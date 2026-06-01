Napětí na Blízkém východě roste. Írán zmrazil jednání s USA přes prostředníky
Írán omezuje komunikaci se Spojenými státy a znovu zvyšuje tlak na Izrael. Podle agentury Tasním zastavil nepřímý dialog přes prostředníky kvůli údajnému porušování příměří v Libanonu a dalším izraelským krokům v regionu.
Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla dnes agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Velitelství íránských ozbrojených sil později podle agentury Reuters varovalo obyvatele severního Izraele, že v případě izraelského útoku na Bejrút mají v zájmu svého bezpečí opustit oblast. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters uvedl, že od Íránu ohledně přerušení jednání nemá zprávy.
Trpělivost dochází
Teherán podle agentury hodlá zcela zablokovat Hormuzský průliv, který je významnou dopravní tepnou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu, a s pomocí spojenců otevřít novou frontu v průlivu Báb al-Mandab. Tato úžina je klíčovým uzlem pro obchodní plavbu spojující Rudé moře s Adenským zálivem.
Íránská státní televize podle Reuters uvedla, že je velice pravděpodobné, že pokud budou izraelské útoky pokračovat, skončí tím i příměří mezi USA a Íránem. Podle Mohsena Rezáího, který je poradcem íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, dochází íránským ozbrojeným silám trpělivost.
Index PMI, který s významnou mírou spolehlivosti předpovídá budoucí vývoj nových objednávek, produkce či zaměstnanosti v průmyslu, v květnu i přes Hormuz zůstal v černých číslech.
Český průmysl válka v Zálivu nesrazila. Firmám pomohlo ponaučení z covidu
Money
Index PMI, který s významnou mírou spolehlivosti předpovídá budoucí vývoj nových objednávek, produkce či zaměstnanosti v průmyslu, v květnu i přes Hormuz zůstal v černých číslech.
Izraelská armáda v posledních dnech zintenzivňuje své vojenské operace v Libanonu, kde vydává výzvy k masovým evakuacím tamního obyvatelstva, provádí vzdušné údery v různých částech země a zároveň obsazuje a okupuje další území na jihu Libanonu. Izrael svůj postup odůvodňuje bojem proti militantnímu hnutí Hizballáh, které podle něj porušuje příměří, na němž se shodli zástupci Izraele a Libanonu.
Izraelská armáda dnes vyzvala obyvatele jižního předměstí Bejrútu k evakuaci, což je předzvěstí nadcházejících vzdušných úderů. Na severní Izrael v současnosti drony i raketami útočí Hizballáh, v minulosti na něj vysílal balistické střely i Írán.
Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení, opakovaně izraelské útoky odsoudila a označila je za porušení příměří. Francie v neděli kvůli pokračujícím izraelským útokům a stále se rozšiřující izraelské okupaci jiholibanonského území požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Spojené státy a Írán minulý týden uvedly, že dosáhly pokroku v jednání ohledně memoranda o porozumění, které mimo jiné zahrnuje prodloužení stávajícího příměří mezi oběma státy. USA a Izrael 28. února zaútočily na Írán, čímž zažehly regionální válku. Od 8. dubna platí mezi Washingtonem a Teheránem křehké příměří, které je narušováno občasnými útoky obou stran.
Íránský režim dlouhodobě trvá na tom, aby otázka konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem byla součástí jednání o širším příměří v regionu i současném memorandu o porozumění. Spojené státy v minulosti uvedly, že libanonský konflikt i tamní příměří jsou záležitostí oddělenou od jednání mezi Washingtonem a Teheránem a příměřím mezi nimi.