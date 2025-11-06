Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Fialova éra končí. Vláda schválila demisi, o nové už jedná Babiš

Fialova éra končí. Vláda schválila demisi, o nové už jedná Babiš

Premiér Petr Fiala
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) schválila svou demisi. Kabinet demisi podává po ustavující schůzi nově zvolené Sněmovny. Podle ústavy demisi přijme prezident Petr Pavel, současní ministři dostanou pověření, aby prozatímně vykonávali své funkce do jmenování nové vlády. O vzniku příštího kabinetu jedná z pověření prezidenta šéf ANO Andrej Babiš s SPD a Motoristy. Fiala uvedl, že demisi předá prezidentovi osobně odpoledne v 16:00.

Kabinet složený z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman 17. prosince 2021. Před rokem vládu po koaličním sporu opustili Piráti. Pětice stran by měla po nových volbách tvořit sněmovní opozici.

Fiala na tiskové konferenci uvedl, že končící kabinet udělá vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější. Poděkoval za spolupráci vládním kolegům a konstatoval, že nové vládě předá zemi v lepším stavu, než ji kabinet přebíral před čtyřmi lety. „Prošli jsme zkouškami se ctí, Českou republiku předáváme v mnohem lepší kondici, než když jsme ji před čtyřmi lety přebírali. Doufám, že nastupující vláda kromě velkých slov a slibů, které znamenají zadlužování budoucích generací, bude alespoň v něčem pokračovat,“ konstatoval.

Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) doplnil, že zájmem končící vlády je co nejrychlejší předání moci, brání tomu ale nevyřešený střet zájmů adepta na premiéra Andreje Babiše a to, že nejsou známa jména budoucích ministrů.

Jensen Huang

Šéf Nvidie varuje Washington: Čína porazí USA v závodě o AI díky energii a pravidlům

Leaders

Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci, a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.

ČTK

Přečíst článek

Vicepremiér, ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan vyzdvihl, že vláda zvládla reakci na konflikt na Ukrajině, migrační vlnu a byla respektovaným partnerem v zahraničí a panovaly v ní partnerské vztahy, což bude důležité i pro období v opozici, kam vládní strany po prohraných volbách směřují.

Předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný uvedl, že obraz spálené země vytvářený v posledním roce je falešný. Vláda podle něj předává zemi v některých parametrech ve výborné kondici, což pokládá i za výsledek její práci. Mezi úspěchy končícího kabinetu jmenoval prosazení změn v penzích i to, jak se postavil ke konfliktu na Ukrajině. I on zmínil důležitost dobrých vztahů uvnitř koalice.

Spolupráce mezi stranami koalice byla plodná i podle vicepremiéra, místopředsedy TOP 09 a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, a to už v době, kdy vláda nastupovala a čelila covidové epidemii.

Související

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým
CSG, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

Nejbohatší klienti JPMorgan Chase & Co. stále častěji přesouvají kapitál do sportu, od basketbalových gigantů přes fotbalové legendy až po regionální kluby. Hodnota týmů stoupá do miliard, a spolu s ní i zájem investorů, kteří v nich vidí víc než jen prestižní trofej, píše Bloomberg.

Podle nejnovější zprávy JPMorgan má dnes každý pátý z 111 miliardářských rodin obsluhovaných bankou kontrolní podíl v některém sportovním týmu. Před třemi lety to přitom bylo jen šest procent. Třetina respondentů s kombinovaným jměním přes 500 miliard dolarů považuje sport za nejzajímavější kategorii alternativních investic a dává mu přednost před uměním či sbírkami veteránů. „Sport už není jen o vášni. Stal se plnohodnotnou součástí portfolia,“ říká Andrew L. Cohen, výkonný předseda globální privátní banky JPMorgan.

Stadion Viktorie Plzeň

Michal Strnad vstupuje do fotbalu. Miliardář kupuje FC Viktoria Plzeň

Zprávy z firem

Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

nos

Přečíst článek

Valuace lámou rekordy

Jen letos přepsaly sportovní akvizice hned několik rekordů. Mark Walter, spolumajitel Los Angeles Dodgers, koupil Los Angeles Lakers za 10 miliard dolarů, tedy za nejvyšší cenu v historii basketbalu. Rodina Kochových zase získala 10procentní podíl v NFL klubu New York Giants při ocenění 10,3 miliardy dolarů.

Hnacím motorem růstu jsou jisté výnosy z televizních práv, vstup private equity fondů a rostoucí celosvětový obchodní potenciál sportu. Do investiční hry se navíc zapojují i velcí institucionální hráči, jako Apollo Global Management nebo Ares Management, což sportovní trh posouvá do zcela nové ligy.

Evropa dohání Ameriku 

Zájem o sportovní aktiva už není jen americkým fenoménem. Letos získal Michal Strnad, majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group, většinový podíl ve fotbalové Viktorii Plzeň. Britský průmyslník Jim Ratcliffe z koncernu INEOS zase investoval 1,5 miliardy dolarů do získání třetiny Manchesteru United a rozšířil tak své sportovní impérium zahrnující francouzský tým Nice a švýcarský FC Lausanne-Sport. Podle Bloomberg Billionaires Index disponují Strnad a Ratcliffe dohromady majetkem okolo 30 miliard dolarů.

Trend sportovních akvizic zapadá do širšího chování nejbohatších rodin. Téměř 70 procent investorů oslovených JPMorgan dnes preferuje aktivní roli v soukromých investicích, například účast ve správních radách, oproti 43 procentům před třemi lety.

„Ultra-bohatí investoři své zapojení spíš zdvojnásobují, než omezují. Soukromý kapitál i sportovní byznys vnímají jako prostor, kde mohou zhodnotit nejen peníze, ale i vliv,“ uzavírá Cohen.

Zakladatelé společnosti Mistral Timothee Lacroix, Arthur Mensch a Guillaume Lample

Před dvěma lety založili AI firmu, nyní jsou ze tří třicátníků miliardáři

Leaders

Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.

fry

Přečíst článek

Michal Strnad, majitel holdingu Czechoslovak Group
Aktualizováno

Křetínský i Kellnerová sesazeni. Nejbohatším Čechem je Strnad

Leaders

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Z čela žebříčku sesadil loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis odhadl na 280 miliard korun. Strnad překonal i dědice finanční skupiny PPF Renátu Kellnerovovou s rodinou, s odhadovaným majetkem 315 miliard korun. Majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš klesl ze sedmého na osmé místo, přestože hodnota jeho majetku odhadovaná na 85 miliard korun je stejná jako loni.

ČTK

Přečíst článek

Aktivista bojuje proti Marku Zuckerbergovi

Technologičtí miliardáři se o sebe bojí. Za ochranku platí desítky milionů dolarů

Zprávy z firem

Firmy jako Meta, Palantir či Google za bezpečnost svých šéfů vydávají stále vyšší částky. Potenciální útočníci je viní ze všeho zlého, co se na světě děje.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Evropská komise jde po burzovních gigantech. Vyšetřuje Deutsche Börse a Nasdaq kvůli podezření z kartelu

Deutsche Börse
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování s cílem posoudit, zda německá společnost Deutsche Börse a společnost Nasdaq porušily pravidla hospodářské soutěže při obchodech s finančními deriváty. Deutsche Börse je mimo jiné provozovatelem frankfurtské burzy cenných papírů a Nasdaq je největší ryze elektronický burzovní trh v USA.

„Komise se obává, že subjekty Deutsche Börse a Nasdaq mohly uzavřít dohody nebo jednat ve vzájemné shodě, aby si v Evropském hospodářském prostoru nekonkurovaly při kotaci, obchodování a clearingu finančních derivátů,“ uvedla unijní exekutiva. „Kromě toho se komise obává, že subjekty mohly alokovat poptávku, koordinovat ceny a vyměňovat si citlivé obchodní informace,“ dodala.

Pokud se tato obvinění prokážou, může to porušovat pravidla hospodářské soutěže, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky. EK se přitom odkazuje na článek 101 smlouvy o fungování EU a článek 53 dohody o Evropském hospodářském prostoru. Podobné protisoutěžní dohody mohou vést podle komise k fragmentaci trhu a mohou mít dopad mimo jiné na ceny a kvalitu nabízeného zboží a služeb a rovněž na fungování jednotného trhu v EU.

EK nyní provede hloubkové vyšetřování. Jak zdůraznila, zahájení formálního šetření nepředjímá jeho výsledek. Pro ukončení antimonopolního šetření neexistuje žádná zákonná lhůta. Délka vyšetřování závisí na řadě faktorů, včetně složitosti případu a rozsahu, v jakém dotčené strany spolupracují s Evropskou komisí.

Komise podnikla již v září loňského roku neohlášené inspekce v prostorách Deutsche Börse a Nasdaq. „Současné vyšetřování nebudeme komentovat,“ sdělil tehdy agentuře Reuters mluvčí Deutsche Börse. Firma ale podle něj s úřady plně spolupracuje.

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
video

V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons

Leaders

Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme