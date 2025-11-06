„Nejdražší socialistické město světa.“ Investoři opouštějí New York kvůli nové levicové radnici
Zvolení nového starosty New Yorku, Zohrana Mamdaniho, okamžitě otřáslo tamním trhem s nemovitostmi. Politik s radikálně levicovou agendou slibuje vyšší daně, regulaci nájmů a bezplatnou městskou dopravu. Zatímco jeho příznivci slaví vítězství sociální spravedlnosti, investoři a developeři už hledají útočiště — především na Floridě.
Zohran Mamdani, označovaný za nejlevicovějšího starostu v historii New Yorku, vstoupil do úřadu s programem, který má podle jeho slov „vrátit město lidem“. Plánuje zmrazení nájemného, zavedení bezplatné autobusové dopravy a zvýšení daní pro nejbohatší obyvatele.
Jeho kroky však okamžitě vyvolaly paniku mezi realitními investory. Ti varují, že kombinace vyšších daní, rostoucí kriminality a přísnějších regulací by mohla vést k odlivu majetnějších obyvatel i firem. Podle kritiků se z New Yorku může stát „nejdražší socialistické město světa“.
Florida těží z nervozity investorů
Dopady Mamdaniho nástupu se projevily téměř okamžitě. Podle stanice Fox Business uzavřela realitní společnost BH Group z Miami během několika měsíců před a po volbách více než 100 milionů dolarů v transakcích s kupci z New Yorku — dvojnásobek oproti loňsku. Zájem o přesun do jižní Floridy roste i mezi střední třídou.
„Lidé se chtějí pojistit proti tomu, co přijde. Florida se pro mnohé stala symbolem stability a daňové svobody,“ uvedl jeden z tamních developerů pro CBS News.
Do debaty se zapojil také bývalý prezident Donald Trump, který Mamdaniho označil za „komunistu“ a pohrozil omezením federální podpory pro město. Newyorský trh s nemovitostmi tak čelí největší nejistotě od pandemie, zatímco Miami a okolí zažívají novou vlnu realitního boomu.
Florida vítězí, New York riskuje
Zatímco v New Yorku nový starosta buduje image sociálního reformátora, Florida z jeho vítězství jednoznačně profituje. Pokud Mamdani naplní své předvolební sliby, útěk kapitálu z největšího amerického města se může ještě zrychlit.
