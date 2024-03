Jen pro vyvolené. Luxusní apartmány mají perfektní výhled na pražské dominanty

Unikátní výhledy, které ale stojí balík. Prezidentské apartmány pražského hotelu Four Seasons s výhledem na Karlův most či Pražský hrad začínají na 100 tisících korunách za noc.

Pražský hotel Four Seasons patří k absolutní špičce ubytovacích zařízení v české metropoli. Hotel otevřel v únoru 2001 jako první hotel luxusního řetězce ve střední a východní Evropě. Za bezmála čtvrtstoletí se etabloval na místním trhu a patří mezi první volbu zahraničními celebritami i politiky. Tomu pomáhá i unikátní lokalita hned u Karlova mostu s panoramatem Pražského hradu hned na druhé straně Vltavy.

Hotel má hned dvě prezidentské apartmá, která jsou pojmenovaná podle toho, kam nabízejí výhled. První je Charles Bridge a druhý Prague Castle. Jeden tedy nabízí výhled na Karlův most a druhý na Pražský hrad. Každý je zařízený v trochu jiném stylu, tak aby reprezentoval část hotelu, ve které se nachází. Hotel se totiž skládá z budovy barokní, neoklasicistní a moderní. Oba apartmány se ale drží klasického stylu značky Four Seasons, žádná moderna se určitě konat nebude.

Apartmány, takzvané Presidential Suites, mají 155 metrů čtverečních a dají se rozšířit o sousední pokoje až na čtyř ložnicový apartmán. U obou nechybí ani „spíž“ se samostatným vstupem, aby personál donášející jídlo nerušil obyvatele apartmánu.

Osobně bych volil apartmán na druhém podlaží s výhledem na Karlův most. Stojí totiž od 4 tisíc eur (100 tisíc korun) za noc, druhý prezidentský apartmán začíná na 5 tisících eur. Přitom i první jmenovaný výhled na Hrad má.

