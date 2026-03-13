Další rána pro řidiče. Nafta zdražila nad 41 korun
Průměrná cena nafty v Česku poprvé po zhruba tři a půl letech překročila hranici 41 korun za litr. Růst cen pohonných hmot odstartovalo vyostření konfliktu na Blízkém východě, které zdražilo ropu na světových trzích. Analytici přitom varují, že zdražování ještě nemusí být u konce.
Průměrná cena nafty v Česku po zhruba 3,5 letech překročila hranici 41 korun za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se diesel ve čtvrtek prodával u tuzemských čerpacích stanic v průměru za 41,28 koruny za litr, když za den zdražil o 39 haléřů.
Růst ceny, který začal po únorovém zahájení války na Blízkém východě, tak proti předchozím dnům zpomalil. Mírnějším tempem zdražil za den i nejprodávanější benzin Natural 95, a to o 15 haléřů. Nyní stojí v průměru 37,33 koruny za litr. Obdobně drahý byl naposledy v srpnu 2024, vyplývá z dat CCS.
Dražší pohonné hmoty mohou výrazně zvýšit příjmy českého státu. Pokud by ceny benzínu a nafty vzrostly zhruba o sedm korun na litr, tedy do úrovně 40 korun za litr, do rozpočtu by měsíčně přitekla téměř miliarda navíc. Vyplývá to z propočtů ekonoma Lukáše Kovandy.
V příštích dnech by se po uvolnění amerických sankcí na ruskou ropu mohl trh podle analytiků mírně uklidnit, výrazný obrat ale nečekají.
Nafta od začátku konfliktu zdražila o více než osm korun
V porovnání s 28. únorem, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán a kvůli tomu zdražila ropa na světových trzích, je průměrná cena dieselu u českých pump o více než osm korun vyšší. U benzinu Natural 95 od té doby vzrostla o necelé čtyři koruny.
Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na dnešek SEČ) povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu, která je už naložená na tankerech na moři, ve snaze stabilizovat světové energetické trhy. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka je ale potřeba vnímat tento krok spíše jako uklidňující signál než zásadní obrat na trhu.
„Smyslem je dostat na trh barely, které by jinak zůstaly mimo oběh. Navíc jde pouze o ropu, která je už vytěžená a uskladněná v tankerech, nikoli o budoucí těžbu. Efekt tak spočívá hlavně ve zmírnění paniky a tlaku na další růst cen,“ vysvětlil.
Dopad na Evropu bude omezený
Pro Česko a Evropskou unii bude mít tento krok podle Tylečka jen omezený přímý dopad, protože EU své sankce na ruskou ropu nadále drží.
„Určitý omezený pozitivní efekt lze čekat pouze přes globální trh. Vyšší nabídka z Ruska snižuje cenové tlaky a nervozitu na trhu, takže může mírně a nepřímo pomoci i cenám pohonných hmot. Citelné zlevnění ale na pořadu dne není,“ dodal analytik.
Hlavním rizikem zůstává Hormuzský průliv
Prezident USA Donald Trump odůvodnil útok na Írán snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Írán následně začal útočit drony a raketami na Izrael i arabské státy v regionu, kde se nacházejí americké vojenské základny.
Současně zintenzivnil útoky na ropná a dopravní zařízení na Blízkém východě. Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí navíc slíbil udržet uzavřený Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro přepravu světové ropy. Ceny ropy kvůli tomu vystoupaly na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky.
Analytici čekají další růst cen
Podle analytiků tak vše nasvědčuje tomu, že ceny pohonných hmot budou dál růst. „Cenový růst může v příštím týdnu opět přesáhnout několik korun na litr, přičemž větší riziko dalšího zdražení zůstává u nafty. I kdyby se situace uklidnila, nelze čekat rychlé zlevnění,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček.
V uplynulém týdnu se průměrná cena nafty u českých pump zvyšovala každý den, a to v rozmezí od 60 haléřů do 1,25 koruny. Nárůst ceny benzinu byl v průměru kolem 40 haléřů denně. Před rokem mohli motoristé tankovat benzin v Česku v průměru za 35,42 koruny za litr. Nafta byla levnější, stála průměrně 34,88 koruny za litr.
V České republice zdražily benzín a nafta v reakci na válku v Íránu na poměry zemí EU nadprůměrně. Ve dnech 2. až 9. března totiž stoupla cena benzínu v Česku v přepočtu do eur o 6,9 procenta a nafty o 16,3 procenta. V průměru tak tyto pohonné hmoty zdražily o 11,6 procenta. To je osmý nejvyšší údaj v rámci zemí EU, jak vyplývá z dat, která zveřejnila Evropská komise (viz graf níže). Přepočet do eur umožňuje očistit srovnání vývoje cen paliv od odlišných pohybů kursu jednotlivých zemí EU.
Válka v Íránu začíná dopadat i na český hypoteční trh. Prudký růst úrokových swapů zdražuje bankám zdroje financování, takže některé už tento týden zvýšily hypoteční sazby až o půl procentního bodu. Pokud by se konflikt v Perském zálivu protáhl a zesílily obavy ze stagflace, mohou hypotéky zdražit ještě výrazněji.
