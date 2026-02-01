Nový magazín právě vychází!

Macinkovo řešení sporů s prezidentem? Budeme ignorovat jeho kancelář, hlásá

Macinkovo řešení sporů s prezidentem? Budeme ignorovat jeho kancelář, hlásá
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že on a ministerstvo zahraničí budou ignorovat Kancelář prezidenta republiky. Mezi ministrem a prezidentem propukl v týdnu spor kvůli Macinkovým sms zprávám týkajícím se jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka dnes řekl, že se za zprávy nebude omlouvat. Zprávy určené pro prezidentova poradce Petra Koláře tento týden Pavel zveřejnil s tím, že je pokládá za pokus o vydírání. Macinkova slova o ignorování hlavy státu kritizuje opozice.

"Myslím, že situace by měla být zklidňována, proto mně nezbývá nic jiného než pana prezidenta nejenom já osobně ale i jako ministerstvo zahraničí ho budeme prostě teď ignorovat," řekl Macinka v Otázkách Václava Moravce. "Nemám za co se mu omlouvat. Nejrozumnější způsob, jak situaci neeskalovat, je ignorovat Kancelář prezidenta republiky," dodal. Spor s prezidentem se týká jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident odmítá. Podle Macinky se tím pohybuje mimo ústavní rámec.

Macinka funguje jako Babišův štít

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Dalibor Martínek

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na síti X připomněl článek 63 ústavy, podle kterého prezident mimo jiné zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy či pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Připojil i znění slibu člena vlády, že bude zachovávat ústavu a zákony. "Další komentář považuji za zbytečný," napsal.

Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že Macinka se bude chovat jako ignorant, který nerespektuje, že prezident zastupuje zemi navenek. "Nechceme, aby naši zemi vedli ignoranti. Premiér, pokud vládu skutečně řídí, by z ní měl ignoranty s Macinkou v čele odvolat," dodal. Macinka v pořadu zopakoval, že na jednání koaliční rady či vlády bude diskuse, kdo povede delegaci na summit NATO letos v létě. "Prezident se tím, co dělá, situuje do role lídra opozice. Nevidím důvod, proč by měla opozice reprezentovat ČR na takto zásadním jednání," řekl ministr v ČT.

Kdo nakonec pojede?

Mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga už dříve uvedl, že ohledně účasti je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem Andrejem Babišem (ANO). Macinka považuje za vhodné, aby na summit jel právě Babiš, protože zahraniční politiku podle něj vytváří vláda na základě svého programového prohlášení.

Šéf diplomacie vyloučil rezignaci, ke které ho vyzývají opoziční strany. Kvůli případu bude příští týden Sněmovna hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. "Prezident si zvykl, že vláda skákala, jak on pískal. Možná si myslel, že to bude pokračovat, ale je-li to opoziční prezident a chce věci v rozporu s programovým prohlášením a tím, co jsme říkali před volbami, bude si muset zvyknout, že s ním bude komunikováno jako s opozicí," dodal.

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Premiér může ve stínu humbuku kolem Macinky v klidu měnit parametry státu. Čistit státní organizace, dosazovat na vlivná místa loajální lidi. Postupně získává moc nad státními firmami, natahuje ruku po veřejnoprávních médiích, řídí zahraniční politiku, bezpečnostní aparát. Kdykoliv může, odstřihává zástupce demokratických stran.

Média mezitím řeší Macinku, Babiš si mne ruce. Macinka nezahálí. Nejdřív o půlnoci napíše prezidentovi přes jeho mluvčího vyděračské esemesky. Když se to provalí, říká tomu vyjednávání. Prezidentovi prý ještě zatopí. Pár dní na to jede s úsměvem na rtech a dvojčetem Turkem na návštěvu k Miloši Zemanovi. Prý zdvořilostní. Ve skutečnosti je to další veřejná provokace. S důchodcem Zemanem prý řešili zahraniční politiku a boj proti zeleným ideologiím. Ten jim Zeman schvaluje. Macinkovy SMS zprávy byly podle Zemana chybou, „nepříteli“ se prý nemá důvěřovat. O schůzce s chutí povykládali médiím, žádné tajnůstkaření.

Miloš Zeman

Zeman pokáral Macinku za dopisování si s „úhlavním nepřítelem“ z Hradu

Politika

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.

ČTK

Prezident Pavel zvedl kufr a raději zmizel na motorky. Ani tam neměl klid. Zdejší proruská scéna rozjela dezinformační kampaň, spekulovala, zda prezident nevyužívá ve Španělsku služeb ukrajinských oligarchů. Chudák motorkář byl donucen své bydlení veřejně vysvětlovat, obhajovat se, vyfotit svůj skromný pokoj v jakémsi penzionu a fotku zveřejnit.

Babiš mezitím dál válcoval i ve sněmovně. Rakušan se nestal jejím místopředsedou, koalice ho odmítla. Chtěl také protlačit zákon, který by omezil řečnění v dolní komoře parlamentu. Zdržuje to prý jeho vládnutí. Zatím neúspěšně, dosud neomezené řečnění zejména Pirátů brzdí jeho plány. Dočasně. Stejně jako chystaná schůze sněmovny kvůli důvěře vládě. Sto jedničku podle Babiše opozice nezíská. Má asi pravdu.

