

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Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká v pořadu Newstream Byznys Talks úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.

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U Maďarů i Poláků jsou naproti tomu velmi oblíbené dluhopisy. V případě Maďarska je to tím, že vládním dluhopisům s výnosem sedm procent může těžko co konkurovat, podotkl Mederly.

Spořicí účty vedou v celé V4

Průzkum, v němž v každé zemi odpovídala nejméně tisícovka respondentů, ale ukázal, že doménou zemí V4 pro ukládání volných peněz zůstávají spořicí účty či penzijní a stavební spoření. Češi v této náklonnosti hrají v rámci čtveřice zemí absolutní prim. Peníze na spořicí účty či další ze zmíněných produktů spoření si posílá 47 procent lidí, zatímco v Maďarsku jen 25 procent, na Slovensku 30 procent a v Polsku 33 procent.

Češi věří bankám více než jinde i z jiného pohledu. Hotovost má totiž doma jen 16 procent Čechů, zatímco v Polsku je to 38 a v Maďarsku 36 procent.

Jak upozorňuje portfolio manažer Generali Investments CEE Martin Pohl, rozdíly mezi přístupem lidí v jednotlivých zemích V4 nejsou jen otázkou investorské mentality. Velkou roli hraje prostředí, v němž domácnosti investují. „Slovensko má nejsilnější druhý pilíř důchodového spoření v regionu, který přirozeně podporuje dlouhodobější investování, pasivní správu, ETF a nízké náklady. V Maďarsku zase dlouhodobě funguje systém retailových státních dluhopisů, které jsou pro domácnosti dostupnou alternativou k bankovním vkladům. Navíc dlouhodobá vysoká úroveň domácích úrokových sazeb zajišťuje investorům atraktivní výnos i z konzervativních investic,“ hodnotí Pohl.

Na vyšší úroveň úrokových sazeb jsou podle něj navyklí i investoři v Polsku. Polsko se v regionu odlišuje mimořádně rozvinutým kapitálovým trhem, který je doménou domácích penzijních fondů.

Češi nám vychází jako nejaktivnější investoři, kteří rádi investují napřímo a nejvíce využívají služeb brokerů a investičních platforem. Přesto zůstávají spořicí účty jejich nejoblíbenějším způsobem umístění volných financí prostředků,“ shrnuje portfolio manažer Generali Investments CEE.  

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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