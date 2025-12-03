Proč pálit něco, co lze využít? Firma z Brna posouvá recyklaci plastů na vyšší úroveň

Nový magazín právě vychází!

Výstupní produkt z recyklační jednotky
Seteco, užito se svolením
Michal Nosek
Brněnská firma Seteco CZ vznikla teprve v roce 2025, ale do recyklačního průmyslu vstoupila s ambicí změnit způsob, jakým Evropa nakládá s problematickým plastovým odpadem. Díky mobilní termo-chemické technologii, která odpad přetváří na obchodovatelnou surovinu a energii, získala v roce 2025 prestižní Zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory. První závod spustí už v březnu 2026.

Firma Seteco přichází s jednotkou navrženou pro zpracování směsných, kontaminovaných a jinak obtížně recyklovatelných plastů. Tedy materiálů, které dnes končí většinou ve spalovnách. Technologie využívá termo-chemický proces, při němž se odpad mění na pyrolýzní olej, plyn a uhlíkatou frakci.

Pyrolýzní olej splňuje standardy REACH a kvalitou odpovídá ropným produktům používaným v chemickém průmyslu. Proces je energeticky soběstačný a prakticky bezemisní,“ říká projektový manažer Jan Hübler.

Zásadním benefitem řešení je mobilita a modularita. Celé zařízení se vejde do několika kontejnerů a jeho obsluhu zvládnou dva pracovníci. Díky tomu může stát přímo u zdroje odpadu.

Pilotní závod, expanze a ocenění, které přitahuje pozornost

První provoz se spustí ve Velkých Pavlovicích v areálu odpadové společnosti Hantály. Další projekty jsou ve fázi příprav v Česku i zahraničí. Rok 2025 přinesl firmě výrazné zviditelnění. Získala zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory (FČOK), udělovanou projektům, které propojují technologickou inovaci, udržitelnost a společenský přínos. Porota ocenila zejména schopnost technologie zpracovat plastový „výmět“ a přeměnit jej na hodnotnou komoditu. „Tato cena potvrzuje, že jdeme správným směrem. Směrem, který je udržitelný nejen ekologicky, ale i ekonomicky,“ dodává Hübler.

Plug-in hybridy mají budoucnost, zato nad skládkami se smráká

Plug-in hybridy mají budoucnost, zato nad skládkami se smráká

Zprávy z firem

Česko zase jednou otálí a tentokrát jde o zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky. Proč by se mu to mohlo nevyplatit? Co přivedlo k ESG reportingu už před lety obří tuzemskou realitní skupinu a jak na tom vydělala? Existuje druh chudoby, který by člověk očekával spíš ve třetím světě, a přesto se hojně vyskytuje i v Česku? Tyto a další otázky se probíraly v dalších sedmi dílech podcastu Trendy v udržitelnosti, za nímž stojí projekt [ta] Udržitelnost. Výběr z obsahu vám nabízí následující text.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Trh potřebuje nová řešení. Evropa tlačí na vyšší recyklaci

Mechanická recyklace v Evropě naráží na limity. Nedokáže efektivně zpracovat směsi plastů ani kontaminovaný materiál a velká část odpadu končí ve spalovnách. EU přitom zpřísňuje cíle recyklace a chce navýšit podíl materiálového využití plastů. Termo-chemická recyklace se tak stává jedním z klíčových doplňků. Odborníci upozorňují, že bez ní Česko ani Evropa nesplní budoucí cíle cirkulární ekonomiky. „Nechceme mechanickou recyklaci nahrazovat, chceme ji doplnit tam, kde končí její možnosti,“ shrnuje Hübler.

Odpad jako komodita. Byznysový model, který dává smysl

Výstupní suroviny z jednotky - zejména pyrolýzní olej -, jsou obchodovatelné a využitelné v průmyslu. Firmy díky tomu šetří náklady na likvidaci odpadu a současně získávají alternativní surovinu, která může nahradit část ropných produktů. Seteco uvádí, že technologie může přinést až 40procentní snížení uhlíkové stopy oproti tradičnímu nakládání s odpady. „Odpad přestává být problémem a stává se vstupní surovinou. To je budoucnost evropského průmyslu,“ uzavírá Hübler.

Doporučujeme