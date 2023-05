Náklady na emisní normu Euro 7 mnohonásobně převýší odhady Evropské komise, tvrdí výrobci vozů

Přímé náklady výrobců automobilů na navrhovanou emisní normu Euro 7 budou až desetkrát vyšší, než předpokládá Brusel. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvedlo, že podle studie poradenské firmy Frontier Economics náklady u benzinových osobních vozů a dodávek, včetně nákladů na schválení typu, investice a vybavení, dosáhnou 1862 eur na vozidlo, v přepočtu zhruba 44 tisíc korun.

Evropská komise odhaduje přímé náklady výrobců na 184 eur na vozidlo. U autobusů a nákladních aut budou podle studie náklady činit v průměru 11 707 eur na vozidlo. Komise ale odhaduje tyto náklady pouze na 2765 eur. Sdružení ACEA zároveň upozorňuje, že růst cen pro firmy a spotřebitele, kteří budou tyto vozy nakupovat, bude ještě vyšší.

„Evropský automobilový průmysl je odhodlán i nadále snižovat emise,” uvedla ředitelka sdružení ACEA Sigrid de Vriesová. „Návrh normy Euro 7 ale jednoduše není tou správnou cestou, jak toho dosáhnout, protože by měl extrémně nízký environmentální dopad při extrémně vysokých nákladech,” dodala.

Evropské automobilky proti normě Euro 7 bojují. Tvrdí, že je příliš nákladná a zbytečná, protože průmysl vydává desítky miliard eur na elektromobily s nulovými emisemi. Vynaložené peníze na novou normu by také mohly automobilkám chybět při přechodu na výrobu elektromobilů.

Evropská komise však tvrdí, že nová norma je nutná, aby se snížily škodlivé emise a zabránilo opakování emisního skandálu společnosti Volkswagen z roku 2015. Euro 7 má začít platit v polovině roku 2025 pro osobní automobily a v polovině roku 2027 pro nákladní automobily a autobusy.

V pondělí osm zemí EU zaslalo do Bruselu dokument, ve kterém Euro 7 silně kritizují a označují připravovaná pravidla za nerealistická. Dokument podepsaly Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Česko a Slovensko. Pokud by se všechny tyto země při hlasování o nové normě postavily proti, neprošla by.

