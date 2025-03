VIP Eva Talks: Lucie má stále nezaměnitelné vokály, říká Michal Dvořák

Moderátorka Eva Čerešňáková si k rozhovorům zve zajímavé hosty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění ve svém oboru. Její pozvání přijal i skladatel a klávesista Michal Dvořák ze skupiny Lucie, která vydala nový singl.

Michal Dvořák, duchovní motor legendární kapely Lucie, je muž mnoha talentů – a rozhodně ne jen těch hudebních. Když zrovna nestojí na pódiu s Lucií, vydává se na dobrodružné cesty za uměním, kde vymýšlí projekty, které by ostatním hudebníkům pravděpodobně ani neprošly hlavou.

V loňském roce vtrhl na scénu divadla Hybernia s novým představením Já, secese. Mix hudby, tance, animací a laserů je spíše takovým psychedelickým výletem do 19. století. Dvořák v něm secesi nebere úplně vážně. Vždyť co je secese, když ji můžete okořenit trochu rock’n’rollu a syntetizátorů. V tomto projektu se zrcadlí jeho láska k umění, ale i odvaha dělat věci tak trochu po svém. Zkrátka vzal krásu secesních ornamentů a dal jim kapku Luciina drzého rockového šmrncu.

Nový singl

V soušasné době se ovšem opět do popředí kapela Lucie. Ta nově vydala singl MARIE, v rámci kterého představila dvě písně - MARIE a KRÁSA A ZÁZRAK A TAJEMSTVÍ. Jde o ochutnávku z připravovaného alba „R.A.D.O.S.T.“ Tyto skladby jsou prvními nahrávkami po loňském odchodu Davida Kollera, kterého nahradil zpěvák a kytarista Viktor Dyk.

V roce 2025 oslaví kapela 40 let na hudební scéně a plánuje k tomuto jubileu speciální turné. Koncerty se uskuteční na podzim 2025. Pražský koncert je naplánován na 9. prosince 2025 v O2 areně. Během tohoto turné se kapela představí s novými členy, jejichž jména budou zveřejněna v září. Na oslavách vystoupí také speciální hosté a osobnosti, které s Lucií spolupracovaly během její kariéry.

