Bydlení v ateliéru nebo vlastní garáž? Jak získat hypotéku na nebytový prostor

Klasická hypotéka je určená především na financování domů a bytů. Pokud ale chcete koupit kancelář, garáž, ateliér nebo třeba starou půdu a přestavět ji na moderní loft, situace je složitější. Neznamená to však, že úvěr získat nelze.

Rozhodující je hlavně to, k čemu má prostor sloužit. Jiný typ financování se hodí pro podnikání, jiný pro soukromé využití a jiný pro případ, kdy plánujete nebytový prostor rekolaudovat na byt.

„V různých situacích musí klienti sáhnout po různých typech úvěrů. Zásadní je, zda má prostor sloužit pro vlastní bydlení, podnikání nebo pouze jako zázemí například pro parkování,“ říká Jana Vaisová, hypoteční specialistka FinGO.

Prostory pro podnikání nebo investici

Pokud kupujete nebytový prostor za účelem podnikání nebo pronájmu, nejčastěji přichází v úvahu podnikatelská, případně investiční hypotéka. Tento typ úvěru umožňuje financovat prostory, které neslouží k vlastnímu bydlení.

Ve srovnání s běžnou hypotékou ale bývá dražší. Banky u něj zpravidla požadují vyšší podíl vlastních peněz, obvykle přibližně 40 procent z celkové investice.

Od 1. dubna 2026 navíc platí nové podmínky ČNB pro investiční hypotéky a hypotéky na pronájem. Maximální LTV je v těchto případech 70 procent a ukazatel DTI, tedy násobek ročního čistého příjmu, může být nejvýše 7.

Garáž nebo prostor pro soukromé využití

Jiná situace nastává, pokud nebytový prostor nechcete používat k podnikání ani k bydlení. Typickým příkladem může být garáž nebo jiné soukromé zázemí. V takovém případě může být řešením americká hypotéka.

Také u ní je ale potřeba počítat s vyšší úrokovou sazbou než u klasické hypotéky. Splatnost bývá obvykle omezena na 20 let a klient musí mít minimálně 30 procent vlastních zdrojů.

Zároveň je nutné ručit jinou nemovitostí. Ta se musí nacházet v České republice, být zapsaná v katastru nemovitostí, mít přidělené popisné nebo evidenční číslo a více než polovina její podlahové plochy musí být určena k bydlení.

Pokud klient nechce nebo nemůže ručit nemovitostí, může využít také klasický spotřebitelský úvěr. Ten ale mívá maximální splatnost 10 let a hodí se spíše pro levnější nemovitosti, zpravidla do 1,25 milionu korun, maximálně do 2,5 milionu korun.

Přestavba na byt

Specifickou situací je koupě nebytového prostoru s plánem přestavět ho na bydlení. Může jít například o ateliér, dílnu nebo půdu, které chce kupující rekolaudovat na byt.

V takovém případě lze využít americkou hypotéku, u které se klient bance zaručí jinou nemovitostí. Druhou možností je spojit nákup i přestavbu do jednoho projektu a požádat o klasickou hypotéku.

Banky jsou ale v těchto případech opatrné. Mohou požadovat například minimálně 20 procent ceny z vlastních zdrojů nebo písemné potvrzení stavebního úřadu, že objekt lze rekolaudovat na stavbu určenou k bydlení. Ne každá nemovitost totiž tyto podmínky splní i po rekonstrukci.

Peníze také banka často neuvolní najednou, ale postupně. Poslední část úvěru může vyplatit až po úspěšné rekolaudaci.

„Banky jsou však v těchto případech opatrné a stanovují si některé podmínky, například minimálně 20 procent ceny pokrýt vlastními zdroji. Dále to může být písemné potvrzení stavebního úřadu, že objekt je možné rekolaudovat na stavbu pro bydlení. Některé nemovitosti totiž ani po rekonstrukci nemusí tyto podmínky splňovat. Peníze jsou také často vypláceny postupně a poslední část úvěru může banka uvolnit teprve až po úspěšné rekolaudaci nemovitosti,“ doplňuje Vaisová.

Pozor na drahé nebankovní úvěry

Odborníci z FinGO upozorňují také na rizika nebankovního financování. Takové úvěry bývají podle nich zbytečně drahé a často umožňují financovat jen omezenou část záměru, například kolem 50 procent.

Podle Jany Vaisové se proto vyplatí řešit financování hned od začátku s hypotečním specialistou. Ten může porovnat dostupné varianty, komunikovat s bankou a pomoci nastavit úvěr tak, aby klient neplatil zbytečně víc, než musí.

„Doporučujeme se hned na začátku obrátit na zkušeného hypotečního specialistu. Ten pomůže projít varianty, které se nabízejí, zajistí komunikaci s bankou a pohlídá, aby klient za úvěr neplatil zbytečně moc,“ uzavírá Vaisová.

Rodičovská se má zvýšit. U vícerčat by stát vyplácel až 800 tisíc

Vláda schválila zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda schválila zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun. Pokud návrh projde Sněmovnou, rodiče dětí narozených od ledna dostanou 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat až 800 tisíc.

Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohli mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun, na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou dnes beze změn schválila vláda, uvedl ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Normu dostane k projednání Sněmovna.

Na přidání by podle ministerstva práce bylo příští rok potřeba 230 milionů korun a od roku 2030 po plném zavedení a nynějším nízkém počtu narozených asi 3,6 miliardy korun ročně. Ministerstvo financí nejdřív výdaje státu zvedat odmítlo a uvedlo, že se zvýšením bude souhlasit jen tehdy, pokud si resort práce peníze najde ve svém rozpočtu. Nakonec kabinet dostal normu bez rozporu.

Novela má být účinná od 1. ledna příštího roku. Zvýšení rodičovské se má podle návrhu týkat dětí narozených či převzatých do trvalé péče náhradní rodiny od tohoto data. Podle některých vládních politiků je ale potřeba vedle nových rodičovských zvednout i ty vyplácené. Své návrhy s navýšením a valorizací má také opozice.

Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024, téměř o 17 procent z 300 tisíc na 350 tisíc korun. Dvojčata a vícerčata mohou od letoška čerpat dvojnásobnou částku, tedy 700 tisíc korun. Podle novely by měl příspěvek pro nově narozené děti od ledna vzrůst znovu o 50 tisíc korun a u vícerčat o 100 tisíc korun, tedy asi o 14 procent. „Tato změna má za cíl snížení dopadů inflace a zlepšení situace rodin s dětmi včetně lepšího sladění osobního a pracovního života,“ uvedlo ministerstvo práce v podkladech k novele.

Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?

Money

Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.

vku

Přečíst článek

Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá, méně je tak i vyplácených rodičovských. Loni v prosinci podle údajů ministerstva poslaly úřady práce rodinám 208 100 příspěvků. O rok dřív jich bylo 231 400. Minulý rok výdaje činily 27,9 miliardy korun a předloni 29,2 miliardy korun. V podkladech ministerstvo uvádí nižší vyplacené sumy, a to v obou letech o 800 milionů korun.

Loni se v ČR podle předběžných údajů statistického úřadu narodilo 77 600 dětí. Je to nejméně od roku 1806, od kterého je počet narozených k dispozici. Pro výpočet výdajů ministerstvo použilo data o nízké porodnosti z posledních let. Příští rok by tak bylo potřeba asi 230 milionů korun, v roce 2028 přes 1,6 miliardy korun, v posledním roce volebního období téměř 2,9 miliardy korun a od roku 2030 po plném zavedení ročně 3,6 miliardy korun. Pokud by se rodičovská zvedla i těm, co ji už pobírají, stálo by to příští rok asi 7,3 miliardy korun. Výdaje by se postupně do roku 2030 snižovaly na ročních 3,6 miliardy korun.

Vláda ANO, SPD a Motoristů v programovém prohlášení slibuje zvýšení rodičovské na 400 tisíc korun. Píše také, že umožní flexibilní čerpání částky a rodičům dětí do tří let nabídne možnost volby mezi „klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem“. Novela mění jen výši dávky.

Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI

Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.

V českých supermarketech se krade víc než dřív. Obchodníci mluví o nárůstu, který začal po pandemii covidu a zesílil během období prudkého zdražování. Sortiment, který zloděje láká, se přitom rozšiřuje. Přesná data však obchodníci neuvádějí.

Pozorujeme nárůst od covidu a následné vlny zdražování. Krade se pořád to samé, zejména cukrovinky a alkohol. Novým terčem zlodějů se však stává například i máslo, které musíme v některých prodejnách umisťovat do pultů s obsluhou,“ říká za COOP Lukáš Němčík, místopředseda řetězce COOP pro služby.

Podle něj se do bezpečnějších zón přesouvá také dražší alkohol. „K pokladnám či obsluhovaným pultům je také umisťován z důvodů ochrany před nepoctivci dražší alkohol,“ dodává Němčík.

To, co dříve působilo jako výjimka, se tak stává běžnou součástí provozu. V některých prodejnách už zákazník nenajde rizikové zboží volně v regálu, ale u obsluhy, u pokladen nebo pod kamerovým dohledem.

Samoobslužné pokladny: pohodlí pro zákazníky, příležitost pro podvodníky

Novým ohniskem problému jsou samoobslužné pokladny. Zákazníkům šetří čas, obchodům pomáhají s provozem, zároveň ale otevřely prostor pro nové typy krádeží.

Novým fenoménem jsou krádeže u samoobslužných pokladen. Těch jednoznačně přibývá,“ upozorňuje Němčík.

COOP podle něj identifikoval čtyři nejčastější způsoby, jak se nepoctivci u samoobslužných pokladen pokoušejí obejít placení. U váženého zboží označují levnější položky, přelepují čárové kódy, kombinují levnější zboží s dražším nebo zaplatí jen část nákupu. Dalším problémem je situace, kdy zákazník platbu kartou pouze předstírá.

Obchodníci proto nasazují pokladny vybavené kamerami a umělou inteligencí. Ta dokáže zboží rozpoznat a upozornit na podezřelou záměnu nebo nesoulad mezi tím, co zákazník skenuje, a tím, co skutečně pokládá do nákupní zóny.

AI v pokladně umí dnes zboží identifikovat a upozorní zákazníka a případně následně i obsluhu na záměrnou záměnu zboží či přelepený kód. Integrovaná kamera zase umožňuje obsluze či vzdálenému dohledu sledovat, zda zákazník zaplatil celý nákup. I zde počítáme s dalším technologickým vývojem,“ říká Němčík.

Zároveň ale dodává, že ne každý problém u samoobslužné pokladny je krádež. „Nutno však dodat, že mnohdy nejde u samoobslužných pokladen o úmysl,“ upozorňuje.

Umělá inteligence hlídá i pohyb po prodejně

Technologie už se netýkají jen pokladen. COOP začíná umělou inteligenci využívat i při dohledu nad celými prodejnami. „AI začínáme využívat i při hlídání celých prodejen. AI dnes umí při hlídání prodejen odhalovat netradiční chování zákazníků, například umisťování zboží jinam než do nákupního košíku,“ popisuje Němčík.

Podobné systémy mají upozornit obsluhu na podezřelé situace dřív, než zákazník obchod opustí. Nejde tedy jen o zpětné dohledávání záznamu, ale o prevenci v reálném čase.

Přesná čísla ale obchodníci většinou nezveřejňují. „Přesné statistiky týkající se krádeží však bohužel nemáme,“ říká Němčík za COOP.

Lidl chrání i čokolády

Krádeže řeší také velké řetězce. Lidl v některých prodejnách upozorňuje zákazníky na elektronickou ochranu cukrovinek. Čokolády, dříve zcela běžné zboží v regálu, se tak dostávají do stejné kategorie jako dražší alkohol, kosmetika nebo elektronika.

„Proti krádežím se bráníme pomocí elektronických bran a elektronické ochrany zboží, které detekují případné odcizení zboží,“ říká pro média tisková mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Řetězec dle ní spoléhá nejen na technologie, ale i na zaměstnance a ostrahu. „Bezpečnost zákazníků, zaměstnanců i ochranu našeho zboží bereme velice vážně. Proto klademe velký důraz na maximální zabezpečení,“ dodává.

Kaufland spoléhá na kamery a elektronickou ochranu

Také Kaufland kombinuje techniku s lidským dohledem. Kamery sledují pohyb po prodejně, bezpečnostní systémy chrání zboží a ostraha zasahuje v případě podezření.

Společnost Kaufland využívá všechny dostupné elektronické, kamerové a další prostředky k ochraně svého majetku na všech svých prodejnách,“ uvedla Renata Maierl z oddělení firemní komunikace Kauflandu.

Konkrétní výši ztrát řetězce nezveřejňuje. Pro obchodníky jde o citlivé údaje, které mohou vypovídat nejen o rozsahu problému, ale i o efektivitě zabezpečení jednotlivých prodejen.

Globus: namátkové kontroly a bezpečnostní čipy na sýrech

Globus řeší kromě klasických krádeží i situace u systému Scan&Go, kdy si zákazníci zboží skenují sami během nákupu. Tam řetězec využívá namátkové kontroly.

„Zákazníci častěji spíše něco zapomenou skenerem načíst, než že by to byl záměr,“ říká mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Dražší nebo rizikové zboží, například sýry či alkohol, Globus opatřuje bezpečnostními prvky. „Zboží před odcizením samozřejmě zabezpečujeme moderními technologiemi, jako jsou bezpečnostní čipy,“ dodává Turnovská.

Kradou jednotlivci i organizované skupiny

Podle bezpečnostních firem i obchodníků se mezi pachateli objevují různé skupiny. Někteří lidé kradou impulzivně, často kvůli finanční tísni. Jiní přicházejí připravení a vědí, co chtějí odnést.

Podle SSI Group se zloději dají rozdělit na ty, kteří kradou nahodile, a na ty, kteří si krádež plánují. „Někteří si přinesou pomůcky, jako jsou alobal na překrytí kódu, štípací kleště nebo rozbruska na odstranění bezpečnostních prvků,“ říká Radek Škrabal, výkonný ředitel SSI Group.

Obchody se potýkají také s organizovanými skupinami, které sledují pohyb ostrahy a rozdělují si role. Vedle nich ale přibývá i drobných krádeží motivovaných sociální situací. Podle SSI Group se krádeže potravin a drogerie často pojí s tíživou finanční situací pachatelů.

Co hrozí při krádeži

Pokud ostraha zákazníka přistihne při krádeži, rozhoduje mimo jiné výše škody a okolnosti případu. Hranice škody nikoli nepatrné je v trestním zákoníku stanovena na nejméně 10 tisíc korun; Policie ČR ji uvádí mezi základními hranicemi škody u majetkových trestných činů.

Jednorázové odcizení zboží pod touto hranicí se obvykle řeší jako přestupek, pokud nejsou přítomny další okolnosti, například opakování, vloupání nebo organizovaná forma jednání. Aktuální právní výklady k novele účinné od roku 2026 uvádějí, že hranice 10 tisíc korun pro rozlišení přestupku a trestného činu u krádeže zůstává zachována.

Z obchodů se stávají technologicky hlídané prostory

Bezpečnostní brány, nálepky s čipy, pevné ochranné prvky, uzamykatelné obaly, kamery, namátkové kontroly a pokladny s umělou inteligencí se stávají běžnou výbavou českých supermarketů. Důvod je jednoduchý. Zloději už nesahají jen po luxusním zboží, ale i po každodenních potravinách, či zubních pastách a kartáčích.

