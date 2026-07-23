EU se dohodla na 21. balíku sankcí proti Rusku. Řečtí rejdaři si vykřičeli výjimku
Zástupci členských států Evropské unie se shodli na 21. balíku sankcí proti Rusku. Dohodu dosud brzdilo Řecko, které se obávalo dopadů zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) na své rejdaře. Atény nakonec získaly časově omezenou výjimku pro některé starší smlouvy, píší světové agentury.
Zástupci členských států Evropské unie ve čtvrtek podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku kvůli jeho pokračující agresi proti Ukrajině. Politickou dohodu potvrdili unijní diplomaté. Následovat má písemná procedura, jejímž prostřednictvím bude balík formálně přijat, píše Reuters.
Jednání se dlouho nedařilo uzavřít především kvůli výhradám Řecka. Atény varovaly, že zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu (LNG) by mohl citelně zasáhnout řeckou námořní dopravu. Řecko nakonec s balíkem souhlasilo poté, co si vyjednalo omezenou výjimku pro některé smlouvy uzavřené před začátkem ruské invaze na Ukrajinu.
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Trhy
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Řecko se obávalo o své rejdaře
Řecko patří mezi největší námořní velmoci na světě. Tamní rejdaři vlastní přibližně pětinu světové obchodní flotily a významnou pozici mají také v přepravě ropy a zkapalněného zemního plynu.
Atény proto varovaly, že úplný zákaz přepravy ruského LNG společnostmi z Evropské unie by připravil řecké rejdaře o lukrativní zakázky, Rusku by ale ve vývozu plynu nutně nezabránil.
Moskva by podle řeckých argumentů mohla evropská plavidla nahradit tankery provozovanými společnostmi ze Spojených arabských emirátů, Číny nebo Indie. Hospodářskou ztrátu by tak nesli především evropští dopravci, zatímco ruský LNG by se na světové trhy dostával dál.
Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.
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Názory
Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.
Výjimka se týká starších smluv
Kompromis počítá s roční výjimkou pro přepravu ruského LNG do třetích zemí na základě některých smluv uzavřených před 24. únorem 2022, kdy Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Podmínky výjimky mají unijní instituce dále kontrolovat a případně přehodnocovat.
Výjimka se podle listu Financial Times týká mimo jiné řecké společnosti Dynagas, která provozuje tankery přepravující ruský LNG. Povolený objem přepravy má být omezen úrovní z roku 2025.
V Evropské unii má od 1. ledna 2027 platit zákaz dovozu ruského LNG na základě dlouhodobých smluv. Evropské společnosti zároveň nesmějí poskytovat některé služby spojené s ruskými LNG terminály a přepravou plynu.
Cenový strop na ruskou ropu zůstane beze změny
Součástí dohody je také zachování současného cenového stropu na ruskou ropu ve výši 44,10 dolaru za barel po dobu dalších 12 měsíců. Bez dohody by se kvůli mechanismu navázanému na vývoj světových cen mohl strop zvýšit, uvedly Financial Times.
Smyslem opatření je omezit příjmy, které Rusko získává z vývozu ropy a může je využívat k financování války proti Ukrajině.
Evropský trh s naftou se dostává pod mimořádný tlak. Zásoby klesají, rafinerie nestíhají a rozdíl mezi cenou nafty a surové ropy je nejvyšší v historii. Pokud se situace nezlepší, čeští řidiči musejí počítat s dalším zdražováním. Vláda by pak mohla znovu zasáhnout do cen pohonných hmot.
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Názory
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Balík míří na banky, kryptoměny i stínovou flotilu
Nové sankce mají dál zpřísnit omezení namířená proti ruskému finančnímu sektoru. Počítají se zákazem některých transakcí, novými opatřeními proti využívání kryptoměn a postihem dalších subjektů, které Rusku pomáhají sankce obcházet.
Na sankční seznam mají přibýt také další plavidla ruské stínové flotily. Moskva ji využívá především k přepravě ropy mimo standardní obchodní a pojišťovací systém.
Balík má zároveň obsahovat nejvyšší počet nově zařazených osob a organizací ze všech sankčních souborů, které Evropská unie přijala během posledních čtyř let.
Spor se vedl také o patriarchu Kirilla
Problematických bodů bylo během vyjednávání více. Bulharsko mělo například výhrady k zařazení moskevského patriarchy Kirilla na sankční seznam.
Kirill dlouhodobě podporuje ruskou válku proti Ukrajině a veřejně obhajuje postup režimu prezidenta Vladimira Putina. Také tuto námitku se ale podle unijních diplomatů podařilo vyřešit. Poslední zásadní překážkou tak zůstával postoj Řecka k přepravě LNG.
Dohoda ukazuje, že další zpřísňování sankcí je pro Evropskou unii stále složitější. Jednotlivé členské státy se snaží omezit příjmy ruské válečné ekonomiky, zároveň ale chrání vlastní firmy a hospodářské zájmy.
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