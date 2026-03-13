Vyberte si z našich newsletterů

Konec papírování. Vláda chce do roka zdigitalizovat všechny služby státu

Digitalizace pomáhá i ve zdravotnictví
Kabinet Andreje Babiše plánuje výrazně zrychlit digitalizaci veřejné správy. Podle ministerstva vnitra mají být všechny služby státu dostupné online už během jednoho roku, přestože původní harmonogram počítal s dokončením některých agend až v roce 2029.

Vláda chce během jednoho roku digitalizovat všechny služby státu, aby splnila požadavky zákona o právu na digitální služby. Na konferenci Digitální Česko 2026 to uvedl náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.

Podle původního harmonogramu předchozí vlády přitom měla být část agend digitalizována až v roce 2029. Současný kabinet proto plánuje celý proces výrazně urychlit.

Vedle digitalizace státních služeb patří mezi hlavní priority také digitalizace zdravotnictví, zejména sdílení zdravotních dat v elektronické podobě. Vláda po předchozím kabinetu převzala zhruba 500 projektů, které nyní chce přehodnotit, seřadit podle důležitosti a určit jejich další postup.

Kvůli koordinaci vzniklo grémium Rady vlády pro informační společnost. To se má už příští týden zabývat 22 strategickými projekty a programy. U každého z nich mají být stanoveny konkrétní termíny dokončení i odpovědní manažeři, kteří za realizaci ponesou odpovědnost.

Povinnost digitalizovat všechny služby státu byla přitom novelou zákona z února 2025 odložena o dva roky. Podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu je důvodem zejména slabé řízení projektů, nedostatek IT odborníků ve státní správě nebo neúplná data. Problémem jsou také složité informační toky a chybějící jasná odpovědnost za vynaložené prostředky.

Na digitalizaci veřejné správy stát přitom mezi lety 2020 a 2024 vynaložil více než 50 miliard korun. Podle Digitální informační agentury existuje zhruba 6000 služeb, které lze plně digitalizovat. V lednu jich bylo kompletně online dostupných 1723 a na digitalizaci dalších 1663 služeb se aktuálně pracuje.

