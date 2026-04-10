Česko má přístup k desítkám miliard z EU. Peníze půjdou na armádu i dálnice

Česko může získat přes 50 miliard korun z evropského fondu SAFE. Peníze mají posílit armádu, ale část zamíří i do infrastruktury. Schvalování se přitom zdrželo kvůli úpravám nové vlády.

Brusel dal Česku zelenou k čerpání miliard z evropského nástroje SAFE, který slouží hlavně na financování obrany. Ve hře je až 2,06 miliardy eur, tedy zhruba 50 miliard korun. Část peněz dorazí už v nejbližších týdnech.

„Pro Česko Evropská komise přidělila maximální výši půjčky ve výši 2,06 miliardy eur, která zahrnuje počáteční platbu v rámci předběžného financování ve výši 309 milionů eur,“ uvedla Rada EU. Jinými slovy, první stovky milionů eur může stát dostat poměrně rychle, zbytek postupně podle toho, jak budou projekty postupovat.

Peníze mají jít nejen do armády, ale i do dopravy. V plánu jsou například nové tanky Leopard 2A8, nákladní vozy Tatra nebo část výstavby dálnice D11. Právě kombinace vojenských a civilních projektů ale vzbudila během schvalování otázky.

ČTK

Celý proces se navíc zadrhl po nástupu nové vlády Andreje Babiše. Ta v lednu požádala o úpravy plánů, což vyvolalo zmatek. Podle některých informací se řešilo, kolik peněz Česko vlastně chce, podle jiných šlo spíš o to, jak se finance rozdělí mezi jednotlivé projekty. V zákulisí se mluvilo o snaze přesunout víc peněz na dálnice a ubrat armádě.

I přes tyto komplikace ale plán nakonec prošel. Spolu s Českem dnes uspěla i Francie, která může čerpat výrazně víc – přes 15 miliard eur.

Kyperské předsednictví EU rozhodnutí vítá. „Díky dnešnímu rozhodnutí mohou Česko a Francie získat finanční pomoc v rámci nástroje SAFE. Posílení obranné připravenosti a strategické autonomie EU… jsou klíčové priority,“ řekl kyperský ministr obrany Vasilis Palmas.

Teď přichází praktická část – Evropská komise dokončí smlouvy a začne peníze vyplácet. „První platby dorazí k členským státům v nadcházejících týdnech,“ potvrdila Rada EU.

SAFE mezitím rozdělil obří částky i dalším zemím. Jen v prvních dvou vlnách šlo dohromady o více než 100 miliard eur. Nejvíc si řeklo Polsko, které žádá přes 43 miliard eur.

Jediný, kdo zatím čeká, je Maďarsko. To chce 17,4 miliardy eur, ale jeho žádost Evropská komise stále prověřuje – hlavně kvůli obavám z korupce a netransparentních zakázek.

Pro Česko je ale klíčové, že peníze jsou na cestě. Pokud se projekty rozběhnou podle plánu, půjde o jednu z největších finančních injekcí do obrany i infrastruktury za poslední roky.

David Ondráčka: Uteče po volbách z Maďarska Orbán, nebo mladí Maďaři?

Volby v Maďarsku rozhodnou, zda bude pokračovat Orbánův brutálně kleptokratický režim, anebo se otevře prostor ke změně. Pokud Orbán prohraje, bude mu hrozit kriminál za naprosto masivní korupci a porušování všech možných zákonů, může chtít ze země i zmizet. Pokud ale vyhraje, spousta mladých Maďarů to definitivně vzdá – že změna není nikdy možná – a ze země mnozí odejdou.

Podstata režimu Fidesz je naprosto otevřené ukradení státu, jeho únos do kapes úzké elity a napojených oligarchů, naprosto systémová, otevřená a nijak neskrývaná korupce. Byznys slouží jako pojistka režimu. Příklad obří firmy MOL ukazuje, jak se přes nadace a vlastnické struktury politika a byznys neprolínají náhodně, ale naprosto systematicky. Rozplést to znamená sahat nejen do zákonů, ale i do majetkových vztahů.

Je to na každém summitu EU stejné, logika je vždy stejná. Nejprve všechno zablokuju, ztratíte moře času, všichni jsou na nervy, že se zase nic neschválí. Tak já na konci trochu couvnu výměnou za EU fondy a ty si doma se svou klikou rozkradu. To je Orbán v kostce.

Manuál únosu státu

Samozřejmě, aby to šlo praktikovat bez problémů, potřebovali si podvázat justici a policii, zakleknout na média a občanskou společnost, vyhnat „zbytečné“ intelektuály. A také ohnout volební pravidla ve svůj prospěch (volební systém je úplný účelový paskvil), aby nebylo vůbec snadné je porazit a od moci odstavit. Je to politický model postavený na silné centralizaci, oslabení institucí a permanentní kampani.

Orbán nevyhrával jen volby, ale postupně měnil samotné prostředí, ve kterém se hrají. Média, justice, volební pravidla – to všechno vytváří asymetrii, kterou nelze odstranit jedním volebním výsledkem.

Nepřítel na každý den

Politicky Orbán hrál hru na hájení národních zájmů, snil o velkém Maďarsku a hlavně nekompromisně odhaloval další a další nepřátele státu, lidu a jejich „zahraniční agenty“. Přes masivní kampaně vyvolával hysterii a elegantně tak odváděl pozornost od toho, že ekonomika rozhodně nevzkvétá, veřejné služby kolabují a řada lidí se nemá dobře. Ale když to do lidí bušíte horem dolem, většina se nakonec přizpůsobí. Část voličů se dá i koupit celkem snadno (na východě země je voličský hlas za balík jídla), jinde se udělají některé transfery nebo se jim něco slíbí.

Mladí proti Orbánovi

Lídr opozice Petr Magyar mobilizuje a kampaň dělá chytře, a hlavně mladá generace mu věří, že to je poslední šance režim změnit. Proto kampaňuje a mobilizuje s ním, sází na volby své veškeré naděje. Pohled na plná náměstí po celé zemi je hodně silný. Ale pokud to nedopadne, mnozí mladí zlomí nad Maďarskem hůl a dají mu sbohem.

Evropa už má Orbána dost

Článek 7 je zbraň, která dlouho ležela v šuplíku. Zbavení hlasovacích práv v EU působilo jako „jaderná možnost“, o které se mluví, ale nepoužívá. Jenže trpělivost má své limity. Konec vyděračského modelu. Orbánův postup byl roky čitelný a v Bruselu funkční, pokud ho ostatní tolerovali. Problém je, že tahle hra se hraje už příliš dlouho a začíná být drahá pro všechny kolem.

Trpělivost dochází i velkým hráčům. Země jako Německo, Francie nebo Dánsko dlouho volily kompromis. Dnes se ale čím dál víc přiklánějí k tomu, že bez tvrdšího zásahu se situace nezmění. Už nejde jen o princip, ale o funkčnost celého systému.

Demontáž režimu a riziko paralýzy

Demontáž mocenských struktur Orbánova režimu bude složitá. Ke zbourání tohoto systému potřebuje opozice dvoutřetinovou většinu. Jen taková většina jí umožní změnit od základu režim, který v Maďarsku funguje nepřetržitě 16 let.

Magyar nedokáže bez takové většiny vyměnit například předsedu ústavního soudu, prokurátory ani mediální orgány. Na tato místa Orbán dosadil své lidi. Klíčové instituce – ústavní soud, prokuratura, mediální rady – jsou personálně zabetonované.

Scénář bez dvoutřetinové většiny vede k patu. Nová vláda chce věci měnit, ale nemá nástroje, staré struktury drží pozice a čekají. Výsledkem může být frustrace voličů a rychlý propad podpory – klasická past přechodových období.

Ale pokud Orbán jasně prohraje, může přemýšlet o exilu i kvůli vlastní bezpečnosti.

Ukrajina výrazně pokročila v opravách strategického ropovodu Družba, který zásobuje část Evropy ruskou ropou. Prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil dokončení prací ještě letos na jaře. Opravy ale provází ostrý politický spor se Slovenskem a Maďarskem, které kvůli výpadku dodávek tlačí na Kyjev i Evropskou unii.

Ukrajina je podle prezidenta Volodymyr Zelenskyj blízko dokončení oprav ropovodu Družba, který byl v lednu poškozen ruským dronovým útokem na západě země.

„Už jsme udělali velký kus práce. Opravy dokončíme, jak jsme slíbili – během jara,“ uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters. Připustil ale, že některé části infrastruktury, zejména zničený zásobník, nelze opravit rychle.

Poškození ropovodu přerušilo dodávky ruské ropy do střední Evropy. Nejvíce to zasáhlo Slovensko a Maďarsko, které jsou na této trase dlouhodobě závislé. Obě země viní Kyjev ze zdržování oprav, což Ukrajina odmítá.

Napětí kvůli dodávkám ropy se promítlo i do evropské politiky. Maďarsko v reakci zablokovalo unijní finanční pomoc Ukrajině ve výši 90 miliard eur a podmínilo změnu postoje obnovením provozu ropovodu.

Situace má i vnitropolitický rozměr. V Maďarsku se blíží parlamentní volby a ceny energií patří mezi klíčová témata kampaně. Vládní strana Fidesz premiéra Viktor Orbán podle průzkumů zaostává za opozičním blokem Tisza. Podle zdrojů z energetického sektoru, na které se odvolává Reuters, by mohly být opravy dokončeny už v průběhu dubna.

