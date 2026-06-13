West Ham sestoupil, spolumajitel obviněn. Český miliardář se přesto stane největším akcionářem klubu
Po týdnech zvažování je jasno. Přestože londýnský fotbalový klub West Ham United letos sestoupil z Premier League a dosavadní největší akcionář klubu David Sullivan čelí obviněním ze znásilnění, miliardář Daniel Křetínský dotáhl jednání o výrazném navýšení svého podílu v kdysi slavném anglickém týmu.
Český miliardář Daniel Křetínský se stane největším akcionářem West Hamu United poté, co se na zvýšení svého dosavadního podílu dohodl s Vanessou Gold, uvedla agentura Bloomberg. Od ní získá šestnáct procent v klubu a jeho podíl stoupne podle jejich společného prohlášení na 43 procent.
Křetínský se na posílení podílu dohodl v době, kdy dosavadní největší spolumajitel klubu David Sullivan čelí obvinění ze sexuálního zneužívání. Velšský miliardář vinu odmítá, rezignoval ale na řídicí funkce v klubu a chystá se i prodat svůj téměř 39procentní podíl.
Cílem je návrat do první ligy
„Jako akcionáři a ředitelé West Hamu se nyní pevně soustředíme na budoucnost fotbalového klubu. Naším cílem je stabilizovat West Ham United, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením Nuna Espírita Santa zajistit okamžitý návrat do Premier League,“ píše se v prohlášení.
West Ham United s bývalým českým reprezentačním kapitánem Tomášem Součkem z nejvyšší anglické ligy sestoupil po 14 letech. V roce 2023 přitom klub s historií sahající do roku 1895 triumfoval v evropské Konferenční lize UEFA.
Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.
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Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.
Křetínský vlastní podíl ve West Hamu prostřednictvím společnosti 1890 Holdings, která je součástí holdingu EP. „Jako největší akcionář bude skupina EP schopna poskytnout dodatečné financování, které klub potřebuje,“ uvádí se v prohlášení. Se změnou vlastnické struktury a souvisejícími plány podle prohlášení souhlasí i další akcionáři klubu, konkrétně Tripp Smith, Daniel Harris a Terry Brown.
Sedmasedmdesátiletý Sullivan získal podíl ve West Hamu v roce 2010 spolu s Davidem Goldem, který zbohatl v průmyslu pro dospělé. Vanessa Gold zdědila svůj podíl po otci Davidovi po jeho smrti v roce 2023.
Křetínský, který spoluvlastní i Spartu Praha, se stal akcionářem West Hamu v roce 2021, když koupil část podílu od Sullivana a Davida Golda za 150 milionů liber (nyní asi 4,2 miliardy korun). Vlastní také podíl v britské poště Royal Mail a v britském řetězci supermarketů Sainsbury's.
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
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Leaders
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
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