Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Politika Napětí na Blízkém východě roste. Írán zmrazil jednání s USA přes prostředníky

Napětí na Blízkém východě roste. Írán zmrazil jednání s USA přes prostředníky

Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním
ČTK
ČTK
ČTK

Írán omezuje komunikaci se Spojenými státy a znovu zvyšuje tlak na Izrael. Podle agentury Tasním zastavil nepřímý dialog přes prostředníky kvůli údajnému porušování příměří v Libanonu a dalším izraelským krokům v regionu.

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla dnes agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Velitelství íránských ozbrojených sil později podle agentury Reuters varovalo obyvatele severního Izraele, že v případě izraelského útoku na Bejrút mají v zájmu svého bezpečí opustit oblast. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters uvedl, že od Íránu ohledně přerušení jednání nemá zprávy.

Trpělivost dochází

Teherán podle agentury hodlá zcela zablokovat Hormuzský průliv, který je významnou dopravní tepnou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, a s pomocí spojenců otevřít novou frontu v průlivu Báb al-Mandab. Tato úžina je klíčovým uzlem pro obchodní plavbu spojující Rudé moře s Adenským zálivem.

Íránská státní televize podle Reuters uvedla, že je velice pravděpodobné, že pokud budou izraelské útoky pokračovat, skončí tím i příměří mezi USA a Íránem. Podle Mohsena Rezáího, který je poradcem íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, dochází íránským ozbrojeným silám trpělivost.

Český průmysl válka v Zálivu nesrazila. Firmám pomohlo ponaučení z covidu

Money

Index PMI, který s významnou mírou spolehlivosti předpovídá budoucí vývoj nových objednávek, produkce či zaměstnanosti v průmyslu, v květnu i přes Hormuz zůstal v černých číslech.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Izraelská armáda v posledních dnech zintenzivňuje své vojenské operace v Libanonu, kde vydává výzvy k masovým evakuacím tamního obyvatelstva, provádí vzdušné údery v různých částech země a zároveň obsazuje a okupuje další území na jihu Libanonu. Izrael svůj postup odůvodňuje bojem proti militantnímu hnutí Hizballáh, které podle něj porušuje příměří, na němž se shodli zástupci Izraele a Libanonu.

Izraelská armáda dnes vyzvala obyvatele jižního předměstí Bejrútu k evakuaci, což je předzvěstí nadcházejících vzdušných úderů. Na severní Izrael v současnosti drony i raketami útočí Hizballáh, v minulosti na něj vysílal balistické střely i Írán.

Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení, opakovaně izraelské útoky odsoudila a označila je za porušení příměří. Francie v neděli kvůli pokračujícím izraelským útokům a stále se rozšiřující izraelské okupaci jiholibanonského území požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Spojené státy a Írán minulý týden uvedly, že dosáhly pokroku v jednání ohledně memoranda o porozumění, které mimo jiné zahrnuje prodloužení stávajícího příměří mezi oběma státy. USA a Izrael 28. února zaútočily na Írán, čímž zažehly regionální válku. Od 8. dubna platí mezi Washingtonem a Teheránem křehké příměří, které je narušováno občasnými útoky obou stran.

Íránský režim dlouhodobě trvá na tom, aby otázka konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem byla součástí jednání o širším příměří v regionu i současném memorandu o porozumění. Spojené státy v minulosti uvedly, že libanonský konflikt i tamní příměří jsou záležitostí oddělenou od jednání mezi Washingtonem a Teheránem a příměřím mezi nimi.

Související

ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard

ČEZ schválil dividendu. Akcionářům pošle 23 miliard
Profimedia
nst
nst

Energetická skupina ČEZ rozdělí mezi akcionáře 23 miliard korun. Valná hromada dnes schválila návrh představenstva vyplatit dividendu 42 korun na akcii, což odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.

Největší část peněz získá stát, který je většinovým akcionářem ČEZ. Do státního rozpočtu by mělo zamířit zhruba 16 miliard korun. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.

Schválená dividenda je na horní hranici současné dividendové politiky ČEZ, podle níž firma vyplácí 60 až 80 procent očištěného zisku. Stejný podíl rozdělovala i loni. V roce 2023 akcionáři naopak schválili protinávrh ministerstva financí na výplatu celého očištěného zisku. Letos ministerstvo, které zastupuje stát jako akcionáře, vlastní protinávrh nepodalo.

Jeden z minoritních akcionářů navrhoval vyšší dividendu 50 korun na akcii. Představenstvo s tím ale nesouhlasilo. Podle něj by taková výplata byla nad rámec dividendové politiky a mohla by ohrozit rating společnosti. Protože valná hromada schválila návrh představenstva, o protinávrhu se už nehlasovalo.

„S dividendou na akcii ve výši 42 korun trh počítal, proto její schválení nevyvolalo žádné pohyby na akciích. S ohledem na aktuální tržní cenu dosahuje dividendový výnos asi 3,3 procenta, a není tak nijak oslnivý,“ řekl portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

„Dividenda 42 korun na akcii je nejnižší za poslední roky, naposledy byla dividenda nižší v roce 2019, kdy činila 34 korun na akcii. Od té doby se vždy pohybovala nad hranicí 45 korun,“ upozornil analytik XTB Tomáš Maxa.

Loni ČEZ vyplatil akcionářům 47 korun na akcii, celkem 25,2 miliardy korun. Stát z toho získal 17,6 miliardy korun.

Dividendy ČEZ vyplácí od roku 2000, tedy od dokončení jaderné elektrárny Temelín. Od té doby už mezi akcionáře rozdělil 499,5 miliardy korun, tedy téměř půl bilionu. Stát z toho získal 349,7 miliardy korun.

Kellnerová se rozhlíží po trhu, má investiční apetit

Zprávy z firem

Nejbohatší žena Česka Renáta Kellnerová chce i v letošním roce masivně investovat, uvádí v aktuální výroční zprávě. V loňském roce patřily k nejviditelnějším krokům nákupy prémiových českých hotelů. Skupina také rostla v rámci struktury e& PPF Telecom, která převzala srbskou společnost SBB i slovenskou UPC. „Vyhledáváme společnosti, které mají růstový potenciál nebo potřebují restrukturalizovat,“ uvádí Kellnerová.

lib

Přečíst článek

Nejvyšší dividendu v historii ČEZ vyplácel v roce 2023, kdy činila 145 korun na akcii. Důvodem byl mimořádně vysoký očištěný čistý zisk během energetické krize v roce 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplatil celý zisk 78 miliard korun.

Za loňský rok ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy o 5,8 procenta.

Související

Ropa

Týden tradera: Trhy ignorují napětí. Ropa ale může všechno změnit

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
ČEZ

Propad, ale stále špička: ČEZ je třetí nejvíc nadhodnocenou firmou v Evropě

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Neúsporné budovy? Nové hypotéky s energetickými průkazy letos vzrostly ke 40 procentům

Stavba rodinného domu
iStock
nst
nst

Češi u hypoték stále více dokládají energetickou náročnost budov, jenže 60 procent nemovitostí se stále prodá bez průkazu. Bankéři proto volají po veřejné databázi energetických štítků.

V prvním čtvrtletí roku 2026 se podíl nových hypotečních úvěrů s doloženým průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) přiblížil k hranici dvou pětin. Podle čerstvých údajů z reprezentativního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) roste zejména podíl mimořádně a velmi úsporných nemovitostí, přestože více než 60 procent hypoték se stále sjednává bez tohoto průkazu.

Podíl nových spotřebitelských úvěrů zajištěných nemovitostmi, u kterých klienti doložili energetický průkaz, stoupl v prvním čtvrtletí 2026 na 39,7 procenta. Tím navázal na růst z předchozího kvartálu (37,6 procenta) a výrazně odskočil od průměru celého roku 2024, jenž činil 34 procent. V celkovém objemu nově sjednaných úvěrů s doloženým PENB to za první čtvrtletí představuje přibližně 40,2 miliardy korun.

Novostavby a rekonstrukce mají mít průkaz povinně

Přesto nadpoloviční většina hypoték, přesně 60,3 procenta, nemá průkaz doložen.  „Údaje tak nadále dokládají naléhavost potřeby vzniku veřejné databáze PENB, z níž by bylo možné čerpat spolehlivá data, a rovněž potřebu zvýšení vymahatelnosti stávající legislativy, která u nových staveb či rekonstrukcí pořízení PENB ukládá jako povinné,“ apeluje bankovní asociace. Tento krok by podle ní výrazně posílil transparentnost realitního trhu a přímo tak ochránil spotřebitele, u nichž by se snížilo riziko pořízení „energetického zajíce v pytli“.

 Z dodaných údajů vyplývá, že mezi úvěry s doloženým průkazem dominují hospodárné stavby. Společný podíl mimořádně úsporných budov (třída A) a velmi úsporných budov (třída B) v prvním čtvrtletí vzrostl na celkových 66,8 procenta, čímž se zotavil z mírného poklesu na 65,4 procenta v závěru předchozího roku. Samotná třída A dokonce dosáhla nového maxima, zhruba 16,8 procenta, a překonala tak předchozí rekord ze třetího čtvrtletí 2025. Třída B, ačkoli mírně klesla pod padesátiprocentní hranici, nadále představuje největší segment na trhu.

Nové hypotéky, prodeje budov dle energetických štítků Česká bankovní asociace/užito se svolením

Na opačném konci spektra se podíl nejhorších energetických kategorií F a G (velmi a mimořádně nehospodárné budovy) nezvýšil a udržel se na stabilních 6,3 procenta z konce předchozího roku. U méně úsporných budov ve třídě D setrval podíl nad hranicí osmi procent, zatímco u hospodárných staveb kategorie E podíl mírně klesl ke třem procentům. Výkyvy ve vyšších kategoriích mohou podle analytiků souviset jak s vývojem nabídky a dostupnosti nemovitostí na trhu, tak s dřívější legislativní změnou, podle níž mohou klienti při výstavbě dokládat energetický průkaz až ve fázi kolaudace. Vykazovaná energetická náročnost se navíc týká vždy nemovitosti určené k zajištění úvěru, což nemusí být nutně tatáž nemovitost, jejíž pořízení hypotéka přímo financuje.

Nové hypotéky, prodeje budov dle energetických štítků Česká bankovní asociace/užito se svolením

tatistika ČBA vzniká na základě dat od pěti největších tuzemských bank – České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Tyto instituce testovaly metodiku sběru dat již od roku 2023 v rámci přípravy agregátního ukazatele ESG. Výsledná data jsou vzhledem k velikosti bilanční sumy těchto bank považována za reprezentativní vzorek celého tuzemského bankovního sektoru a Česká bankovní asociace je nyní publikuje čtvrtletně. Komerční banka a ČSOB přitom poskytují údaje rovnou za celou svou finanční skupinu včetně stavebních spořitelen.

Bydlení v ateliéru nebo vlastní garáž? Jak získat hypotéku na nebytový prostor

Reality

Klasická hypotéka je určená především na financování domů a bytů. Pokud ale chcete koupit kancelář, garáž, ateliér nebo třeba starou půdu a přestavět ji na moderní loft, situace je složitější. Neznamená to však, že úvěr získat nelze.

nst

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Koruna v těžkých časech obstála, ukazují tvrdá data

Češi si znovu berou hypotéky ve velkém. Průměrný úvěr se blíží pěti milionům

Money

nst

Přečíst článek