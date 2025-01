Trump odstartoval svou vládu. Podpořil těžbu na Aljašce, opustil WHO a omilostnil své věrné

Mezi prvními kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa ve funkci, do které byl uveden v pondělí, bylo zrušení desítek opatření jeho předchůdce Joea Bidena a omilostnění téměř všech obviněných z útoku na Kapitol z 6. ledna 2021. Po složení prezidentské přísahy Trump před jásajícími příznivci v zastřešené washingtonské aréně Capital One také v Oválné pracovně Bílého domu potvrdil úvodní sérii prezidentských výnosů a desítky jich podepsal. Staronový státník například vyvázal Spojené státy z pařížské klimatické dohody, což kritizovali někteří evropští politici, a rozhodnul se maximalizovat těžbu ropy a plynu ve Spojených státech. Rodící se administrativa rovněž ihned zahájila avizované kroky namířené proti imigraci do USA.

Další příkazy republikánského prezidenta sahaly od vyhlášení nouzového stavu na jižní hranici Spojených států přes příkaz o ochraně žen před „radikálními genderovými teoriemi“, po zrušení ochrany pro transgenderové osoby v ozbrojených silách či ukončení programů rozmanitosti. Trump také nařídil, že USA budou uznávat pouze dvě pohlaví, ženské a mužské, která jsou nezměnitelná.

Trump omilostněním přibližně 1500 obviněných z útoku na Kapitol splnil svůj slib, že se postará o osvobození svých příznivců, kteří se mu snažili pomoci zvrátit jeho porážku ve volbách. Účastníky násilností Trump opět označil za „ukojmí“. Dav před čtyřmi lety ve snaze znemožnit potvrzení volebního vítězství Joea Bidena zaútočil na sídlo Kongresu, v souvislosti s čímž zemřelo několik lidí.

Trump také zrušil regulace těžby ropy a zemního plynu a vyhlásil stav energetické nouze. Podepsal rovněž příkazy zaměřené na podporu těžby ropy a zemního plynu na Aljašce, a zvrátil tak Bidenovo úsilí o ochranu rozsáhlých arktických území a pobřežních vod před těžbou.

Odložení zákazu TikToku

Republikánský prezident rovněž ve sledované kauze nařídil odložení zákazu populární aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok. Čínská sociální síť měla v USA přestat nabízet své služby 19. ledna, předchozí administrativa to zdůvodňovala obavami o národní bezpečnost. Peking dnes dal najevo, že je otevřen dohodě o zachování provozu této aplikace.

Trump mimo jiné po uvedení do úřadu slíbil deportace lidí pobývajících v USA bez povolení a zrušil automatické přidělování amerického občanství lidem narozeným na americké půdě. Tento výnos okamžitě napadly u soudu skupiny na ochranu lidských práv. Trumpova administrativa také ukončila používání vládní mobilní aplikace, která sloužila lidem čekajícím v Mexiku k dojednávání imigračních pohovorů.

Ve svém prvním příspěvku na sociálních sítích od inaugurace, konkrétně na své Truth Social, americký prezident oznámil, že plánuje odvolat více než 1000 činitelů jmenovaných do veřejných funkcí Bidenem. Trump v noci také podepsal dekret o zřízení poradního týmu pro škrty ve státních výdajích a regulacích vedeného miliardářem Elonem Muskem. Původně měl projekt vést také někdejší prezidentský kandidát Vivek Ramaswamy, ten ale místo toho plánuje kandidovat na guvernéra státu Ohio.

Je to jejich válka

Trump po inauguraci vyzval ruského vůdce Vladimira Putina k dohodě, která by ukončila téměř tři roky trvající válku proti Ukrajině. Bez uvedení data řekl, že se s Putinem setká. Připustil však zachování sankcí proti Rusku až do ukončení války. „Tohle není naše válka, to je jejich válka,“ řekl o bojích v Pásmu Gazy a dodal, že příliš nevěří, že v této oblasti vydrží příměří, které začalo platit v neděli. Věří prý ale, že Hamás je v této válce už oslaben.

Americký Senát v noci na dnešek také jednomyslně schválil Marka Rubia ve funkci amerického ministra zahraničí. Politik, označovaný za jestřába v přístupu k Číně, Íránu či Kubě, se stal prvním potvrzeným členem rodící se Trumpovy vlády.

První kroky znovuzvoleného amerického prezidenta bedlivě sledovala i evropská média, podle kterých nyní začíná období nejistoty. Zatímco některá z nich vyjádřila šok nad nekompromisním či štvavým inauguračním Trumpovým projevem, další hovoří o nutnosti Evropy sjednotit se, či připravit se na náraz nebo zemětřesení.

Trump po inauguraci neztrácel čas a smrští dekretů radikálně změnil dosavadní politický kurz Spojených států, psal německý tisk. Neměčtí ministři pak kritizovali Trumpovo rozhodnutí opustit pařížskou dohodu a Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zase na zasedání v Davosu uvedla, že pařížská klimatická dohoda zůstává nadále nejlepší nadějí pro celé lidstvo. WHO v prohlášení oznámila, že Trumpova rozhodnutí lituje a doufá, že si to rozmyslí.

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu je především příležitost, uvedl český prezident Petr Pavel. Ministr zahraničí Jan Lipavský napsal, že se těší na spolupráci s Rubiem při upevňování vzájemných vztahů a při boji proti nové ose zla.

Akcie některých evropských automobilek dnes oslabují, zejména Stellantis a Volkswagen. Tyto podniky mají továrny v Mexiku a vyrábějí pro americký trh, který se nový americký prezident Donald Trump chystá chránit zavedením celních bariér.