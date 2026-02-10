Nový magazín právě vychází!

Green Deal vítězí a EU míří k razantnímu omezení emisí

Evropský parlament podpořil nový klimatický závazek, podle něhož má Evropská unie do roku 2040 snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Součástí kompromisu je i možnost započítat mezinárodní uhlíkové kredity a odklad zavedení systému emisních povolenek ETS2 o jeden rok.

Europoslanci ve Štrasburku odsouhlasili klimatický cíl, na němž se již dříve dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí. Pro návrh hlasovalo 413 poslanců, proti bylo 226 a 12 se zdrželo.

Schválený text nyní čeká už jen formální potvrzení Radou EU, která zastupuje členské státy. Poté vstoupí v platnost dvacet dní po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Devadesátiprocentní snížení emisí do roku 2040

Nový cíl navazuje na dosavadní klimatickou politiku EU a výrazně zvyšuje tempo snižování emisí. Do roku 2040 mají členské státy společně omezit produkci skleníkových plynů o 90 procent ve srovnání s rokem 1990.

Návrh předložila Evropská komise už na začátku loňského července, a to i přes výhrady některých zemí včetně České republiky, které požadovaly odklad nebo zmírnění cíle.

Část snížení pokryjí uhlíkové kredity

Součástí politické dohody je i zapojení mezinárodních uhlíkových kreditů. Ty budou moci státy využít k dosažení až pěti procentních bodů z celkového emisního snížení, a to od roku 2036.

Kredity fungují na principu kompenzací: země, firmy nebo organizace financují projekty, které snižují nebo zachycují emise jinde ve světě. Typicky jde o výsadbu lesů, ochranu deštných pralesů nebo investice do obnovitelných zdrojů energie.

Použitelné však budou jen kredity z partnerských zemí, jejichž klimatické závazky jsou v souladu s cíli Pařížské dohody. Zároveň je bude možné započítat pouze v odvětvích, která nespadají do systému emisních povolenek EU ETS.

Odklad emisních povolenek pro dopravu a budovy

Dohoda zároveň posouvá spuštění nového systému EU ETS2 o jeden rok — z původně plánovaného roku 2027 na rok 2028.

ETS2 má rozšířit zpoplatnění emisí oxidu uhličitého na spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, tedy například na vytápění domácností nebo pohonné hmoty.

Odklad byl jedním z požadavků některých členských států, včetně České republiky, které upozorňovaly na možné sociální a cenové dopady systému.

Klimatická politika v kontextu Pařížské dohody

Evropské klimatické cíle vycházejí z mezinárodních závazků přijatých v rámci Pařížské dohody z roku 2015. Ta usiluje o omezení globálního oteplování výrazně pod hranici dvou stupňů Celsia oproti předindustriální éře, ideálně na 1,5 stupně.

Právě dlouhodobá kompatibilita s těmito cíli byla jednou z podmínek pro uznávání mezinárodních uhlíkových kreditů v novém evropském rámci.

Ukrajina v EU už příští rok? Brusel jedná o částečném členství, překážkou je Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
nst
nst

Evropská unie zvažuje bezprecedentní plán, který by mohl Ukrajině umožnit částečné členství v EU už v příštím roce. Jak uvádí server Politico s odvoláním na deset evropských činitelů a diplomatů, cílem iniciativy je posílit ukotvení Ukrajiny v Evropě a zároveň ji definitivně vyvést z ruské sféry vlivu.

Čtyři roky po zahájení plnohodnotné ruské invaze a v době, kdy Kyjev prosazuje vstup do Evropské unie v roce 2027 jako součást případné mírové dohody s Moskvou, by šlo o zásadní změnu dosavadního přístupového procesu. Ukrajina by získala místo u unijního stolu ještě před dokončením všech reforem nutných pro plnohodnotné členství. Tento přístup se neformálně označuje jako „obrácené rozšiřování“.

Podle Politico plán počítá s pěti konkrétními kroky.

Krok č. 1: Intenzivní příprava Ukrajiny 

Evropská unie už nyní takzvaně „předřazuje“ ukrajinskou kandidaturu a poskytuje Kyjevu neformální pokyny k vyjednávání přístupových klastrů, tedy právních oblastí nutných pro členství. Evropská unie už Ukrajině nastínila, jaké reformy musí splnit v polovině oblastí nutných pro vstup do EU, a další podmínky chce představit na březnovém neformálním jednání ministrů pro evropské záležitosti. Evropská komise zároveň zdůrazňuje, že reformy demokratických institucí, justice a politického systému zůstávají nutnou podmínkou a že žádné zkratky neexistují. Ukrajina tvrdí, že technicky bude na vstup do EU připravena do roku 2027.

Krok č. 2: Vytvoření takzvaného „členství light“

Podle diplomatů citovaných Politico by šlo o přenastavení přístupového procesu tak, aby země vstoupila do Unie a teprve následně postupně získávala plná práva a povinnosti. Cílem není snižování kritérií, ale vyslání silného politického signálu zemím, jejichž vstup blokuje válka nebo politický odpor některých členských států. Tento model by se nemusel týkat pouze Ukrajiny, ale i Moldavska či Albánie.

Krok č. 3: Vyčkávání na vývoj v Maďarsku

Rozšíření EU vyžaduje jednomyslný souhlas všech 27 členských států a maďarský premiér Viktor Orbán členství Ukrajiny dlouhodobě odmítá. Evropské instituce proto sledují dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Podle diplomatů nikdo neočekává, že by Orbán změnil názor před volbami, jeho odpor vůči Kyjevu je označován za hluboce osobní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Krok č. 4: Možnost zapojení Spojených států

Někteří evropští lídři podle Politico doufají, že by na Budapešť mohl zatlačit americký prezident Donald Trump, který má k Orbánovi blízký vztah a usiluje o zprostředkování mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. V návrzích mírového plánu se objevuje i zakotvení vstupu Ukrajiny do EU do roku 2027, což by mohlo posílit americký tlak na Maďarsko.

Krok č. 5: Odebrání hlasovacích práv Maďarsku

Pokud by selhaly všechny ostatní varianty, EU by se mohla vrátit k řízení podle článku 7 smlouvy o EU, který umožňuje pozastavit členská práva státu porušujícího základní hodnoty Unie. Podle Politico zatím EU tento krok neplánuje, zejména kvůli citlivé politické situaci před maďarskými volbami, ale jeho použití zůstává „zcela možné“, pokud by Budapešť pokračovala v blokování rozhodnutí.

