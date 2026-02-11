Kupka s Rakušanem ve shodě: Rozpočet je neodpovědný a v rozporu se zákonem

Nový magazín právě vychází!

Návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Před poslanci se na tom dnes shodli předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který Sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám. Rakušan soudí, že neobsahuje žádnou vizi udržitelnosti a prosperity.

Zdá se, že návrh zákona o státním rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, řekl dnes prezident Petr Pavel. Při návštěvě olympijského festivalu na českobudějovickém výstavišti připomněl, že návrh je v legislativním procesu, který zatím pokračuje. „Uvidíme, jak si s tím vláda poradí,“ dodal v odpovědi na otázku, zda by takový rozpočet případně vetoval.

Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob prosazuje návrh usnesení, kterým by Sněmovna vrátila rozpočet vládě k přepracování. Kabinet by měl podle jeho návrhu seškrtat výdaje nejméně o 64 miliard korun a dostat rozpočet do souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Jde podle Jakoba o jediný zodpovědný postup.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vysvětluje rozpočet ministru zahraničí Petru Macinkovi (Motoristé obě)

Kupka: Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky

Kabinet ANO, SPD a Motoristů rezignoval podle Kupky na šetření. „Rozpočet fakticky krade budoucnost občanů České republiky, českých firem i mladší generace,“ řekl předseda ODS. Podle Rakušana je rozpočet plný nesourodých dílčích zájmů. „Jednoznačně projídá budoucnost Česka a hazarduje s bezpečností,“ zdůraznil. Vláda podle Rakušana znovu nastartovala trajektorii zvyšování dluhů.

Předsedové nejsilnější a druhé nejsilnější opoziční strany i šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel se pozastavili nad snížením obranných výdajů. Kupka varoval před ohrožením bezpečnosti a neplněním spojeneckých závazků. Havel řekl, že vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu není strop, ale podlaha.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila návrh rozpočtu za úplný, reálný a pravdivý. V úvodním vystoupením odmítla výrok Národní rozpočtové rady, podle níž je rozpočet v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Rakušan ministryni vinil z pseudoargumentů a manipulace. Kupka podotkl, že kdo má černé svědomí, útočí na všechny ostatní. Podle místopředsedy Sněmovny Jana Skopečka (ODS) navržený rozpočet nelze obhájit, pokládá jej za zločinný. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) ale tvrdil, že schodek teď není možné navzdory úsporám a změnám v příjmech zkrotit.

Vláda by měla respektovat zákony, prohlásil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Neměla by se vymlouvat a navrhovaný schodek 310 miliard je podle něj schodkem ministryně Schillerové. Opět poukazoval například na to, že v návrhu chybí peníze na dostupné bydlení pro mladé lidi. Vyslovil se proti poskytování dotací a navrhoval, aby peníze místo toho směřovaly třeba na zvyšování rodičovského příspěvku.

Lidovec Marian Jurečka uvedl, že nynější rozpočtové provizorium tak není z hlediska vývoje dluhu špatné. „Co pácháte vy, je však regulérní rozpočtový zločin,“ prohlásil.

S opozičními řečníky se u mikrofonu střídali členové vlády a představovali rozpočty svých kapitol. Například ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy) řekl, že jeho rozpočet je odpovědný jak vůči resortu, tak vůči budoucnosti. Navržených 18,6 miliardy popsal jako kompromis a výsledek složitých jednání.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) označil za svoji prioritu stabilizaci personálu soudů, státních zastupitelství, nebo například zaměstnanců probační a mediační služby. Pro letošek očekává zvýšení průměrného platu zaměstnanců o 3000 korun měsíčně. Současně si posteskl, že platy soudců a státních zástupců se poněkud utrhly ze řetězu. Podotkl však, že vzhledem k judikatuře Ústavního soudu s tím zřejmě nikdo nic neudělá.

Vláda Andreje Babiše (ANO) navrhla na letošek deficit o 24 miliard korun vyšší, než jaký plánovala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Podle Schillerové by ale reálný schodek rozpočtu Fialova kabinetu činil až 350 miliard korun. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.

Nyní se u řečniště střídají řečníci s přednostním právem. Do běžné debaty evidoval sněmovní systém desítky přihlášek. Sněmovna už ráno schválila možnost nočního jednání.

Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů

Humanoid Appolo
Apptronik, užito se svolením
nst
nst

Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.

Nové financování navazuje na únorové kolo z roku 2025 ve výši 415 milionů dolarů, uvádí agentura Bloomberg. Firma uvedla, že po jeho uzavření zaznamenala výrazný zájem dalších investorů, a proto otevřela rozšíření financování při výrazně vyšší valuaci.

Investici vedli stávající investoři včetně Google, Mercedes-Benz Group AG a B Capital. Mezi nové investory se zařadily AT&T Ventures, John Deere & Co. a Qatar Investment Authority.

Investoři sázejí na boom humanoidní robotiky

Financování přichází v době, kdy investoři směřují miliardy dolarů do startupů zaměřených na humanoidní robotiku, včetně společností Figure AI a Dexterity. Trh sází na to, že pokrok v oblasti umělé inteligence urychlí komerční nasazení těchto technologií.

Apptronik, založený v roce 2016, spolupracuje se společnostmi Mercedes-Benz, GXO Logistics a Jabil. Strategickým partnerem je také Google DeepMind, s nímž firma vyvíjí humanoidní roboty využívající Gemini Robotics, sérii AI modelů optimalizovaných pro robotické aplikace.

Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty

Atlas míří do výroby: Hyundai nasadí humanoidní roboty do továren

Zprávy z firem

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

ČTK

Přečíst článek

Apollo míří na trh

Nově získaný kapitál chce firma využít k uvedení svého vlajkového humanoidního robota Apollo na trh, rozšíření pilotních programů a podpoře škálování výroby.

Apollo je nejnovějším z deseti humanoidních systémů, které společnost za poslední dekádu vyvinula. Robot je koncipován jako univerzální platforma – může se pohybovat po nohou nebo na kolech a lze jej nasadit i ve stacionární či montované konfiguraci. Podle firmy je právě tato flexibilita klíčem k rozšíření robotiky za hranice jednoúčelových aplikací.

Humanoid Apollo Apptronik, užito se svolením

Třífázová strategie růstu

Společnost se sídlem v Austinu zaměstnává zhruba 300 lidí. Zakladatelé firmy se mimo jiné podíleli na humanoidním projektu NASA Valkyrie.

Podle generálního ředitele Jeffa Cardenase je strategie expanze rozdělena do tří fází. V současnosti se firma soustředí na výrobu a logistiku, zejména na opakovatelné úkoly, jako je manipulace s materiálem či třídění. Pilotní programy běží například se společnostmi Mercedes-Benz a GXO.

V další fázi chce Apptronik vstoupit do širšího komerčního prostředí, včetně zdravotnictví, maloobchodu a pohostinství. Dlouhodobým cílem jsou roboty pro domácnosti, které by mohly zajišťovat osobní péči, asistenci seniorům, úklid nebo vaření.

Podle Cardenase však bude trvat déle, než budou humanoidní roboti dostatečně vyspělí pro běžné domácí použití. Očekává, že by se tak mohlo stát během příští dekády. Vývoj přirovnává k počátkům éry osobních počítačů: trh je podle něj teprve na začátku dalšího velkého technologického cyklu.

Rusko přijme protiopatření, varoval Lavrov kvůli militarizaci Grónska

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pohrozil možnou reakcí Moskvy na posilování vojenské přítomnosti západních zemí v Grónsku. Reagoval tak podle agentury AFP na nedávné nasazení malých kontingentů evropských vojsk na tomto arktickém ostrově. Evropské státy vyslaly své jednotky do Grónska poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil záměr toto poloautonomní území Dánského království získat. Severoatlantická aliance dnes v arktickém regionu zahájila vojenské cvičení Arctic Sentry (Arktická stráž).

„V případě militarizace Grónska a budování vojenských kapacit zaměřených proti Rusku samozřejmě přijmeme odpovídající protiopatření, včetně těch vojensko-technických,“ prohlásil Lavrov v projevu k ruským zákonodárcům. Šéf ruské diplomacie zároveň obvinil Kodaň, že s 57 tisíci obyvateli arktického ostrova zachází jako s občany druhé kategorie, a dodal, že Spojené státy, Dánsko a Grónsko si musí celou situaci vyřešit samy.

Trump své snahy o získání ostrova dlouhodobě zdůvodňuje jeho strategickým významem pro USA a nedostatečným zabezpečením Arktidy, která je tak podle amerického prezidenta vystavena ruskému a čínskému vlivu. Jeho záměr získat ostrov a výhrůžky evropským zemím, které se proti jeho plánu postavily, způsobily mezi Evropou a USA diplomatickou krizi.

V Dánsku protestovaly tisíce lidí proti Trumpovým výrokům o vojácích z NATO

„Nemáme slov.“ Dánští vojenští veteráni protestovali proti Trumpovi

Politika

Asi 10 tisíc lidí se zúčastnilo pochodu k velvyslanectví USA v Kodani, který uspořádalo sdružení dánských válečných veteránů, píše agentura AFP. Pochod byl tichým protestem proti nedávným výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zlehčoval roli vojáků ze spojeneckých zemí NATO v Afghánistánu. Trump tvrdil, že se drželi mimo frontu.

ČTK

Přečíst článek

Trump se však v lednu na fóru v Davosu s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámcové dohodě o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska však nadále zdůrazňují, že ostrov není na prodej a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.

Cvičením Arctic Sentry se NATO snaží v arktickém regionu posílit svou roli a zmírnit napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci. Už v době, kdy diplomatická krize mezi Trumpem a Evropou byla nejhlubší, zahájilo Dánsko společně s desítkou evropských zemí v lednu v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).

Dnes také oznámila britská vláda, že do tří let zdvojnásobí počet vojáků rozmístěných v Norsku z 1000 na 2000. Vláda krok odůvodnila posílením bezpečnosti v Arktidě, a to s ohledem na rostoucí hrozby právě ze strany Ruska.

