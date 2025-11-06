Fialova éra končí. Vláda schválila demisi, o nové už jedná Babiš
Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) schválila svou demisi. Kabinet demisi podává po ustavující schůzi nově zvolené Sněmovny. Podle ústavy demisi přijme prezident Petr Pavel, současní ministři dostanou pověření, aby prozatímně vykonávali své funkce do jmenování nové vlády. O vzniku příštího kabinetu jedná z pověření prezidenta šéf ANO Andrej Babiš s SPD a Motoristy. Fiala uvedl, že demisi předá prezidentovi osobně odpoledne v 16:00.
Kabinet složený z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman 17. prosince 2021. Před rokem vládu po koaličním sporu opustili Piráti. Pětice stran by měla po nových volbách tvořit sněmovní opozici.
Fiala na tiskové konferenci uvedl, že končící kabinet udělá vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější. Poděkoval za spolupráci vládním kolegům a konstatoval, že nové vládě předá zemi v lepším stavu, než ji kabinet přebíral před čtyřmi lety. „Prošli jsme zkouškami se ctí, Českou republiku předáváme v mnohem lepší kondici, než když jsme ji před čtyřmi lety přebírali. Doufám, že nastupující vláda kromě velkých slov a slibů, které znamenají zadlužování budoucích generací, bude alespoň v něčem pokračovat,“ konstatoval.
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doplnil, že zájmem končící vlády je co nejrychlejší předání moci, brání tomu ale nevyřešený střet zájmů adepta na premiéra Andreje Babiše a to, že nejsou známa jména budoucích ministrů.
Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.
Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům
Leaders
Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.
Vicepremiér, ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan vyzdvihl, že vláda zvládla reakci na konflikt na Ukrajině, migrační vlnu a byla respektovaným partnerem v zahraničí a panovaly v ní partnerské vztahy, což bude důležité i pro období v opozici, kam vládní strany po prohraných volbách směřují.
Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný uvedl, že obraz spálené země vytvářený v posledním roce je falešný. Vláda podle něj předává zemi v některých parametrech ve výborné kondici, což pokládá i za výsledek její práci. Mezi úspěchy končícího kabinetu jmenoval prosazení změn v penzích i to, jak se postavil ke konfliktu na Ukrajině. I on zmínil důležitost dobrých vztahů uvnitř koalice.
Spolupráce mezi stranami koalice byla plodná i podle vicepremiéra, místopředsedy TOP 09 a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, a to už v době, kdy vláda nastupovala a čelila covidové epidemii.