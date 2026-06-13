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newstream.cz Zprávy z firem West Ham sestoupil, spolumajitel obviněn. Český miliardář se přesto stane největším akcionářem klubu

West Ham sestoupil, spolumajitel obviněn. Český miliardář se přesto stane největším akcionářem klubu

Spolumajitel Sparty a londýnského West Hamu United, miliardář Daniel Křetínský.
profimedia.cz
Dušan Kütner
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Po týdnech zvažování je jasno. Přestože londýnský fotbalový klub West Ham United letos sestoupil z Premier League a dosavadní největší akcionář klubu David Sullivan čelí obviněním ze znásilnění, miliardář Daniel Křetínský dotáhl jednání o výrazném navýšení svého podílu v kdysi slavném anglickém týmu.

Český miliardář Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United poté, co se na zvýšení svého dosavadního podílu dohodl s Vanessou Gold, uvedla agentura Bloomberg. Od ní získá šestnáct procent v klubu a jeho podíl stoupne podle jejich společného prohlášení na 43 procent.

Křetínský se na posílení podílu dohodl v době, kdy dosavadní největší spolumajitel klubu David Sullivan čelí obvinění ze sexuálního zneužívání. Velšský miliardář vinu odmítá, rezignoval ale na řídicí funkce v klubu a chystá se i prodat svůj téměř 39procentní podíl.

Cílem je návrat do první ligy

„Jako akcionáři a ředitelé West Hamu se nyní pevně soustředíme na budoucnost fotbalového klubu. Naším cílem je stabilizovat West Ham United, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením Nuna Espírita Santa zajistit okamžitý návrat do Premier League,“ píše se v prohlášení.

West Ham United s bývalým českým reprezentačním kapitánem Tomášem Součkem z nejvyšší anglické ligy sestoupil po 14 letech. V roce 2023 přitom klub s historií sahající do roku 1895 triumfoval v evropské Konferenční lize UEFA.

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Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.

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Křetínský vlastní podíl ve West Hamu prostřednictvím společnosti 1890 Holdings, která je součástí holdingu EP. „Jako největší akcionář bude skupina EP schopna poskytnout dodatečné financování, které klub potřebuje,“ uvádí se v prohlášení. Se změnou vlastnické struktury a souvisejícími plány podle prohlášení souhlasí i další akcionáři klubu, konkrétně Tripp Smith, Daniel Harris a Terry Brown.

Sedmasedmdesátiletý Sullivan získal podíl ve West Hamu v roce 2010 spolu s Davidem Goldem, který zbohatl v průmyslu pro dospělé. Vanessa Gold zdědila svůj podíl po otci Davidovi po jeho smrti v roce 2023.

Křetínský, který spoluvlastní i Spartu Praha, se stal akcionářem West Hamu v roce 2021, když koupil část podílu od Sullivana a Davida Golda za 150 milionů liber (nyní asi 4,2 miliardy korun). Vlastní také podíl v britské poště Royal Mail a v britském řetězci supermarketů Sainsbury's.

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The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy

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V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.

Stanislav Šulc

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Elon Musk je prvním dolarovým bilionářem. Pomohl mu rekordní vstup SpaceX na burzu

Elon Musk
Profimedia
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Elon Musk se podle magazínu Forbes stal prvním člověkem na světě, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Rozhodující byl rekordní vstup společnosti SpaceX na burzu Nasdaq, při kterém firma získala 75 miliard dolarů a překonala dosavadní maximum Saudi Aramco.

Podnikatel Elon Musk se díky mimořádnému zájmu investorů o akcie společnosti SpaceX stal podle magazínu Forbes prvním dolarovým bilionářem na světě. Rozhodující hranicí pro jeho majetek byla cena akcií SpaceX, která podle propočtů Forbesu musela vystoupat alespoň na 138,50 dolaru za kus.

Raketa Falcon 9:

4 fotografií v galerii

Akcie SpaceX dnes vstoupily na trh Nasdaq za cenu 135 dolarů za kus. Předběžné indikace podle agentury Reuters ukazovaly, že by v úvodu obchodování mohly posílit nejméně o 28 procent na zhruba 174 dolarů.

Největší IPO v historii

SpaceX v primární veřejné nabídce akcií získala 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,57 bilionu korun. Jde o největší IPO všech dob. Firma tím výrazně překonala dosavadní rekord ropné společnosti Saudi Aramco, která v roce 2019 při vstupu na burzu získala 29,4 miliardy dolarů.

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Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na Mezinárodní vesmírné stanici. Mise je plánována na druhou polovinu roku 2027 a do vesmíru ji má dopravit loď Dragon společnosti SpaceX.

ČTK

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Tržní kapitalizace SpaceX těsně před vstupem na burzu dosahovala přibližně 1,77 bilionu dolarů, tedy téměř 37 bilionů korun. Společnost se tak zařadila mezi nejhodnotnější podniky světa.

Poptávka investorů výrazně převýšila nabídku

Zájem o akcie SpaceX byl při úpisu mimořádně silný. Agentura Bloomberg s odkazem na své zdroje uvedla, že poptávka institucionálních i drobných investorů přesáhla 350 miliard dolarů. SpaceX investorům nabídla 555,6 milionu akcií.

Silná poptávka odráží očekávání investorů spojená nejen s raketovým byznysem SpaceX, ale také se satelitní sítí Starlink a aktivitami v oblasti umělé inteligence.

SpaceX sází na rakety, Starlink i umělou inteligenci

Musk založil v roce 2002. Společnost se zaměřuje především na vývoj raketové techniky a vesmírnou dopravu, provozuje satelitní síť Starlink a rozvíjí také aktivity spojené s umělou inteligencí. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI.

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Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

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SpaceX loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve hospodařila se ziskem 791 milionů dolarů a tržby činily 14 miliard dolarů.

Rekordní vstup na burzu upevnil Muskovo postavení

Musk si ve SpaceX ponechává významný podíl i rozhodující vliv. Prudký růst hodnoty společnosti proto zásadně zvýšil hodnotu jeho majetku a upevnil jeho pozici nejbohatšího člověka světa.

Rekordní IPO zároveň potvrzuje, že investoři jsou ochotni oceňovat SpaceX podobně jako největší technologické firmy světa, přestože společnost v posledním roce skončila ve ztrátě.

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Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí

Miliardář Ashley chce ovládnout Hugo Boss. Nabízí miliardy. Trh ale čeká, jestli přihodí
Profimedia
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Britská skupina Frasers, za níž stojí miliardář Mike Ashley, už drží v Hugo Boss zhruba 26 procent. Teď chce koupit i zbytek. Nabízí 38 eur za akcii, celkem tedy asi dvě miliardy eur. Trhu se to jeví jako málo, akcie po oznámení prudce vzrostly.

Hugo Boss se může stát další značkou v rozrůstajícím se impériu britské skupiny Frasers. Ta už vlastní mimo jiné Sports Direct a House of Fraser a podíly drží také v Asosu, Debenhams nebo Currys. Teď chce získat kontrolu nad německou módní firmou známou obleky, prémiovou módou a parfémy.

Frasers podle CNBC nabídla 38 eur za akcii v hotovosti za ty akcie Hugo Boss, které ještě nevlastní. Celkově jde o nabídku v hodnotě 1,978 miliardy eur, tedy zhruba 48,5 miliardy korun. Frasers už v Hugo Boss drží přibližně 26procentní podíl a je jeho největším akcionářem.

Akcie Hugo Boss krátce po oznámení nabídky posilovaly. Dnes (čtvrtek) po poledni se akcie Hugo Boss na burze ve Frankfurtu nad Mohanem prodávaly za 39,98 eura, což bylo zároveň denní maximum. Proti středečnímu závěru vykazovaly růst o více než 9,6 procenta.

Dostaly se tak nad 38 eur, což je cena, kterou Frasers za každou akcii Hugo Boss nabízí. Akcie firmy Frasers v Londýně smazaly ranní ztráty a prodávaly se za více než 7,83 libry za kus, což byl nárůst o více než 1,6 procenta.

Hugo Boss nabídku nečekal

Hugo Boss uvedl, že nabídka nebyla s firmou předem koordinována. Představenstvo a dozorčí rada ji proto chtějí důkladně posoudit.

Právě nízká prémie je jedním z důvodů, proč se na trhu hned rozběhly spekulace, zda Frasers nebude muset cenu ještě zvýšit. Analytici Citi podle CNBC upozornili, že „skromná“ prémie může omezit další navyšování podílů, ale zároveň živit očekávání vyšší nabídky.

„Očekáváme mírný krátkodobý růst ceny akcií,“ uvedli analytici Citi podle CNBC.

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Proč Frasers o Hugo Boss stojí

Pro Frasers nejde jen o další nákup značky do portfolia. Britská skupina, kterou založil miliardář Mike Ashley, se v posledních letech snaží posunout od diskontnějšího sportovního retailu k prémiovějším zákazníkům.

Hugo Boss do této strategie zapadá. Značka má silné jméno v pánské módě, oblecích, vůních i prémiovém segmentu. Převzetí by Frasers dalo větší vliv na sortiment, distribuci i prezentaci značky.

Analytik Shore Capital David Hughes podle CNBC uvedl, že nabídka působí strategicky, protože Hugo Boss usiluje o pozici prémiové až luxusní značky. „Vypadá to jako příležitost získat pro Frasers strategicky relevantní značku za atraktivní ocenění,“ dodal Hughes.

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Sázka na prémiovějšího zákazníka

Frasers v prohlášení uvedla, že nadále podporuje růstovou strategii Hugo Boss i vedení firmy, včetně generálního ředitele Daniela Griedera a předsedy dozorčí rady Stephana Sturma.

Pokud transakce projde regulatorním schválením, má být dokončena ve druhé polovině roku 2026. Pro Hugo Boss by to znamenalo zásadní změnu vlastnické struktury. Pro Frasers naopak další krok v proměně z provozovatele sportovních obchodů ve skupinu, která chce mít silnější pozici v prémiové módě.

Zda bude nabídka 38 eur za akcii stačit, ale zatím jasné není. Akcie Hugo Boss se po oznámení obchodovaly nad nabízenou cenou, což obvykle naznačuje, že část investorů čeká lepší podmínky.

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