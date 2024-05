Co čekat od schůzky Putina se Si Ťin-pchingem? Ruský prezident požaduje několik věcí

Ruský prezident Vladimir Putin zamíří na několik dní do Číny. Setkat by se zde měl kromě jiných i s nejvýše postaveným mužem země prezidentem Si Ťin-pchingem. Půjde o první Putinovu cestu do zahraničí poté, co zahájil své páté funkční období v čele Ruska. A co od návštěvy a setkání obou vysoce postavených státníků čekat? Především prohlubování vazeb.

Schůzka dle serveru CNBC přichází v době, kdy Kreml spoléhá na Čínu stále více. Především pokud jde o obchodní a politickou podporu. Spolupracovník think tanku Foreign Policy Research Institute a odborník na zahraniční politiku Maximilian Hess pro CNBC uvedl, že Putin chce v rámci schůzky s čínským prezidentem řešit především tři věci.

„Bude chtít dohodu o spolupráci ohledně plynovodu Síla Sibiře 2 a usiluje také o další čínskou podporu pro válku na Ukrajině,“ uvedl Hess. Třetím bodem by podle něj měl být snadnější přístup Ruska na čínské finanční trhy. „Putin by rád využil Čínu a její měnu k podpoře ruského obchodu,“ řekl Hess. Putinův poradce Jurij Ušakov už dříve potvrdil, že prezidenti mají jednat o Ukrajině. Konkrétnější však nebyl.

Po jednání mezi čtyřma očima má následovat neformální večeře, které se má podle agentur zúčastnit také kandidát na ministra obrany Andrej Belousov a jeho předchůdce, nyní tajemník bezpečnostní rady Sergej Šojgu, ministr zahraničí Sergej Lavrov a Boris Ušakov. Jednasedmdesátiletý Putin a sedmdesátiletý Si budou podle Kremlu jednat také o spolupráci v energetice a ekonomice.

Putin vyzdvihl čínský mírový plán

V rozhovoru pro čínskou zpravodajskou agenturu Xinhua (v překladu Nová Čína - pozn.red.) Putin uvedl, že „rusko-čínské ekonomické a obchodní vztahy se rychle rozvíjejí a prokazují jejich trvalou schopnost reagovat na vnější výzvy a krize“. Podpořil také čínský mírový plán ohledně války na Ukrajině a řekl, že Rusko zůstává otevřené dialogu pro vyřešení současného konfliktu.

Peking, který je nyní nejvýznamnějším ruským spojencem, kritizuje protiruské sankce a odmítá ruskou invazi na Ukrajinu jednoznačně odsoudit. Zároveň těží z nižších cen za ropu a plyn, které už Rusko nemůže prodávat do Evropy v dřívějším rozsahu.

Putin navštíví kromě Pekingu také město Charbin v provincii Chej-lung-ťiang na severovýchodě země. „Zúčastní se tam slavnostního zahájení osmého rusko-čínského EXPO a čtvrtého rusko-čínského fóra o meziregionální spolupráci,“ uvedlo tiskové oddělení Kremlu podle státní agentury TASS.

Naposledy se Putin se svým čínským protějškem setkal v říjnu loňského roku na okraj summitu k plánu takzvané nové Hedvábné stezky. Čínský prezident byl předtím v březnu na třídenní návštěvě v Moskvě.