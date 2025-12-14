Nižší příspěvek státu mění chování klientů stavebních spořitelen
Stavební spořitelny poskytly do konce listopadu úvěry za 61,2 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem zvýšil o 30 procent. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.
Počet nových smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 4,2 procenta na 398 121, klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří.
Počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 5,6 procenta na 47 208. Z toho 86 procent tvořily úvěry, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které se zpravidla využívají k rekonstrukci bydlení. Do konce října jich bylo 40 656 a jejich objem dosáhl 35,3 miliardy korun.
Nových smluv ubylo
Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření je nižší než před rokem, když počet nových smluv ke konci listopadu klesl o 4,2 procenta. Snížila se i úhrnná cílová částka, která činila 267,2 miliardy korun, ve srovnání s loňskem byla nižší o sedm procent. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452 637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku.
