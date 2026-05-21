Neutralita jen na papíře? Čína měla tajně cvičit ruské vojáky pro boj na Ukrajině
Peking tvrdí, že je ve válce na Ukrajině neutrální. Německý deník Die Welt ale s odkazem na dokumenty evropských zpravodajských služeb píše, že čínská armáda tajně cvičila ruské vojáky v používání dronů, elektronických protiopatření i moderních bojových simulací.
Peking navenek mluví o neutralitě. Podle německého deníku Die Welt ale čínská armáda tajně cvičila několik stovek ruských vojáků, z nichž někteří později skončili na ukrajinské frontě. Deník se odvolává na utajené dokumenty nejmenovaných evropských zpravodajských služeb. Agentura AFP uvedla, že zprávu deníku nemohla nezávisle potvrdit, a Spolková zpravodajská služba (BND) na její žádost o komentář dosud nereagovala. Zpráva přichází několik hodin po setkání ruského a čínského prezidenta v Pekingu.
Čínský prezident Si Ťin-pching měl během jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu prohlásit, že ruský prezident Vladimir Putin by nakonec mohl litovat svého rozhodnutí napadnout Ukrajinu. Zhodnotila rozhovor lídrů americká strana.
Putin by nakonec mohl litovat invaze na Ukrajinu, řekl Si Trumpovi
Drony, simulace i elitní jednotka Rubicon
Několik set ruských vojáků se na konci loňského roku podle deníku účastnilo výcvikových programů Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA) na šesti různých vojenských základnách v Číně. Programy se týkaly používání bezpilotních systémů, elektronických protiopatření proti dronům a moderních bojových simulací.
Účastníci měli různé hodnosti i věk a někteří z nich patřili k ruské elitní jednotce Rubicon, která se specializuje na bezpilotní letouny. Po absolvování výcviku se desítky z nich na počátku letošního roku zúčastnily bojů na Ukrajině, přičemž někteří z nich zastávali velitelské pozice.
Rusko mělo cvičit čínské vojáky
Rusko podle Die Welt loni naopak tajně vycvičilo asi 600 čínských vojáků, a to hlavně v oblastech obrněných jednotek, dělostřelectva, ženistů a protivzdušné obrany.
Moskva a Peking si rovněž vyměnily informace o zbraních západní výroby používaných na Ukrajině, zejména o raketometu HIMARS nebo protileteckých systémech Patriot dodávaných Spojenými státy, píše list.
Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.
Magyar může změnit evropskou debatu o ruských energiích. Méně neznamená vůbec, zní z Budapešti
Německo varuje před čínskou podporou Moskvy
„Všechno, co Rusku umožňuje pokračovat v této agresivní válce proti Ukrajině, představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost a pro naši bezpečnost v Německu. Rozhodující a rostoucí čínská podpora ruské invaze se tedy týká i naší bezpečnosti,“ řekl na tiskové konferenci mluvčí německého ministerstva zahraničních věcí, který však zprávu deníku nepotvrdil ani nevyvrátil.
„Informace Die Welt odpovídají vývoji, který jsme mohli pozorovat v posledních letech. Od začátku války na Ukrajině v roce 2022 lze pozorovat stále užší spolupráci mezi Moskvou a Pekingem, a to jak ve vojenské, tak i ekonomické oblasti,“ uvedl pro deník Handelsblatt předseda kontrolního výboru pro tajné služby v německém Spolkovém sněmu Marc Henrichmann.
Putin a Si mluví o bezprecedentních vztazích
Ruský prezident Vladimir Putin na středečním setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem řekl, že vztahy mezi jejich zeměmi dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. Se Siem podepsal dvě desítky dokumentů, včetně společného prohlášení o komplexním strategickém partnerství.
„Podepsané dokumenty usilují o pokračování ekonomické spolupráce,“ uvedl ruský prezident. Oba lídři hovořili také o energetické spolupráci, podle Putina je Rusko připraveno Čínu i nadále zásobovat energií.
Mezi společnými dokumenty byla mimo jiné deklarace podporující multipolaritu světového řádu. „Globální agenda míru a rozvoje čelí novým rizikům, přičemž hrozí roztříštěnost mezinárodního společenství a návrat k 'zákonům džungle',“ stojí podle Kremlu v dokumentu.
Čína tvrdí, že je neutrální
Zástupci Číny tvrdí, že země je v rusko-ukrajinském konfliktu neutrální. Čína je přitom největším odběratelem ruských fosilních paliv, včetně ropy, čímž podle médií přispívá k financování války na Ukrajině.
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.
Tykač posiluje v energetice. Sev.en získala americké ropné a plynové vrty
