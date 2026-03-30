Ukrajina zapojila byznys do obrany. Ruské drony sestřelují soukromé firmy
Na Ukrajině začala fungovat protivzdušná obrana, kterou provozují soukromé podniky. Uvedl to ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, podle nějž bylo tímto způsobem sestřeleno v Charkovské oblasti několik ruských dronů Šáhed a Zala.
„Experimentální projekt vlády zaměřený na zapojení soukromého sektoru do systému protivzdušné obrany se již realizuje a přináší první výsledky,“ uvedl Fedorov v příspěvku na Telegramu, k němuž připojil video ukazující sestřel několika bezpilotních prostředků. „Vznikl model, v němž stát, armáda a byznys fungují jako jeden celek,“ dodal.
První úspěchy podle něj zaznamenala soukromá firma, která vytvořila vlastní jednotku protivzdušné obrany. Podobné týmy nyní vznikají v dalších 13 podnicích, které od ukrajinského ministerstva obrany obdržely příslušné povolení a budou tak moci začít chránit vlastní infrastrukturu, uvedl Fedorov.
Více chráněných objektů a rychlejší reakce
Soukromá protivzdušná obrana je integrována do jednotného systému řízení ukrajinských vzdušných sil. „Jde o systémové řešení, které umožňuje rychle rozšiřovat kapacity protivzdušné obrany bez dodatečného zatížení frontových jednotek,“ dodal Fedorov s tím, že výsledkem má být více chráněných objektů, více sestřelených cílů a rychlejší reakce na ruské útoky.
Fedorov, který dříve působil v byznysu a později byl zodpovědný za digitální transformaci, se ukrajinským ministrem obrany stal v lednu 2026. Úřad pod jeho vedením koncem února představil plán, který má donutit Rusko, aby vzdalo své snahy o dobytí Ukrajiny. Jeho součástí je mimo jiné „uzavření nebe“ nad Ukrajinou, která denně čelí útoku desítek či stovek ruských dronů.
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury AFP výroky označil za divné.
Generální tajemník NATO nás uklidnil, že aliance je silnější než kdy dřív.
Vzhledem k aktuálnímu mezinárodnímu dění to vypadá, že Mark Rutte strávil poslední
měsíce v izolované kanceláři bez oken. Obranné rozpočty sice bobtnají, ale v sázce je
samotná podstata NATO.
Karel Pučelík: Je NATO opravdu silnější než kdy dřív?
Názory
Generální tajemník NATO nás uklidnil, že aliance je silnější než kdy dřív. Vzhledem k aktuálnímu mezinárodnímu dění to vypadá, že Mark Rutte strávil poslední měsíce v izolované kanceláři bez oken. Obranné rozpočty sice bobtnají, ale v sázce je samotná podstata NATO.
