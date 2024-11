Je AI bublina? Dost možná pořádně nafouknutá, varuje ECB

Evropská centrální banka (ECB) varovala před bublinou u akcií spojených s umělou inteligencí (AI), která by mohla náhle prasknout, pokud se nenaplní optimistická očekávání investorů. Varování, na které upozornila agentura Reuters, je součástí zprávy ECB o finanční stabilitě. Banka tuto zprávu zveřejňuje dvakrát ročně a hodnotí v ní rizika pro finanční stabilitu v eurozóně.

ECB v dnešní zprávě upozornila, že akciový trh, zejména ve Spojených státech, je stále více závislý na malém počtu firem, jež by podle investorů měly těžit z rozmachu AI. „Tato koncentrace na několik velkých podniků vyvolává obavy ohledně možné cenové bubliny u aktiv spojených s AI,“ uvedla banka. „Vzhledem k hlubokému propojení globálních akciových trhů to signalizuje riziko nepříznivých celosvětových dopadů, pokud tyto firmy nenaplní očekávání,“ dodala.

Prudký růst v poslední době zažívají například akcie americké společnosti Nvidia, která dominuje světovému trhu s čipy pro AI. Od začátku letošního roku se cena akcií firmy Nvidia téměř ztrojnásobila. Tržní hodnota podniku se tak nyní pohybuje v blízkosti 3,5 bilionu dolarů (zhruba 84 bilionů korun).

ECB kromě nejistoty na finančních trzích poukazuje rovněž na vzestup geopolitických rizik, nejistoty ohledně hospodářské politiky a obchodního napětí. Varuje také před možným zesilováním obchodního protekcionismu po celém světě.

