Reality Nižší příspěvek státu mění chování klientů stavebních spořitelen

Nižší příspěvek státu mění chování klientů stavebních spořitelen

Stavební spořitelny poskytly do konce listopadu úvěry za 61,2 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem zvýšil o 30 procent. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.

Počet nových smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 4,2 procenta na 398 121, klesla také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří.

Počet poskytnutých úvěrů se meziročně zvýšil o 5,6 procenta na 47 208. Z toho 86 procent tvořily úvěry, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které se zpravidla využívají k rekonstrukci bydlení. Do konce října jich bylo 40 656 a jejich objem dosáhl 35,3 miliardy korun.

Nových smluv ubylo

Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření je nižší než před rokem, když počet nových smluv ke konci listopadu klesl o 4,2 procenta. Snížila se i úhrnná cílová částka, která činila 267,2 miliardy korun, ve srovnání s loňskem byla nižší o sedm procent. Cílová částka vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení.

Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 51,5 miliardy korun, meziročně o 45,1 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření se snížil o 5,8 procenta na 452 637, k poklesu podle odborníků přispělo i snížení státního příspěvku ke spoření na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku.

