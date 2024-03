Evropští hoteliéři před koncerty Taylor Swift napálili ceny. A mají vyprodáno

Chystané turné americké popové hvězdy Taylor Swiftové dělá radost hoteliérům v evropských zemích. V den jejího vystoupení jsou v řadě měst téměř vyprodané hotely, ceny pokojů vyrostly až na několikanásobek, a to včetně lůžek v hromadných noclehárnách. Napsal to dnes web francouzského listu Le Figaro.

Zatímco v těchto dnech je například ve Stockholmu volných více než 90 procent hotelových pokojů, 18. května si již moc vybírat nelze, obsazeno je 80 procent všech kapacit. Lidé lůžka kupují i přesto, že hoteliéři ve srovnání s dalšími květnovými dny zvýšili ceny v průměru o 119 procent. Například v jednom z levných stockholmských hostelů se dá běžnou květnovou sobotu sehnat postel ve skupinové noclehárně za 31 eur (780 korun), zatímco v den koncertu stojí 132 eur (3330 korun).

Ještě výrazněji zdražilo ubytování ve Varšavě, kde se jeho průměrná cena během tří dnů vystoupení americké zpěvačky na začátku srpna zvedla o 154 procent. Vyprodána je přibližně polovina všech kapacit.

Více než dvojnásobné ceny jsou také v Liverpoolu, téměř dvojnásobku dosahují ve Vídni, Edinburghu a Hamburku. O polovinu vzrostly v Lyonu, Curychu a Essenu.

Čtyřiatřicetiletá zpěvačka a textařka, kterou loni časopis Time vyhlásil osobností roku, je komerčně nejúspěšnější hudební osobností posledních let. Za loňskou americkou část turné Eras Tour utržila více než miliardu dolarů, čímž překonala dosavadní rekord za jednu koncertní šňůru. Evropská část se bude skládat z pěti desítek vystoupení v 18. městech. Začne 9. května v Paříži a skončí 20. srpna v Londýně.

