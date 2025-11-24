Nový magazín právě vychází!

AI má moc srovnatelnou s jadernými zbraněmi, tvrdí ruský bankéř

Země, které si dokážou vybudovat vedoucí pozici v oblasti umělé inteligence, získají díky této technologii vliv srovnatelný s vlastnictvím jaderných zbraní, což jim zajistí převahu ve 21. století. Agentuře Reuters to řekl první náměstek generálního ředitele největší ruské bankovní společnosti Sberbank Alexandr Vedjachin.

„AI je jako jaderný projekt. Vzniká nový 'jaderný klub' ve světě, ve kterém buď máte vlastní velký jazykový model (LLM), nebo nemáte,“ uvedl Vedjachin. Rusko podle něj potřebuje nejméně dva nebo tři vlastní AI modely k využití v citlivých oblastech, jako jsou veřejné internetové služby, zdravotnictví a vzdělávání.

„Není možné vkládat důvěrné informace do cizího modelu. To je prostě zakázáno. Takový postup by měl velmi nepříjemné následky,“ varoval Vedjachin. Dodal, že státní údaje by měly zpracovávat pouze ruské AI modely.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden uvedl, že doma vyvinuté AI modely jsou nezbytné k zachování ruské suverenity. Společnost Sberbank stojí spolu s technologickou firmou Jandex v čele ruského úsilí udržet v oblasti umělé inteligence krok s konkurencí ze Spojených států a Číny, píše Reuters.

Vedjachin upozornil, že Rusko bude mít potíže vyrovnat se této konkurenci v oblasti výpočetního výkonu, a to zejména kvůli západním sankcím, které zemi omezují přístup k technologiím. Zároveň ale varoval, že globální investice do AI infrastruktury by se mohly ukázat jako přehnané.

„Domníváme se, že nadměrné investice do AI infrastruktury se vzhledem k rychlému tempu technologického vývoje nemusejí vyplatit,“ uvedl Vedjachin. Dodal, že Rusko je imunní vůči „AI bublině“, protože jeho investice nejsou nadměrné.

AI jako motor německého růstu. Studie slibuje obří ekonomický skok

Money

Umělá inteligence (AI) by během příštích 15 let mohla výrazně podpořit růst německé ekonomiky. Nová studie předpokládá, že AI ročně zvýší hrubý domácí produkt (HDP) Německa o 0,4 procenta. Počítá rovněž s tím, že AI způsobí strukturální změny na trhu práce, ačkoli celkový počet pracovních míst by měl zůstat stabilní. Informuje o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

Slovinci řekli „ne" legalizaci asistované sebevraždy. Rozhodlo těsné hlasování

Slovinci řekli „ne“ legalizaci asistované sebevraždy. Rozhodlo těsné hlasování
ČTK
ČTK
ČTK

Slovinci těsně odmítli přijetí zákona o asistované sebevraždě. Více než 53 procent voličů hlasovalo v referendu proti přijetí zákona, ukazují výsledky po sečtení 99 procent hlasů. Volební účast činila více než 40 procent, uvedl server 24ur.com.

Proto, aby referendum bylo platné, byla potřeba účast nejméně 20 procent z 1,7 milionu oprávněných voličů.

Zákon, který přiznává nevyléčitelně nemocným lidem právo na asistovanou sebevraždu, schválili slovinští poslanci v červenci. Jeho přijetí přitom loni předcházelo konzultační referendum, v němž se pro něj vyslovilo 55 procent Slovinců. Odpůrci však po schválení zákona shromáždili více než 40 tisíc podpisů a vynutili si další referendum o této kontroverzní otázce.

Zákon, o kterém se hlasovalo v referendu, přiznává jednotlivci právo na asistovanou sebevraždu v případě nesnesitelného utrpení, přičemž účinnou látku by si do těla podával sám. Takové utrpení musí být na základě názoru lékaře důsledkem závažné nevyléčitelné nemoci nebo jiného vážného trvalého poškození zdraví, musejí být vyčerpány veškeré možnosti léčby a zároveň nesmí existovat důvodné očekávání vyléčení nebo zlepšení stavu pacienta. Zákon naopak nepřipouští možnost asistované sebevraždy v případě utrpení způsobeného duševní chorobou nebo „únavou ze života“.

Asistovaná sebevražda je akt, při kterém se nemocný člověk připraví o život s pomocí lékaře. Při eutanazii usmrtí nemocného sám lékař. V Česku jsou asistovaná sebevražda i eutanazie nezákonné. Asistovanou sebevraždu povolují z evropských států například Švýcarsko (také pro cizince za úplatu), Rakousko a Švédsko. Eutanazie je uzákoněna v Evropě v Nizozemsku a Belgii (od roku 2002), Lucembursku (2009), Španělsku a Portugalsku (2023).

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Naděje na konec války? Upravený mírový návrh je na stole

Politika

Spojené státy a Kyjev vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině, oznámil ve společném prohlášení k jednání v Ženevě Bílý dům. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi.

ČTK

Přečíst článek

ilustrační foto

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Obezita

Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti" je vyjdou dráž než covid

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Naděje na konec války? Upravený mírový návrh je na stole

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy a Kyjev vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války na Ukrajině, oznámil ve společném prohlášení k jednání v Ženevě Bílý dům. Prohlášení zdůrazňuje, že jakákoli budoucí dohoda o ukončení války na Ukrajině musí respektovat suverenitu Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi.

Dokument dodává, že konečná rozhodnutí učiní prezidenti USA a Ukrajiny Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj. Americký ministr zahraničí Marco Rubio mezitím odletěl ze Ženevy, kde v neděli jednali zástupci Ukrajiny, USA a Evropy o americkém plánu na ukončení bojů, uvedla stanice CNN.

Prohlášení, které se týká nedělních jednání v Ženevě o americkém mírovém návrhu, uvádí, že rozhovory byly konstruktivní a vysoce produktivní. „Diskuse ukázaly významný pokrok ke sblížení postojů a určení jasných dalších kroků,“ uvádí dokument. „Opětovně potvrdily, že jakákoli budoucí dohoda musí plně potvrdit suverenitu Ukrajiny a zajistit udržitelný a spravedlivý mír,“ píše se v prohlášení s tím, že výsledkem jednání je upravený a zpřesněný mírový rámec.

V dokumentu se také uvádí, že USA a Ukrajina budou v nadcházejících dnech pokračovat v intenzivní práci na společných návrzích a že zůstanou v úzkém kontaktu s evropskými partnery. „Konečné rozhodnutí k tomuto rámci učiní prezidenti Ukrajiny a USA,“ zmiňuje dokument.

Společné prohlášení, které Bílý dům zveřejnil, obsahuje i vyjádření ukrajinské vděčnosti Spojeným státům a prezidentovi Trumpovi.

J.D. Vance

J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

Politika

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.

ČTK

Přečíst článek

Agentura DPA dnes napsala, že USA se po jednáních v Ženevě s ukrajinskými zástupci vyjádřily překvapivě pozitivně. Bílý dům podle DPA sdělil, že Ukrajina je se společně revidovanou verzí plánu spokojená.

Server RBK Ukrajina s odvoláním na své zdroje píše, že se delegacím v Ženevě podařilo dohodnout většinu ustanovení plánu a jeho sporné body upravit. Jde o části týkající se budoucího počtu příslušníků ukrajinských ozbrojených sil, Záporožské jaderné elektrárny, formátu výměny válečných zajatců a návratu odsouzených. Body týkající se územních otázek a otázky zakotvení pasáže o nevstupování Ukrajiny do NATO do ukrajinské ústavy se delegace rozhodly vynechat a bude se o nich jednat na úrovni prezidentů, uvádí RBK Ukrajina. Setkání Trumpa se Zelenským by se podle médií mohlo uskutečnit tento nebo příští týden, termín ale stanoven nebyl.

Už v neděli večer americký ministr zahraničí Rubio po jednání s ukrajinskou delegací v Ženevě podle Reuters uvedl, že bylo dosaženo obrovského pokroku ohledně plánu na ukončení války na Ukrajině. Dodal, že dnes budou rozhovory pokračovat. Stanice CNN v noci na dnešek pak s odvoláním na vysoce postaveného činitele z americké diplomacie uvedla, že Rubio odletěl ze Ženevy a vrací se do Washingtonu. Před tím podle ní ministr naznačil, že budou pokračovat diskuze na technické úrovni. V současné chvíli není jasné, zda Švýcarsko opustili i další američtí představitelé, uvedla CNN.

Původně zveřejněný plán, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO. Evropští zástupci podle agentury Reuters navrhli mimo jiné upravit limit na počet ukrajinských vojáků na 800 tisíc v časech míru a vymezili se proti rozsáhlým územním ústupkům ze strany Kyjeva. Jaká bude konečná podoba návrhu, není v této chvíli zřejmé.

Americký prezident Donald Trump

Kreml reaguje na Trumpovy výroky o Putinovi: Jen důsledek emocionálního přetížení, řekl Peskov

Politika

fry, ČTK

Přečíst článek
