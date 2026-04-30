Zisky skupiny Erste rostou, Česká spořitelna překvapila ještě silněji. Táhnou ji hypotéky i poplatky

Centrála České spořitelny v Praze
Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank vstoupila do letošního roku ve velmi dobré kondici. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 18 procent na 879 milionů eur, přičemž významnou roli sehrála nejen rostoucí úroková marže, ale také rozšíření aktivit v Polsku. Ještě výraznější dynamiku však předvedla její klíčová dcera na českém trhu, Česká spořitelna.

Skupina Erste letos těží ze silné poptávky po úvěrech ve střední Evropě, a právě český trh patřil mezi hlavní tahouny. Česká spořitelna, která do skupiny patří, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 23,4 procenta na téměř 7,1 miliardy korun a potvrdila tak svou pozici jednoho z nejvýkonnějších pilířů skupiny. Provozní zisk banky vzrostl o 12,8 procenta na 8,8 miliardy korun, když se opřel o solidní růst výnosů napříč klíčovými segmenty.

Hlavním zdrojem růstu zůstávají úrokové výnosy, které dosáhly 10,7 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta více. Banka těžila především z rostoucího objemu úvěrů, ale také z reinvestic splatných dluhopisů a jejich prodejů. Vedle toho se dařilo i poplatkům a provizím, jejichž výnos vzrostl o 5,9 procenta na 3,4 miliardy korun, mimo jiné díky vyšší aktivitě klientů v oblasti investic a pojištění.

Zájem o úvěry roste

Velmi silný byl vývoj úvěrového portfolia. Celkový objem klientských úvěrů vzrostl o více než 9 procent na 1,226 bilionu korun. Tahounem byly především hypotéky, jejichž objem stoupl o více než deset procent, ale solidní růst vykázaly i úvěry firmám a spotřebitelské půjčky. Právě kombinace oživené poptávky domácností a investiční aktivity firem ukazuje na postupné oživování ekonomiky. "Objem úvěrového portfolia vzrostl o devět procent, a to zejména díky trvající poptávce po hypotečních úvěrech (nárůst o 11 procent), desetiprocentnímu růstu firemních úvěrů a kampani v oblasti spotřebitelských úvěrů, díky níž jejich objem překročil hranici 100 miliard korun," sdělil člen představenstva ČS zodpovědný za finanční řízení Attila Sánta.

Komerční bance klesl zisk. Hypotéky jedou, výnosy stojí

Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.

Rostly i vklady, které se zvýšily o 7,3 procenta na 1,655 bilionu korun. Stabilní depozitní základna tak nadále poskytuje bance dostatek zdrojů pro další úvěrovou expanzi. Náklady sice mírně stouply, zejména kvůli vyšším mzdám, jejich růst však zůstává pod kontrolou a výrazně zaostává za tempem růstu výnosů.

Na úrovni celé skupiny se vedle Česka pozitivně projevil také vstup na polský trh. Banka, dříve známá jako Santander Bank Polska, nyní funguje pod značkou Erste Bank Polska a posiluje regionální postavení skupiny. Erste tak dnes působí na osmi trzích střední a východní Evropy a obsluhuje přibližně 23 milionů klientů.

Z pohledu investorů i analytiků je však klíčové, že právě Česká spořitelna zůstává jedním z nejstabilnějších a nejvýnosnějších trhů celé skupiny. Kombinace silné poptávky po úvěrech, rostoucích výnosů z poplatků a disciplinovaného řízení nákladů naznačuje, že její výkonnost může zůstat vysoká i v dalších čtvrtletích.

Mrazy způsobí ovocnářům škody za stovky milionů. Hrozí až do poloviny května

Mrazy udeřily v sadech. Ovocnářům způsobí škody za stovky milionů
Jarní mrazy zasáhly Česko v nejcitlivější fázi sezony a poškodily úrodu napříč ovocnými druhy. Ovocnáři předběžně odhadují škody na stovky milionů korun a varují, že dopady se naplno projeví až v dalších týdnech.

Mrazy, které Česko zasáhly v noci na dnešek, způsobily ovocnářům podle předběžného odhadu škody za stovky milionů korun. Nejvíce mrazy postihly Čechy, zejména střední a severní. Škody mrazy nadělaly na všech ovocných druzích. Přesnější vyčíslení škod budou moci ovocnáři udělat za několik týdnů po dokončení kvetení a opylení, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Škody by podle něj neměly dosáhnout úrovně roku 2024, kdy dubnové mrazy způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun.

Až mínus šest

Předpověď meteorologů o velmi mrazivé noci na dnešek se naplnila. „V sadech jsme zaznamenali v noci a nad ránem teploty zhruba od minus dvou do minus šesti stupňů Celsia s dobou trvání od tří do sedmi hodin. Na mnoha místech šlo o celonoční mrazy. Působení mrazu zesilovalo současné sucho,“ uvedl Ludvík. Připomněl, že sady mrazy částečně poškodily již v první dekádě dubna a na začátku třetí dekády.

Ovocnáře podle Ludvíka čeká složitý ekonomický rok. „Budou muset zvážit další kroky a náklady, které je v průběhu vegetace čekají,“ uvedl. Vedle ztrát na produkci ovocnáři podle něj očekávají i kvalitativní škody, zejména na jablkách.

Sadaři podle Ludvíka na ochranu sadů před mrazy nasadili všechny síly, v sadech pálili svíce či používali zakuřování nebo protimrazové zamlžování. „Nebylo na co čekat, byla to možná poslední zásadní mrazivá noc, která mohla ovlivnit ekonomiku podniku. Nicméně není v možnostech žádného pěstitele ochránit celou produkci,“ uvedl Ludvík. Mrazy mohou hrozit až do poloviny května.

Brigády 2026: Více peněz, ale i zmatek. Co se skutečně mění

Money

Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.

nos

Přečíst článek

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. "Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé," uvedl Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. V kritickém roce 2024 se úroda ovoce v Česku propadla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146.243 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.

Po měsících prudkého růstu přichází na český rezidenční trh první výraznější vystřízlivění. Podle analýzy Bezrealitky ceny starších bytů a rodinných domů v prvním čtvrtletí prakticky přestaly růst. Oproti konci loňského roku stouply jen zhruba o procento, v řadě regionů stagnují, někde dokonce korigují.

„Menší nabídka a rychle rostoucí ceny už nereflektují možnosti běžných domácností. Trh se dělí na dvě části, a to prémiovější nabídku, která na ceně roste, a nemovitosti, kde majitelé musí výrazněji slevit,“ říká šéf skupiny EHS a Bezrealitky Hendrik Meyer. Po letech, kdy zdražovalo prakticky všechno, se podle něj vrací selekce.

Banky zvýhodňují úsporné domy. Kolik ušetříte díky energetickému štítku?

Reality

Lepší energetická třída už dávno není jen formalita. Banky ji odměňují nižšími sazbami a majitelé zároveň šetří na energiích. Rozdíly přitom mohou jít do tisíců ročně. Jak velký vliv má energetický štítek na vaši peněženku?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Praha brzdí, Brno ještě roste

Pražské starší byty už druhý kvartál v řadě prakticky nezdražují. Ceny se drží kolem 156 tisíc korun za metr čtvereční a dynamika růstu slábne. Podobně ceny ve Středočeském kraji klesly pod 95 tisíc korun za metr, výjimkou zůstávají lokality s dobrou dostupností do metropole.

Proti tomu stojí Brno, kde ceny bytů dál rostou a dostaly se na nové maximum přes 117 tisíc korun za metr. To podle trhu potvrzuje novou realitu. Plošný růst končí, nastupují lokální příběhy.

Ceny starých rodinných domů stoupají, hlavně v Brně

Reality

Starší rodinné domy zdražily v letošním 2. čtvrtletí v ČR meziročně o 11 procent a oproti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Průměrně se tak metr čtvereční prodával za 42 843 korun. Oproti druhému čtvrtletí loňského roku zdražily domy v okolí všech velkých českých měst, a to od čtyř do 17 procent. Nejvíce vzrostly jejich ceny v Brně a Plzni, nejméně v Olomouci. V mezičtvrtletním srovnání zdražovaly domy téměř v celé republice, kromě Ústecka a Ostravska. Tam ceny oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí klesly o procento, uvádí analýza realitní platformy FérMakléři.cz.

ČTK

Přečíst článek

Ještě před rokem diktovali podmínky prodávající. To se mění. Vyšší sazby, dražší financování i geopolitická nejistota část poptávky zmrazují. A spolu s tím se vrací něco, co na trhu dlouho chybělo, vyjednávání.

„Majitelé se znovu dostávají do pozice, kdy musí být připraveni na smlouvání,“ říká Meyer. Podle dat Bezrealitky navíc začínají klesat i nájmy, což může ochlazovat investiční motivaci a dál brzdit růst cen vlastního bydlení.

Drahé byty přesunuly zájem k domům

Část poptávky mezitím utíká do rodinných domů. Ve Středočeském kraji jejich ceny vzrostly mezikvartálně o čtyři procenta, v Praze dokonce o sedm. Těží z toho zejména kvalitní domy bez nutnosti velkých rekonstrukcí. Naopak starší nemovitosti s budoucími náklady ztrácejí.

„Lidé jsou mnohem citlivější na cenu rekonstrukcí. U řady domů to prodlužuje prodej a snižuje ochotu kupujících přeplácet,“ upozorňuje Meyer.

Podle Jiřího Chudoby z RE/MAX Partner ale nejde o začátek obratu trhu. „Nevidím stagnaci, ale zpomalení růstu. Trh reaguje na dražší hypotéky a nejistotu, ale při stále neuspokojené poptávce zásadnější korekci neočekávám,“ říká Chudoba. Podle něj je český rezidenční trh stále strukturálně podpírán nedostatkem nabídky. Takže otázkou není, zda ceny spadnou, ale kde ještě porostou.

