Zisky skupiny Erste rostou, Česká spořitelna překvapila ještě silněji. Táhnou ji hypotéky i poplatky
Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank vstoupila do letošního roku ve velmi dobré kondici. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 18 procent na 879 milionů eur, přičemž významnou roli sehrála nejen rostoucí úroková marže, ale také rozšíření aktivit v Polsku. Ještě výraznější dynamiku však předvedla její klíčová dcera na českém trhu, Česká spořitelna.
Skupina Erste letos těží ze silné poptávky po úvěrech ve střední Evropě, a právě český trh patřil mezi hlavní tahouny. Česká spořitelna, která do skupiny patří, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 23,4 procenta na téměř 7,1 miliardy korun a potvrdila tak svou pozici jednoho z nejvýkonnějších pilířů skupiny. Provozní zisk banky vzrostl o 12,8 procenta na 8,8 miliardy korun, když se opřel o solidní růst výnosů napříč klíčovými segmenty.
Hlavním zdrojem růstu zůstávají úrokové výnosy, které dosáhly 10,7 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta více. Banka těžila především z rostoucího objemu úvěrů, ale také z reinvestic splatných dluhopisů a jejich prodejů. Vedle toho se dařilo i poplatkům a provizím, jejichž výnos vzrostl o 5,9 procenta na 3,4 miliardy korun, mimo jiné díky vyšší aktivitě klientů v oblasti investic a pojištění.
Zájem o úvěry roste
Velmi silný byl vývoj úvěrového portfolia. Celkový objem klientských úvěrů vzrostl o více než 9 procent na 1,226 bilionu korun. Tahounem byly především hypotéky, jejichž objem stoupl o více než deset procent, ale solidní růst vykázaly i úvěry firmám a spotřebitelské půjčky. Právě kombinace oživené poptávky domácností a investiční aktivity firem ukazuje na postupné oživování ekonomiky. "Objem úvěrového portfolia vzrostl o devět procent, a to zejména díky trvající poptávce po hypotečních úvěrech (nárůst o 11 procent), desetiprocentnímu růstu firemních úvěrů a kampani v oblasti spotřebitelských úvěrů, díky níž jejich objem překročil hranici 100 miliard korun," sdělil člen představenstva ČS zodpovědný za finanční řízení Attila Sánta.
Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.
Rostly i vklady, které se zvýšily o 7,3 procenta na 1,655 bilionu korun. Stabilní depozitní základna tak nadále poskytuje bance dostatek zdrojů pro další úvěrovou expanzi. Náklady sice mírně stouply, zejména kvůli vyšším mzdám, jejich růst však zůstává pod kontrolou a výrazně zaostává za tempem růstu výnosů.
Na úrovni celé skupiny se vedle Česka pozitivně projevil také vstup na polský trh. Banka, dříve známá jako Santander Bank Polska, nyní funguje pod značkou Erste Bank Polska a posiluje regionální postavení skupiny. Erste tak dnes působí na osmi trzích střední a východní Evropy a obsluhuje přibližně 23 milionů klientů.
Z pohledu investorů i analytiků je však klíčové, že právě Česká spořitelna zůstává jedním z nejstabilnějších a nejvýnosnějších trhů celé skupiny. Kombinace silné poptávky po úvěrech, rostoucích výnosů z poplatků a disciplinovaného řízení nákladů naznačuje, že její výkonnost může zůstat vysoká i v dalších čtvrtletích.
