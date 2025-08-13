Skanska staví novou pražskou čtvrť. I ze dřeva
Skanska spouští v Radlicích projekt D.O.K. za 1,6 miliardy korun. Největší pozornost poutá čtyřpodlažní dřevostavba Dřevák, která využije nově povolené výškové limity. Ceny bytů startují na šesti milionech.
Skanska začala v pražských Radlicích stavět bytový projekt D.O.K. za 1,6 miliardy korun. Jeho součástí bude kromě dvou dalších bytových budov také stavba Dřevák, která bude po dokončení dosud největší bytovou dřevostavbou v Česku. Developer Skanska Residential o tom informoval v tiskové zprávě. Výstavba projektu D.O.K. bude dokončena v roce 2027, bude v něm 177 bytů.
Tři bytové domy Skanska začala stavět na brownfieldu v ulici Radlická nedaleko od stejnojmenné stanice metra a tramvaje. Návrh projektu vypracovalo architektonické studio Jakub Cigler Architekti.
„Celý areál D.O.K. vytváří zklidněný a rozmanitě členěný vnitroblok, ze kterého jsou umožněny průhledy do bezprostředně sousedící volné přírody a současně i do Radlického údolí tak, aby se udržel kontakt s okolím, a přitom se nenarušila intimita místa,“ uvedl Jakub Cigler, zakladatel architektonického studia.
Dřevostavby porostou do výšky
Skanska bude v D.O.K. prodávat převážně byty o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk. Zároveň zde ale budou také větší 4+kk s terasami a jeden byt o dispozici 5+kk. Ceny se pohybují od zhruba šesti milionů korun za nejmenší 1+kk o 34 metrech čtverečních po 24 milionů korun za 4+kk o 115 metrech čtverečních. Všechny tři bytové domy budou nejnižší energetické třídy a budou doplněny o řadu ekologických prvků jako jsou zeleň na střechách či recyklace vody.
V Česku se zatím vystavělo minimum bytových projektů ze dřeva. Jedním z důvodu bylo také to, že podle požárních a stavebních norem bylo možné stavět dřevostavby maximálně do výšky 12 metrů. Od začátku letošního srpna je umožněno stavět ze dřeva i stavby do 22,5 metru. Takto vysoké stavby ze dřeva byl dosud možné projektovat jen za určitých inženýrských podmínek.
První výstavbu vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Praze dokončila loni developerská společnost UBM. Projekt s názvem Timber Praha v Řeporyjích je součástí areálu Arcus City a tvoří ho čtyři budovy. Dvě z nich jsou čtyřpodlažní a dvě s přízemím a dvěma patry. Nájemní byty z dřevostavby ale nyní také vznikají například ve Žďáru nad Sázavou. Tam společnost Dostupné bydlení České spořitelny připravuje 34 cenově dostupných bytů ve dvou samostatných budovách.
Skanska Residential staví byty kromě Radlic také například v projektu Albatros v pražských Kbelích nebo v Malešicích. Zároveň má v různých etapách rozpravovanou výstavbu v Modřanském cukrovaru nebo ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech.
Skanska Residential v roce 2024 snížila čistý zisk téměř o 42 procent na 157 milionů korun. Tržby společnost zvýšila oproti roku 2023 zhruba o 14 procent na 1,8 miliardy korun. Stejnojmenná stavební firma, která podobně jako developerská společnost spadá pod švédský stavební konglomerát Skanska loni v Česku a na Slovensku zvýšila čistý zisk o 16 procent na 463,6 milionu korun a tržby o procento na 7,99 miliardy korun.
