Rakušan: Babiš má od nástupu do vlády jen jednu výhru

Znovuzvolení do čela hnutí ANO je zatím jedinou výhrou premiéra Andreje Babiše ode dne, kdy stanul v čele vlády, míní předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. V reakci na Babišovo obhájení funkce na síti X napsal, že stejnou suverenitu, jakou premiér projevuje mezi svými věrnými, by měl ukazovat, když jde o zájmy Česka. Babiše na sněmu ANO delegáti podle očekávání opět zvolili předsedou, získal zhruba 94 procent hlasů.
Předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel považuje znovuzvolení Babiše ne za politickou volbu, ale za interní rituál. „Který má zakrýt to, že tam neprobíhá normální demokratická soutěž. ANO není standardní strana, ale podnikatelský projekt postavený kolem jednoho muže. Udělali maximum, aby to nevypadalo na 100 procent, ale přesto: Divadlo nevyšlo,“ sdělil.
Babiš vede hnutí ANO od jeho vzniku a do jeho čela bude zřejmě kandidovat i za dva roky. Dnes neměl protikandidáta a hlasovalo pro něho 196 z 209 delegátů. Pozici prvního místopředsedy hnutí obhájil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ani ten neměl ve volbě protikandidáta. Havlíček obdržel 207 z 209 delegátských hlasů, tedy víc než Babiš.
Je Babišův střet zájmů vyřešený? Pavel míč vrací odborníkům
Jestli premiér Andrej Babiš (ANO) převedením holdingu Agrofert do svěřenského fondu vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel. Doplnil, že sám na takové posouzení nemá prostředky. Zopakoval přitom, že z jeho pohledu Babiš splnil podmínku pro jmenování do funkce, když veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů.
Bílý dům na sociální síti X zveřejnil umělou inteligencí vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.
Příspěvek, na němž Trump v černém kabátu prochází hornatou zasněženou krajinou s tučňákem držícím americkou vlajku a na němž je v dáli zapíchnutá vlajka Grónska, Bílý dům opatřil popiskem „přijmi tučňáka“. Redakce serveru Newsweek se obrátila na Bílý dům s žádostí o komentář.
Bývalý kanadský ministr pro imigraci a národní obranu Jason Kenney na příspěvek reagoval slovy, že ve stejném týdnu, kdy si Trump opakovaně spletl Grónsko s Islandem, si teď jeho tým plete Antarktidu s Grónskem, jelikož tučňáci žijí na jižní, nikoliv severní polokouli. „Nejmocnější země světa je řízená jako cirkus,“ dodal Kenney.
„V Grónsku tučňáci nejsou. Všichni tučňáci žijí na jižní polokouli, s výjimkou jednoho druhu z Galapág. Možná jste neměli tak rychle rozložit ministerstvo školství,“ uvedl účet Patriot Takes, který má na X přes 460 tisíc sledujících.
Veřejnoprávní média v Evropě pod tlakem. Škrty i útoky krajní pravice sílí
Veřejnoprávní televize a rozhlasové stanice po celé Evropě čelí rostoucímu tlaku. Stejně jako ve Francii se potýkají s rozpočtovými škrty a zároveň se stávají terčem otevřených útoků krajní pravice. Informuje o tom agentura AFP. Sílící pravicové strany nutí veřejnoprávní média obhajovat svou existenci, zatímco ta zároveň čelí tvrdé konkurenci na mediálním trhu.
„Trump chce znovu potvrdit, že je naprostý idiot. V Grónsku tučňáci nejsou a Trump nemá žádné právo ani na Grónsko, ani na tučňáky. Je tohle opravdu od Bílého domu? Pak je Bílý dům jen trapný projev ignorantství,“ reagoval švédský ekonom Anders Äslund.
Trump wants to reconfirm once again that he is a complete idiot. Greenland harbors no penguins &
Trump has no right to either Greenland or penguins.
Is this really the white House?
Then the White House is an ignorant joke. https://t.co/H57mfOnGUv
To, že tučňáci v Arktidě nežijí, dobře vědí fanoušci fiktivního českého génia Járy Cimrmana. V jedné ze scén hry Dobytí severního pólu totiž „potah“ Varel Frištenský postřelí dalšího člena výpravy, pomocného učitele Václava Poustku, který se pro pobavení kolegů převlékne za obřího tučňáka. „... prosím tě, tučňák přece žije jenom na jižním pólu, tady se vůbec nevyskytuje! Dyť jsme to probírali. To mohla bejt taková legrace. Já mám po náladě,“ stěžuje si Poustka v podání Zdeňka Svěráka.
Trump opakovaně hovoří o nezbytnosti získat Grónsko, které je poloautonomním územím Dánského království, pro bezpečnost USA, ve středu se ale s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámci dohody o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska zdůrazňují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.
Související
Klid jen zdánlivý: jednotlivé akcie v USA zažívají extrémní výkyvy
Sportovní influencer Matěj König začínal se stativem na zahradě a dnes patří k nejvýraznějším tvářím českého sportovního obsahu na sociálních sítích. V pořadu VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou hovoří o tom, jak se rodí nápady, co diváky baví nejvíc, proč nechce stát jen na jedné platformě ani dělat reklamu za každou cenu – a také o okamžiku, kdy mu na olympiádě v Paříži zablokovali Instagram.
Sport ho provází od dětství. Hrál tenis, hltal vše, co běželo v televizi, a už na škole vnímal, že zatímco fotbal a hokej sleduje skoro každý, u dalších sportů pozornost rychle mizí. Právě tahle „všesportovní“ zvědavost se později stala jeho největší výhodou. Když si v patnácti přiznal, že z něj nejspíš nebude wimbledonský šampion, začal hledat jinou cestu, jak být sportu nablízku. A našel ji ve světě online tvorby.
Matěj otevřeně popisuje, jaké to je začínat od nuly, tedy bez týmu, bez zkušeností, jen s chutí zkoušet. Tři roky tvořil sám: učil se stříhat, mluvit do kamery, pochopit algoritmy i to, co funguje na publikum. „Můj nejlepší kamarád byl stativ,“ směje se. Dnes už spolupracuje s manažerkou, se kterou založil firmu. Spolupracuje také s kameramany, kteří pomáhají posouvat kvalitu obsahu dál.
Diváky podle něj nejvíc baví série, které propojují sport s humorem a aktuálním děním – sportovní „faily“, komentované situace v rolích, které si vytváří (třeba učitel na lyžáku), i vytrvalostní výzvy typu „běž, dokud neuvidíš…“. A protože není zaměřený na jediný sport, má výhodu v tom, že „vždycky je něco“ – jednou hokejové mistrovství, jindy lyže, běh, kolo nebo nové sporty, které lidem teprve představuje.
Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál
Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.
Velké téma rozhovoru je i práce a hranice mezi pracovním a osobním životem. Matěj přiznává, že pracuje prakticky každý den, často i o víkendech – ne proto, že musí, ale protože ho to baví a dějí se věci, na které roky čekal. Zároveň ale hledá způsob, jak vypnout. Překvapivě mu v tom nejvíc pomáhá plavání: ve vodě se podle něj nedá natáčet, a tak je to jeden z mála momentů, kdy opravdu „vypne hlavu“.
Na přetřes přichází i komerční stránka. Matěj vysvětluje, že spolupráce nevznikají stylem „pusťte mě zadarmo, natočím vám video“. Naopak – chce, aby vše působilo přirozeně a dávalo smysl oběma stranám. Aktuálně tvoří většina jeho příjmů právě ze spoluprací se značkami, ale do budoucna chce víc stavět i na YouTube a vlastních projektech.
Olympiáda jako nejlepší zážitek života
Silný moment přináší vzpomínka na olympijské hry v Paříži 2024, kde strávil čtrnáct dní a označuje je za nejlepší zážitek života, jenže právě tam mu kvůli použití záběrů, které spadaly pod přísná pravidla, zablokovali Instagram na tři dny. V olympijském tempu je to věčnost. I proto buduje přítomnost na více platformách a nechce být závislý na jediné.
Aktuálně se Matěj chystá na zimní olympiádu v Itálii, láká ho Milán, zákulisí a atmosféra her, a naznačuje, že rok 2026 má být „velký“ i kvůli vlastním novinkám. Nejdůležitější motivace se ale nemění: zprávy od lidí, kteří díky němu začali sportovat. „To je nejvíc,“ říká. A právě tenhle přesah dává jeho obsahu sílu – není jen o záběru a číslech, ale o energii, která dokáže zvednout lidi z gauče.
Dá se být součástí vrcholového sportu, i když nejste profesionální sportovec?
Co je při tvorbě obsahu důležitější – algoritmy, nebo vnitřní motivace?
Kde leží hranice mezi autentickou spoluprací a reklamou „za každou cenu“?
Jak bezpečné je stavět kariéru na jediné sociální platformě?
Lze si uchovat radost ze sportu, když se stane každodenní prací?
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
VIP Eva Talks: Sportovci by si zasloužili rentu za reprezentaci, říká Martin Doktor