newstream.cz Politika Neutralita jen na papíře? Čína měla tajně cvičit ruské vojáky pro boj na Ukrajině

Neutralita jen na papíře? Čína měla tajně cvičit ruské vojáky pro boj na Ukrajině

ČTK
Peking tvrdí, že je ve válce na Ukrajině neutrální. Německý deník Die Welt ale s odkazem na dokumenty evropských zpravodajských služeb píše, že čínská armáda tajně cvičila ruské vojáky v používání dronů, elektronických protiopatření i moderních bojových simulací.

Peking navenek mluví o neutralitě. Podle německého deníku Die Welt ale čínská armáda tajně cvičila několik stovek ruských vojáků, z nichž někteří později skončili na ukrajinské frontě. Deník se odvolává na utajené dokumenty nejmenovaných evropských zpravodajských služeb. Agentura AFP uvedla, že zprávu deníku nemohla nezávisle potvrdit, a Spolková zpravodajská služba (BND) na její žádost o komentář dosud nereagovala. Zpráva přichází několik hodin po setkání ruského a čínského prezidenta v Pekingu.

Drony, simulace i elitní jednotka Rubicon

Několik set ruských vojáků se na konci loňského roku podle deníku účastnilo výcvikových programů Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA) na šesti různých vojenských základnách v Číně. Programy se týkaly používání bezpilotních systémů, elektronických protiopatření proti dronům a moderních bojových simulací.

Účastníci měli různé hodnosti i věk a někteří z nich patřili k ruské elitní jednotce Rubicon, která se specializuje na bezpilotní letouny. Po absolvování výcviku se desítky z nich na počátku letošního roku zúčastnily bojů na Ukrajině, přičemž někteří z nich zastávali velitelské pozice.

Rusko mělo cvičit čínské vojáky

Rusko podle Die Welt loni naopak tajně vycvičilo asi 600 čínských vojáků, a to hlavně v oblastech obrněných jednotek, dělostřelectva, ženistů a protivzdušné obrany.

Moskva a Peking si rovněž vyměnily informace o zbraních západní výroby používaných na Ukrajině, zejména o raketometu HIMARS nebo protileteckých systémech Patriot dodávaných Spojenými státy, píše list.

Německo varuje před čínskou podporou Moskvy

„Všechno, co Rusku umožňuje pokračovat v této agresivní válce proti Ukrajině, představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost a pro naši bezpečnost v Německu. Rozhodující a rostoucí čínská podpora ruské invaze se tedy týká i naší bezpečnosti,“ řekl na tiskové konferenci mluvčí německého ministerstva zahraničních věcí, který však zprávu deníku nepotvrdil ani nevyvrátil.

„Informace Die Welt odpovídají vývoji, který jsme mohli pozorovat v posledních letech. Od začátku války na Ukrajině v roce 2022 lze pozorovat stále užší spolupráci mezi Moskvou a Pekingem, a to jak ve vojenské, tak i ekonomické oblasti,“ uvedl pro deník Handelsblatt předseda kontrolního výboru pro tajné služby v německém Spolkovém sněmu Marc Henrichmann.

Putin a Si mluví o bezprecedentních vztazích

Ruský prezident Vladimir Putin na středečním setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem řekl, že vztahy mezi jejich zeměmi dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. Se Siem podepsal dvě desítky dokumentů, včetně společného prohlášení o komplexním strategickém partnerství.

„Podepsané dokumenty usilují o pokračování ekonomické spolupráce,“ uvedl ruský prezident. Oba lídři hovořili také o energetické spolupráci, podle Putina je Rusko připraveno Čínu i nadále zásobovat energií.

Mezi společnými dokumenty byla mimo jiné deklarace podporující multipolaritu světového řádu. „Globální agenda míru a rozvoje čelí novým rizikům, přičemž hrozí roztříštěnost mezinárodního společenství a návrat k 'zákonům džungle',“ stojí podle Kremlu v dokumentu. 

Čína tvrdí, že je neutrální

Zástupci Číny tvrdí, že země je v rusko-ukrajinském konfliktu neutrální. Čína je přitom největším odběratelem ruských fosilních paliv, včetně ropy, čímž podle médií přispívá k financování války na Ukrajině.

Česká investiční skupina Sev.en Global Investment, která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, vstupuje do těžby ropy a plynu ve Spojených státech. V Texasu koupila ropné a plynové vrty společností UpCurve Energy I a II. Cenu transakce nezveřejnila.

Vrty denně vytěží přibližně 5000 barelů ropy, tedy téměř 800 tisíc litrů. To odpovídá více než třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Zároveň produkují i velké objemy zemního plynu.

Sev.en GI kvůli akvizici založila v USA nový holding Sev.en US Resources. Převzatá společnost bude pod jeho střechou fungovat pod názvem Perun. Působí hlavně v pánvích Permian a Delaware, které podle skupiny patří k nejdůležitějším oblastem amerického ropného průmyslu.

Těžební práva

Součástí obchodu jsou nejen samotné vrty, ale také těžební práva k rozsáhlým pozemkům. Na nich je více než stovka ověřených lokalit pro další rozvoj těžby.

„Ropu a plyn, které jsou stále páteří světové ekonomiky, máme v hledáčku už delší dobu. Tahle transakce je důležitým milníkem dlouhodobé strategie skupiny. S ohledem na současnou geopolitickou situaci jsem rád, že se nám transakci povedlo dokončit v tak klíčovém okamžiku,“ uvedl výkonný ředitel Sev.en GI Alan Svoboda.

Nový holding Sev.en US Resources má sloužit jako základna pro další rozvoj skupiny ve Spojených státech. Sev.en GI pod touto značkou plánuje rozvíjet převzaté vrty i těžební práva a hledat další příležitosti v těžbě ropy a zemního plynu.

„Dnešním dnem se stáváme novým ambiciózním hráčem v odvětví, které podle nás zůstane nezbytnou součástí globálního energetického mixu ještě po několik desetiletí,“ dodal Svoboda.

Sev.en Global Investments řídí zahraniční investice skupiny Sev.en. Vedle tradiční energetiky a těžby se zaměřuje také na další odvětví, například ocelářství, těžbu nerostných surovin nebo výrobu organických hnojiv.

Předloni skupina vykázala čistou ztrátu 52 milionů eur, tedy zhruba 1,27 miliardy korun. Hrubý provozní zisk EBITDA klesl na 238 milionů eur z 434 milionů eur v roce 2023. Účetní ztráta souvisela především s přeceněním hodnoty majetku směrem dolů. Tržby v roce 2024 poprvé překonaly dvě miliardy eur, tedy asi 48,8 miliardy korun.

Pavel Tykač podniká především v energetice a těžbě hnědého uhlí, ale také v realitách a financích. Patří k nejbohatším Čechům. Ovládá mimo jiné druhého největšího výrobce elektřiny v Česku Sev.en Energy, do které patří severočeské hnědouhelné doly Vršany a ČSA, elektrárny Chvaletice a Počerady a teplárny ve Zlíně a Kladně.

Prostřednictvím dalších firem Tykač skupuje také akcie, například Monety nebo ČEZ. Vlastní fotbalový klub Slavia Praha a angažuje se i v zahraničí.

Společnost Passerinvest Group Radima Passera dokončila hrubou stavbu multifunkční budovy Hila na pražské Brumlovce. Jak říká zakladatel firmy, a je to pro něj typické, s Boží pomocí dokončuje unikátní stavbu, kde bude 20 tisíc metrů čtverečních kanceláří a zároveň 71 bytů.

Za architektonickým návrhem budovy stojí Aulík Fišer architekti. Součástí budovy jsou střešní terasy o ploše přes dva tisíce metrů čtverečních. „Kvalitní pracovní prostředí je pro nás základ. Dlouhodobě navrhujeme kanceláře pro lidi, ne pro excelové tabulky. Hila v tomto směru posouvá standard ještě dál, ať už jde o množství venkovních prostor a teras, kvalitu vnitřního prostředí nebo celkový komfort každodenního fungování,“ uvedl Eduard Forejt, ředitel rozvoje a obchodu Passerinvest Group.

Splnění dávného snu

Hila vyrůstá v místě, kde do roku 2018 stály paneláky. Nový multifunkční objekt nabídne téměř trojnásobek bývalé plochy v podobě moderního pracovního prostředí, kvalitního bydlení a rozšíření vybavenosti lokality.

„Budova Hila nám jako architektům splnila dávný sen: stavět město do výšky ve vrstvách. Na střeše kancelářské budovy, kde už je ve městě lepší vzduch a navíc výhled, postavit bytový dům,“ říká architekt Jan Aulík, který stojí za architektonickým řešením budovy.

„Srdcem kancelářské budovy je čtyřpodlažní atrium s recepcí, do kterého jsou orientovány panoramatické výtahy. Rezidenční sedmipodlažní část má obdobně také svůj centrální vertikální prostor osvětlující patrové komunikace s výtvarně ztvárněným svítidlem,“ uvedl Aulík.

Nájemné za kancelářské prostory se pohybuje v rozmezí 24,50 až 27,50 eur za metr čtvereční. Rezidenční část zahrnuje celkem 71 plně vybavených bytových jednotek.

