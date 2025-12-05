Nový magazín právě vychází!

Německo vrací odvody. Studenti protestují, armáda volá po tisících nových rekrutů

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby, má i prvek povinnosti
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby. Zákon zavádí plošné odvody a stanovuje také cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří v daném roce dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového sněmu odhlasovat takzvanou povinnou vojenskou službu z potřeby. Žáci a studenti na řadě míst Německa dnes proti zákonu protestují.

O reformě vojenské služby se německé vládní strany - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - v posledních týdnech přely. Kabinet kancléře Friedricha Merze už v srpnu schválil návrh zákona z dílny sociálnědemokratického ministra obrany Borise Pistoriuse. Mnoho poslanců CDU/CSU jej ale odmítlo podpořit jako nedostatečný, protože sázel výhradně na dobrovolnost. Nakonec se vládní strany v polovině listopadu dohodly, že zavedou i prvek povinnosti.

Cílem nového zákona je zvýšit počet vojáků v armádě o více než 80 tisíc. V původním Pistoriusově návrhu bylo, že všichni muži po dosažení věku 18 let budou muset vyplnit dotazník, ve kterém uvedou, zda mají zájem sloužit v armádě. Vhodné kandidáty si pak vojsko mělo pozvat k odvodní prohlídce. Rozhodnutí o vstupu do vojenské služby mělo být ale nadále dobrovolné.

Na dobrovolnický systém německá armáda přešla v roce 2011, kdy byla povinná vojenská služba pozastavena. Branná povinnost ale nepřestala platit a v případě napadení země by byla automaticky znovu zavedena.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

Přečíst článek

Dnes schválený zákon začne platit od nového roku. Počítá s tím, že odvody budou opět plošné. Poprvé se budou týkat ročníku 2008. Povinné budou nadále jen pro muže, ženy budou moci dotazník spojený s odvody vyplnit dobrovolně. Zároveň budou stanoveny cíle, kolik mladých mužů má být ročně odvedeno. Pokud bude v ročníku dobrovolníků příliš málo, budou moci poslanci Spolkového sněmu rozhodnout o takzvané povinné vojenské službě z potřeby. Do výběru těch, kteří do armády nakonec nastoupí, pak bude zapojena i náhoda. Povinnost nastoupit ke službě do armády má být podle zákona zavedena, "obzvlášť bude-li to vyžadovat obranně-politická situace nebo personální situace".

Kdo se do služby v armádě přihlásí dobrovolně, má dostávat 2600 eur (téměř 63 tisíc korun) hrubého měsíčně. Minimální doba služby bude půl roku. V platnosti zůstává i právo na odepření vojenské služby.

Pásmo Gazy

Účet za zkázu. Obnova Gazy vyjde na 1,5 bilionu, trvat může dekády

Money

Obnova Pásma Gazy bude stát více než 70 miliard dolarů, tedy téměř 1,5 bilionu korun, a mohla by trvat několik desítek let, uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Válka a blokády v Pásmu Gazy podle zprávy způsobily bezprecedentní kolaps palestinské ekonomiky.

ČTK

Přečíst článek

Mladí lidé protestují

Proti zákonu dnes mladí lidé protestují na řadě míst Německa včetně Berlína, Hamburku či Mnichova. Žáci a studenti vyhlásili takzvané školní stávky. Ministr obrany Pistorius se v minulých týdnech snažil mladé lidi uklidňovat. Čím akceschopnější podle něj armáda bude, čím větší schopnost odstrašit bude mít, tím menší pravděpodobnost, že bude muset skutečně do boje. Pistorius navíc tvrdí, že je i nadále přesvědčený, že princip dobrovolnosti bude fungovat.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 Německo začalo klást větší důraz na vlastní obranyschopnost a kancléř Merz chce z bundeswehru vybudovat nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Německo podle plánu do roku 2029 postupně zvýší výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), už letos by měly dosáhnout 2,4 procenta HDP.

Německá armáda dlouhodobě přiznává, že má problém získat dostatečný počet lidí. Bundeswehr má nyní ve službě zhruba 180 tisíc vojáků a vojákyň. Podle cílů Severoatlantické aliance (NATO) by jejich počet měl v příštích letech dosáhnout 260 tisíc. Dalších 200 tisíc mužů a žen by mělo být v rezervách. Německo má 83 milionů obyvatel.

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.

Prvním slepým se stal prezident Pavel. Ten okamžitě Babiše pochválil, jak bravurně celou záležitost podle jeho pokynů vyřešil. To jako vážně? Lídři s námi hrají nějakou loutkohru?

Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví, může si říkat, co chce. Může nás ohlupovat tezemi, jako že se „rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že udělá.“ Nebo že se rozhodl nevratně se vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného. To je blud.

Babiš Agrofert třicet let budoval, zájmy této firmy přesahují nejen hranice Česka, ale i hranice kontinentu. Takto velký konglomerát prostě nemůžete strčit do kapsy a tvářit se, že neexistuje. Agrofert bude mít vždy své zájmy a Andrej Babiš ho vybudoval. Na tom se nic nezmění jakoukoliv právní kličkou.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Babiš zůstane dravcem

Dokonce i kdyby Babiš svůj holding prodal a získal za něj dejme tomu sto miliard korun, nebude to jen „nějaký boháč“. Vždy to bude mocný muž, který umí tahat za nitky. Před střetem zájmů prostě neuteče. Je zvláštní, že Pavel tak snadno přistoupil na pohádku, že střet zmizel. Asi si oddychnul, že už tu proklatou věc nemusí řešit.

Babišovy zájmy se střetly v okamžiku, kdy vstoupil do politiky. Měl patrně pocit, že když bude ovládat veřejné instituce, bude vládnout, stane se jeho firma nedotknutelná. Stejně jako on sám.

Babiš porušoval zákon při výstavbě Čapáku, nyní se schovává za poslaneckou imunitu. Babišovi je přes sedmdesát let, nikdy už z něj nebude Mirek Dušín. Navždy zůstane dravcem, který je kvůli uspokojení vlastních zájmů schopen čehokoliv. Může předvádět lecjaké právní triky, vždy to bude Andrej Babiš.

Alexandr Vondra

Kuba je jenom lokální hráč, nebojíme se ho. Musíme leštit ODS, říká Alexandr Vondra

Politika

Jihočeský hejtman Martin Kuba před týdnem vystoupil z ODS a chce založit vlastní politické hnutí. Řada lidí z kraje jde za ním, už má podporu i dvou senátorů. ODS má v polovině ledna kongres, bude hledat novou cestu, volit nové vedení. Vlivu Kuby se podle Alexandra Vondry nebojí. „Myslím, že celostátně je to úplně jiná disciplína. Kuba to bude dominantně rozjíždět v jižních Čechách,“ říká Vondra, europoslanec a místopředseda ODS.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zákon o střetu zájmů je účelový

Na druhé straně, celý Lex Babiš, zákon o střetu zájmů, který v roce 2016 schválily všechny parlamentní strany kromě ANO, byl jen projevem zoufalství standardních partají, když jim jakýsi oligarcha bral moc. Přes Lex Babiš se mu to nakonec povedlo. Zákon o střetu zájmů je účelový, proti jedné konkrétní osobě. Která, jak je vidno, si přesto vždy poradí. Hrajeme si tady na slepou bábu.

Jsou lidé, kteří říkají: Lepší, když nám vládne miliardář, ten už nemusí krást. Je to trochu nejapná teze. Bude ve veřejné funkci krást chudák, nebo boháč s vlivem? Možná ten druhý, když na to bude mít náturu, to bude dělat ve větším objemu. To nic nemění na faktu, že kdokoliv vstupuje do veřejné funkce, okamžitě je ve střetu zájmů. Osobních versus veřejných. Aby neměl střet zájmů, musel by to být Pán Bůh. Lex Babiš nemusel vůbec vzniknout, je evidentně zbytečný.

