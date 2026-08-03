Odbory tlačí na Babiše kvůli platům. Jednání v září už může být pozdě, varují
Odbory veřejného sektoru znovu tlačí na vládu Andreje Babiše, aby začala jednat o platech na příští rok. Premiéra žádají o konkrétní termín schůzky a varují, že září už může být pozdě, protože rozpočet na rok 2027 bude v pokročilé fázi příprav. Argumentují propadem reálných příjmů, nedostatkem lidí i tarify, které jsou v části veřejné sféry pod minimální mzdou.
Odbory zaměstnanců veřejného sektoru znovu vyzvaly vládu a premiéra Andreje Babiše (ANO), aby začali jednat o růstu platů pro příští rok. V otevřeném dopise žádají premiéra o konkrétní termín schůzky.
Odboráři připomínají, že o zahájení vyjednávání požádali poprvé už začátkem dubna. Znovu se na vládu obrátili začátkem června. Podle tiskové zprávy jim premiér odpověděl 24. července s tím, že termín jednání by se mohl hledat v září a že se mají nejdříve obrátit na ministra práce Aleše Juchelku (ANO).
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Termín v září je problém
Právě zářijový termín ale odbory považují za problém. V té době už bude podle nich příprava státního rozpočtu na rok 2027 ve velmi pokročilé fázi. Chtějí proto jednat dříve, aby měl sociální dialog ještě reálný vliv na rozhodování vlády.
„Nynější urgence proto znovu požaduje stanovení konkrétního termínu tak, aby sociální dialog mohl mít na připravovaná rozhodnutí skutečný vliv,“ uvedli odboráři.
Podle předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčího 13 svazů veřejného sektoru Pavla Bednáře jsou odbory připraveny zohlednit možnosti veřejných rozpočtů a hledat řešení. Jaké navýšení platů by chtěly od ledna prosazovat, ale neupřesnil.
Odbory dlouhodobě tvrdí, že zaměstnancům státu a veřejných institucí se dosud nedorovnal propad reálných příjmů způsobený vysokou inflací z minulých let. Podle ČMKOS platy také neodpovídají odpovědnosti a významu práce pro společnost.
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Předáci zároveň upozorňují, že veřejný sektor má problém získávat a udržet kvalifikované pracovníky. Podle odborů je navíc velká část tarifů pod minimální mzdou nebo zaručeným platem. Zaměstnavatelé tak musí výdělky dorovnávat do zákonných minim, často z peněz určených na odměny nebo provoz.
Ministerstvo financí nyní připravuje státní rozpočet na příští rok. Jeho součástí bude i objem peněz na platy. Odbory požadují, aby vláda při přípravě rozpočtu zohlednila důstojné odměňování lidí ve školství, kultuře, zdravotnictví, vědě, sociálních službách, bezpečnosti i veřejné správě.
Argumentují také tím, že část výplat se státu vrací zpět prostřednictvím daní a odvodů. Vedle samotného navýšení platů proto chtějí pokračovat i v debatě o budoucí podobě odměňování ve veřejném sektoru.