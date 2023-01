Čuprův Rohlík zvýšil obrat o třetinu. Přes miliardu dá letos na automatizaci skladů

Rohlik Group, do které patří on-line prodejce Rohlík.cz, v loňském roce meziročně zvýšil obrat o 33 procent na 574 milionů eur (zhruba 13,7 miliardy korun). Na tiskové konferenci to dnes řekli majitel Tomáš Čupr a ředitel pro mezinárodní trh Olin Novák. Hospodářský výsledek neuvedli. Podle výroční zprávy ve Sbírce listin Rohlik Group ve finančním roce, který trval od 1. května 2021 do loňského 30. dubna, skončil ve ztrátě 212 milionů korun. Obrat firmy ve stejném období dosáhl 12 miliard korun.

Reklama

V letošním roce by společnost chtěla dosáhnout obratu více než 750 milionů eur (asi 17,9 miliardy korun), uvedl Čupr. Rohlik Group v minulém roce doručil zhruba 11 milionů objednávek, o Vánocích kurýři rozvezli milion nákupů.

Letos se firma stejně jako loni plánuje soustředit na automatizaci distribuce a expanzi. V loňském roce v Chrášťanech u Prahy otevřela své první automatizované distribuční centrum v ČR. Do automatizace podle Čupra Rohlik Group investoval více než 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun). Plně automatizovat by letos společnost chtěla distribuční centra v Mnichově, Frankfurtu a ve Vídni, řekl Novák.

V Itálii a Španělsku firma podle Čupra pokračuje v testování trhu, plně by se měly otevřít letos, doplnil. Expandovat na Slovensko se podle něj Rohlik Group zatím nechystá. Nejrychleji firma roste v Rumunsku, kde působí pod značkou Sezamo, doplnil.

Čuprův Rohlík míří pod značkou Sezamo do Itálie, Rumunska a Španělska Zprávy z firem Rohlik Group příští rok začne pod novou značkou Sezamo doručovat on-line nákupy nejprve v prvním pololetí v Itálii a Rumunsku, ve druhé půlce roku pak rozšíří službu i do Španělska, uvedla firma. ČTK, vku Přečíst článek

Loni v červnu společnost oznámila, že se jí v posledním kole financování podařilo na investicích získat 5,4 miliardy korun (220 milionů eur). Hlavním investorem byla belgická rodinná investiční firma Sofina. Největším akcionářem zůstal zakladatel Čupr. Peníze firma plánovala využít na zlepšování služeb a další expanzi. Od bank Rohlik Group ke konci loňského roku získal 45 milionů eur (přibližně miliarda korun), řekl Čupr. V tomto roce by firma chtěla svůj provoz ufinancovat pouze z vlastních zdrojů, doplnil.

Reklama

Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Rohlik Group působí vedle České republiky také v Maďarsku, Rakousku, Německu, Rumunsku, Španělsku a Itálii. Má kolem milionu aktivních zákazníků.

Rohlik Group získala od investorů miliardy korun, na burzu chce do pěti let Zprávy z firem Rohlik Group oznámila, že získala od belgické investiční firmy Safina zhruba 5,4 miliardy korun v rámci posledního kola financování. Největším akcionářem ale zůstává zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, který se také tentokrát účastnil financování, stejně jako stávající investor Index Ventures. Firma zároveň podle Čupra odhaduje, že na burzu by mohla vstoupit v následujících třech až pěti letech, řekl agentuře Bloomberg. elz, ČTK Přečíst článek