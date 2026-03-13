Konec papírování. Vláda chce do roka zdigitalizovat všechny služby státu
Kabinet Andreje Babiše plánuje výrazně zrychlit digitalizaci veřejné správy. Podle ministerstva vnitra mají být všechny služby státu dostupné online už během jednoho roku, přestože původní harmonogram počítal s dokončením některých agend až v roce 2029.
Vláda chce během jednoho roku digitalizovat všechny služby státu, aby splnila požadavky zákona o právu na digitální služby. Na konferenci Digitální Česko 2026 to uvedl náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
Podle původního harmonogramu předchozí vlády přitom měla být část agend digitalizována až v roce 2029. Současný kabinet proto plánuje celý proces výrazně urychlit.
Vedle digitalizace státních služeb patří mezi hlavní priority také digitalizace zdravotnictví, zejména sdílení zdravotních dat v elektronické podobě. Vláda po předchozím kabinetu převzala zhruba 500 projektů, které nyní chce přehodnotit, seřadit podle důležitosti a určit jejich další postup.
Kvůli koordinaci vzniklo grémium Rady vlády pro informační společnost. To se má už příští týden zabývat 22 strategickými projekty a programy. U každého z nich mají být stanoveny konkrétní termíny dokončení i odpovědní manažeři, kteří za realizaci ponesou odpovědnost.
Povinnost digitalizovat všechny služby státu byla přitom novelou zákona z února 2025 odložena o dva roky. Podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu je důvodem zejména slabé řízení projektů, nedostatek IT odborníků ve státní správě nebo neúplná data. Problémem jsou také složité informační toky a chybějící jasná odpovědnost za vynaložené prostředky.
Na digitalizaci veřejné správy stát přitom mezi lety 2020 a 2024 vynaložil více než 50 miliard korun. Podle Digitální informační agentury existuje zhruba 6000 služeb, které lze plně digitalizovat. V lednu jich bylo kompletně online dostupných 1723 a na digitalizaci dalších 1663 služeb se aktuálně pracuje.
