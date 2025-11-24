AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř
Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.
„AI je jako jaderný projekt. Vzniká nový 'jaderný klub' ve světě, ve kterém buď máte vlastní velký jazykový model (LLM), nebo nemáte,“ uvedl Vedjachin. Rusko podle něj potřebuje nejméně dva nebo tři vlastní AI modely k využití v citlivých oblastech, jako jsou veřejné internetové služby, zdravotnictví a vzdělávání.
„Není možné vkládat důvěrné informace do cizího modelu. To je prostě zakázáno. Takový postup by měl velmi nepříjemné následky,“ varoval Vedjachin. Dodal, že státní údaje by měly zpracovávat pouze ruské AI modely.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že doma vyvinuté AI modely jsou nezbytné k zachování ruské suverenity. Společnost Sberbank stojí spolu s technologickou firmou Jandex v čele ruského úsilí udržet v oblasti umělé inteligence krok s konkurencí ze Spojených států a Číny, píše Reuters.
Vedjachin upozornil, že Rusko bude mít potíže vyrovnat se této konkurenci v oblasti výpočetního výkonu, a to zejména kvůli západním sankcím, které zemi omezují přístup k technologiím. Zároveň ale varoval, že globální investice do AI infrastruktury by se mohly ukázat jako přehnané.
„Domníváme se, že nadměrné investice do AI infrastruktury se vzhledem k rychlému tempu technologického vývoje nemusejí vyplatit,“ uvedl Vedjachin. Dodal, že Rusko je imunní vůči „AI bublině“, protože jeho investice nejsou nadměrné.
