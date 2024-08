Devadesátky jsou zpět. Britská kapela Oasis oznámila první společné turné po 15 letech

Britská rocková kapela Oasis na síti X oznámila, že vyrazí na první společné turné po 15 letech. Bratři Liam a Noel Gallagherovi naznačovali už během pondělka na sociálních sítích, že se možná chystá znovuobnovení jejich hudební spolupráce, která v roce 2009 skončila kvůli sporům mezi sourozenci. První koncert je plánován na začátek července 2025 ve velšském Cardiffu.

„Je to tady. Děje se to,“ uvedla kapela na síti X. Skupina známá svými nadčasovými hity jako Wonderwall a Don't Look Back in Anger vyjede na turné, které bude čítat 14 koncertů v Británii a Irsku, z toho čtyři kapela odehraje na londýnském Wembley. Turné zakončí Oasis v srpnu příštího roku v Dublinu.

Bratři v noci na pondělí zveřejnili na sociální síti krátký vzkaz: 27.08.24 - 8am, který odkazoval na začátek prodeje vstupenek na jejich turné. Kapela Oasis tento týden slaví 30 let od vydání prvního studiového alba Definitely Maybe.

Rozpad kapely zapříčinilo dlouho trvající napětí mezi sourozenci Gallagherovými, které vyvrcholilo v létě 2009. Po divoké hádce v zákulisí před pařížským koncertem na festivalu Rock en Seine musel manažer kapely vystoupení zrušit. Noel následně ohlásil, že skupinu opouští, protože už nemůže dál se svým mladším sourozencem spolupracovat. Kapela Oasis vznikla v roce 1991 a v polovině 90. let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě.

