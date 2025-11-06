Nový magazín právě vychází!

„Nejdražší socialistické město světa.“ Investoři opouštějí New York kvůli nové levicové radnici

ČTK
Zdeněk Pečený
Zvolení nového starosty New Yorku, Zohrana Mamdaniho, okamžitě otřáslo tamním trhem s nemovitostmi. Politik s radikálně levicovou agendou slibuje vyšší daně, regulaci nájmů a bezplatnou městskou dopravu. Zatímco jeho příznivci slaví vítězství sociální spravedlnosti, investoři a developeři už hledají útočiště — především na Floridě.

Zohran Mamdani, označovaný za nejlevicovějšího starostu v historii New Yorku, vstoupil do úřadu s programem, který má podle jeho slov „vrátit město lidem“. Plánuje zmrazení nájemného, zavedení bezplatné autobusové dopravy a zvýšení daní pro nejbohatší obyvatele.

Jeho kroky však okamžitě vyvolaly paniku mezi realitními investory. Ti varují, že kombinace vyšších daní, rostoucí kriminality a přísnějších regulací by mohla vést k odlivu majetnějších obyvatel i firem. Podle kritiků se z New Yorku může stát „nejdražší socialistické město světa“.

Florida těží z nervozity investorů

Dopady Mamdaniho nástupu se projevily téměř okamžitě. Podle stanice Fox Business uzavřela realitní společnost BH Group z Miami během několika měsíců před a po volbách více než 100 milionů dolarů v transakcích s kupci z New Yorku — dvojnásobek oproti loňsku. Zájem o přesun do jižní Floridy roste i mezi střední třídou.

„Lidé se chtějí pojistit proti tomu, co přijde. Florida se pro mnohé stala symbolem stability a daňové svobody,“ uvedl jeden z tamních developerů pro CBS News.

Do debaty se zapojil také bývalý prezident Donald Trump, který Mamdaniho označil za „komunistu“ a pohrozil omezením federální podpory pro město. Newyorský trh s nemovitostmi tak čelí největší nejistotě od pandemie, zatímco Miami a okolí zažívají novou vlnu realitního boomu.

Florida vítězí, New York riskuje

Zatímco v New Yorku nový starosta buduje image sociálního reformátora, Florida z jeho vítězství jednoznačně profituje. Pokud Mamdani naplní své předvolební sliby, útěk kapitálu z největšího amerického města se může ještě zrychlit.

EU přitvrzuje. Rusové přijdou o víza pro opakovaný vstup

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie se chystá dále zpřísnit vízová pravidla platná pro občany Ruska a pro většinu z nich ukončit vydávání víz pro opakovaný vstup do schengenského prostoru. Informuje o tom server Politico s odvoláním na nejmenované unijní činitele.

Brusel po ruském vpádu na Ukrajinu v roce 2022 Rusům ztížil možnost získávat schengenská víza, když zrušil dohodu o zjednodušení vízového režimu. Nově by měli získat povolení pouze pro jednorázový vstup. Výjimka by se podle Politica vztahovala na humanitární důvody a lidi, kteří mají i občanství některé ze zemí EU.

Někteří členové unie, například baltské státy, zašly ještě dál a Rusům zakázaly na své území jezdit nebo jim tuto možnost výrazně omezily, připomíná Politico. Liberální v této věci naopak zůstává Itálie, Francie, Španělsko a vůči Moskvě celkově vstřícné Maďarsko. Vydávání víz zůstává v kompetenci jednotlivých zemí EU, takže Evropská komise může proces ztížit, zavést plošný zákaz vstupu ale nemůže.

Loni schengenská víza podle dat unijní exekutivy získalo více než půl milionu Rusů, což je výrazně více než v roce 2023, ale hluboko pod úrovní z dob před ruským vpádem na Ukrajinu. V roce 2019 evropské úřady vydaly víza více než čtyřem milionům občanů Ruské federace.

Očekává se, že EU nová, přísnější pravidla, jejichž smyslem je omezit počet Rusů přijíždějících do unie, schválí ještě tento týden.

V rámci nedávno přijatého 19. balíku protiruských sankcí se EU na základě českého návrhu chystá omezit pohyb ruských diplomatů po schengenském prostoru.

