Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Brno protestuje proti sjezdu sudetských Němců. Nebetyčná ostuda, hřímal Okamura

Brno protestuje proti sjezdu sudetských Němců. Nebetyčná ostuda, hřímal Okamura

V Brně na akci SPD asi 500 lidí protestuje proti konání sjezdu sudetských Němců
ČTK
V Brně asi 500 lidí protestuje proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádá vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), její šéf a předseda Sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Počet protestujících odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května.

Protestující lidé zaplnili prostor na Moravském náměstí kolem sochy Jošta Lucemburského, na úvod zazpívali českou hymnu. Okamura ve svém projevu sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) označil za sjezd nacistických pohrobků. „Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby se sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu konal v České republice,“ uvedl.

8 fotografií v galerii

Mezi protestujícími byli především starší lidé. K vidění byly české vlajky, také transparenty s nápisy jako: „Stop sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu!“, „Smíření, jo? Tak se smiřte s výsledkem 2. světové války“, nebo „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast.“ Lidé podepisovali proti sjezdu také petici. Podle vyjádření řečníků se ozýval buď pískot, nebo naopak potlesk.

Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v Česku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Brněnské jednání provázely protesty

Michal Nosek: Brno se hádá o minulost. Téma Sudet zůstává stále žhavé

Názory

Brněnští zastupitelé při jednání o akci, kterou ani nepořádají, ukázali, že když přijde řeč na historii, nejbezpečnější je nedohodnout se vůbec. Sjezd sudetských Němců tak nezískal ani podporu, ani odsouzení. Zato znovu připomněl, jak moc se v Česku bojíme vlastního příběhu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Primátorka Brna sjezd podpořila

Sjezdem se v pondělí zabývalo i jihomoravské zastupitelstvo, opoziční zastupitelé za Stačilo! nebo SPD neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj od sjezdu distancoval. Žádali, aby se tím krajské zastupitelstvo zabývalo, ale jejich návrh nebyl schválen. Na zasedání dorazilo asi 20 odpůrců sjezdu. V půlce dubna se téma sjezdu dostalo i na program brněnského zastupitelstva. I tehdy proti němu protestovaly v jednací síni desítky lidí. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) sjezd sudetských Němců podpořila. Brněnští zastupitelé sice neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale ani návrh na zrušení akce. Pouze vzali na vědomí informaci o jejím konání. Usnesli se však na tom, že vítají snahy o usmíření. Konání sjezdu tehdy na jednání brněnského zastupitelstva podpořil brněnský rodák a dramatik Milan Uhde, přestože sám zažil nacistickou okupaci a část jeho rodiny zahynula v koncentračních táborech. Odpůrci akce ho kvůli tomu označili za vlastizrádce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Související

Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Dalibor Martínek: Dravci přebírají moc nad Českou televizí. Nebude jim to nic platné

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Michal Nosek: Odchod Emirátů z OPEC je rána pro Saúdy. A tiché vítězství Trumpa

Těžba ropy - ilustrační snímek
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC může znamenat víc než oslabení ropného kartelu. Je to signál rozpadu starého energetického pořádku. Paradoxně i geopolitické vítězství Donalda Trumpa, který dlouhodobě tlačil na levnější energii, vyšší těžbu a oslabení moci producentů.

Odchod Emirátů z OPEC není technická epizoda uvnitř ropného kartelu. Je to zpráva, že disciplína producentů se začíná drolit. A to je problém pro Saúdskou Arábii. Ale možná dobrá zpráva pro Donalda Trumpa.

OPEC stál desítky let na jednoduché logice. Omezená nabídka, vyšší ceny, větší vliv. Pokud se ale významný producent rozhodne hrát vlastní hru, podkopává to samotný princip kartelu.

Síra

Jiří Tyleček: Co dalšího nám může unikat z Perského zálivu?

Názory

I lidé, kteří nejsou napojeni na finanční trh, si uvědomují, jak důležitý je Perský záliv pro trh s uhlovodíky. Ten stále hraje částečnou nebo přímou roli ve většině dodavatelských řetězců nezbytných pro fungování ekonomiky.

Jiří Tyleček

Přečíst článek

Pokud Emiráty sázejí na větší těžbu a rychlejší prodeje zásob, může to být začátek návratu logiky „pumpuj co můžeš“. A to vždy znamenalo tlak na ceny a tvrdší konkurenci.

Trumpův scénář?

Právě tady se otevírá paradox. Co je pro OPEC problém, může být Trumpovo vítězství. Trump dlouhodobě prosazoval levnější energii, tlak na producenty a dominanci fosilních paliv jako nástroje ekonomické i geopolitické síly. Slabší OPEC a větší soutěž mezi exportéry do této logiky přesně zapadají.

Nižší ceny ropy pomáhají americkým spotřebitelům, tlumí inflaci a posilují argument energetické dominance, na kterém Trump stavěl.

Rána pro Saúdy

Pro Rijád je to naopak nepříjemný signál. OPEC nebyl jen kartel, ale jeden z pilířů saúdského vlivu. Pokud se začne drolit, neoslabuje jen kontrola nad ropou, ale i regionální mocenská architektura. A v době napětí kolem Íránu a Hormuzského průlivu je to mimořádně citlivé.

Možná sledujeme začátek nové éry. Méně koordinovaný, rozkolísaný a političtější ropný trh. A pokud ano, nejde jen o ceny benzinu. Jde o inflaci, geopolitiku a o to, kdo bude určovat pravidla energetické hry. Dlouho to byl OPEC. Možná už ale nebude. A možná z toho bude těžit muž v Bílém domě.

Související

Spor Kyjeva s Izraelem eskaluje. Saar odmítl obvinění kvůli ruskému obilí

Spor mezi Kyjevem a Izraelem se vyostřil kvůli údajnému dovozu obilí z okupovaných částí Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Izrael z přijímání „kradeného zboží“, zatímco šéf izraelské diplomacie Gideon Saar tvrzení odmítl s tím, že Kyjev nepředložil důkazy a místo standardní diplomacie volí veřejný tlak.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar obvinění odmítl, píše server The Times of Israel. Zelenskyj podle ministra ke svým tvrzením nepředložil žádné důkazy.

„Rusko systematicky zabavuje obilí na dočasně okupovaném území Ukrajiny a organizuje jeho vývoz s pomocí osob spojených s okupanty. Takovéto jednání porušuje zákony i samotného Státu Izrael,“ napsal Zelenskyj. Poznamenal, že do Izraele připlula další loď s takto ukradeným obilím, která se připravuje k vykládce, ačkoli se Ukrajina diplomatickými cestami snaží takovým incidentům zabránit.

„Očekáváme, že izraelské úřady budou respektovat Ukrajinu a zdrží se kroků, které podkopávají naše vzájemné vztahy,“ napsal Zelenskyj.

„Pověřil jsem ministerstvo zahraničí Ukrajiny, aby o situaci informovalo všechny partnery našeho státu,“ uvedl ukrajinský prezident. Dále napsal, že se zjištěními tajných služeb nyní Kyjev pracuje na sankcích, které dolehnou na fyzické i právnické osoby zapojené do obchodů s obilím ukradeným Ukrajině.

„Budeme to také koordinovat s evropskými partnery, abychom zajistili, že příslušné osoby budou zahrnuty do evropských sankčních režimů,“ uvedl Zelenskyj.

Ukrajina už v pondělí protestovala proti ruským lodím s obilím z okupovaných ukrajinských regionů v Izraeli. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha informoval, že ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo izraelského velvyslance.

Karel III. a Donald Trump

Karel Pučelík: Karel III. bude ve Washingtonu žehlit transatlantické neshody. Nebo ne?

Názory

Americký prezident Donald Trump už zase popíjí čaj s britským králem Karlem III. Panovníkova návštěva oprávněně vyvolává otázky, proč hlava země nastavuje tak přátelskou tvář lídrovi, který všechny kolem, včetně Británie, ponižuje a neváží si mezinárodních pravidel ani osobní slušnosti. Karel však mnohokrát ukázal, že je dobrým diplomatem, takže by mohl i tuto ne zrovna srdečnou návštěvu zvládnout se ctí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí izraelské úřady povolily náklad vyložit. Mezitím do Haify připlula další loď rovněž s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Reakce Izraele

K věci se dnes vyjádřil i izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Ten podle TOI uvedl, že dotčené plavidlo dosud nevplulo do přístavu ani nepředložilo potřebné dokumenty, takže tvrzení o padělaných přepravních záznamech nelze podle něj ověřit.

„Ukrajinská vláda dosud nepožádala o právní pomoc. Poslala jen zprávy na sociálních sítích,“ řekl Saar. Zdůraznil, že Izrael může podnikat kroky jen na základě důkazů předaných oficiální cestou a že se nenechá ovlivnit tlakem veřejnosti.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii.

Výměna jaderného paliva v JE Dukovany

„Nechybí jen jaderní inženýři, nejvíc chybí svářeči-potrubáři.“ Českému jádru docházejí lidé

Zprávy z firem

Česká jaderná energetika čelí rostoucímu nedostatku pracovníků napříč profesemi – od svářečů a techniků po právníky, ekonomy či manažery. Tlak na nábor zvyšuje generační obměna, prodlužování životnosti stávajících reaktorů i plánovaná výstavba nových bloků v Dukovanech a malých modulárních reaktorů. Podle zástupců oboru se bez dlouhodobé strategie a masivní práce s novou generací pracovníků sektor neobejde.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Související

Doporučujeme