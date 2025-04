Volby v Kanadě vyhrál Carney

V předčasných volbách v Kanadě zvítězila vládnoucí Liberální strana premiéra Marka Carneyho, informují tiskové agentury s odkazem na projekce kanadských médií. Zatím podle nich ale není zcela jasné, zda liberálové získají také většinu v parlamentu, a budou tak moci sestavit jednobarevnou vládu. Stanice CTV News uvedla, že liberálové na parlamentní většinu podle jejího odhadu nedosáhnou.

Carney žádal voliče o silný mandát, který by mu pomohl zvládnout vyjednávání o clech a odrazit vyhrožování anexí Kanady ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Liberálové potřebují získat 172 ze 343 volebních obvodů čili křesel v parlamentu, aby mohli vládnout bez podpory menší strany. Podle CTV News liberálové nyní jasně vedou nebo byli zvoleni ve 156 obvodech, zatímco Konzervativní strana zatím drží 145 obvodů. O výsledku podle agentury Reuters ještě může rozhodnout nejzápadnější provincie Britská Kolumbie, kde se volební místnosti zavírají naposled.

Také veřejnoprávní stanice CBC předpovídá vítězství liberálů, ale zatím neuvedla, zda očekává menšinovou nebo většinovou vládu. Menšinové vlády v Kanadě zřídka vydrží déle než dva a půl roku, poznamenal Reuters.

Nynější kanadský premiér a lídr liberálů Carney, 60letý ekonom a někdejší guvernér kanadské i britské centrální banky, se do čela vlády postavil v polovině března po rezignaci Justina Trudeaua. Ještě začátkem roku průzkumy předpovídaly jeho straně drtivou porážku, a to i o více než 20 procentních bodů. Změna nastala po ostrých výpadech současného amerického prezidenta proti kanadské ekonomice a státnosti. Kanaďané návrhy Trumpa ohledně připojení Kanady k USA i jeho celní politiku z velké většiny odmítají, a zřejmě především proto od jeho lednového návratu do úřadu kanadští liberálové dokázali náskok konzervativců smazat.

