Putin by nakonec mohl litovat invaze na Ukrajinu, řekl Si Trumpovi
Čínský prezident Si Ťin-pching měl během jednání s Donaldem Trumpem v Pekingu prohlásit, že ruský prezident Vladimir Putin by nakonec mohl litovat svého rozhodnutí napadnout Ukrajinu. Zhodnotila rozhovor lídrů americká strana.
Poznámka čínského vůdce zazněla během širších rozhovorů, které se týkaly války na Ukrajině i vztahů mezi Washingtonem, Pekingem a Moskvou. Podle lidí obeznámených s jednáním šel Si ve svém hodnocení Putinovy invaze dál než v minulosti, uvedl server Financial Times. Při dřívějších rozhovorech s bývalým americkým prezidentem Joem Bidenem sice Čína a Spojené státy vedly o Rusku a Ukrajině otevřené debaty, Si však tehdy neměl nabízet vlastní hodnocení Putina ani samotné války.
Politicky citlivé načasování
Načasování výroku je politicky citlivé. Putin má v úterý dorazit do Číny na summit se Siem, jen několik dní poté, co čínský prezident hostil Trumpa. Ruský prezident zahájil invazi na Ukrajinu v únoru 2022, krátce po návštěvě Číny, během níž Moskva a Peking oznámily partnerství „bez hranic“.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o komentář nereagovalo a Bílý dům se k věci odmítl vyjádřit. Trumpova administrativa sice v neděli zveřejnila informační materiál k pekingskému summitu, zmínka o Putinovi nebo válce na Ukrajině v něm ale chyběla.
Jednání mezi Trumpem a Siem mělo zahrnout i další politicky výbušné téma. Trump podle lidí obeznámených s rozhovory navrhl, aby Spojené státy, Čína a Rusko spolupracovaly proti Mezinárodnímu trestnímu soudu. Argumentovat měl tím, že zájmy tří zemí jsou v této otázce sladěné.
Trumpova administrativa se k této části jednání rovněž nevyjádřila. V minulosti však vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu vystupovala ostře a obviňovala jej z politizace, zneužívání pravomocí, nerespektování americké suverenity a neoprávněného soudního přesahu.
Rusko čelí akutnímu nedostatku pracovních sil. Nezaměstnanost je sice rekordně nízká, podle ekonomů to ale není známka síly, nýbrž vyčerpaného trhu práce. Stárnutí populace, válka na Ukrajině, emigrace i odliv lidí do armády vytvářejí problém, který může ruskou ekonomiku brzdit dlouhé roky.
Význam dronů
Siova poznámka přichází v době, kdy se válka na Ukrajině po čtyřech letech změnila v patovou situaci. Kyjev zároveň stále účinněji využívá drony k útokům na ruské síly a cíle. Bidenova administrativa v minulosti opakovaně obviňovala Čínu, že Rusku poskytuje zboží dvojího užití, které mu pomáhá pokračovat ve válce. Trumpova administrativa podobné obavy zmiňovala také, avšak méně často.
Význam dronů ve válce zdůraznil i Brendan Boyle, kongresman z Filadelfie a hlavní demokrat v americké delegaci při Parlamentním shromáždění NATO. Podle něj Ukrajinci zásadně proměnili způsob vedení války a dronová válka se stala novou normou.
Ukrajina v neděli provedla dronové útoky na cíle poblíž Moskvy. Prezident Volodymyr Zelenskyj je označil za zcela oprávněné poté, co Rusko minulý týden podniklo rekordní vzdušný útok na Kyjev. Údery následovaly po třídenním příměří, které zprostředkoval Trump a které Putinovi umožnilo uspořádat tradiční přehlídku ke Dni vítězství bez rizika ukrajinských dronových útoků.
Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026