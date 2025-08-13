Jako žít na Merkuru. Proč jsou britské domy v horkém létě nesnesitelné?
Klimatická změna už dávno není jen intelektuálním tématem, ale každodenní součástí života. Své o tom vědí Britové, jejichž domy z velké části nezvládají vysoké teploty. Například v Londýně není stavěná na vedra více než polovina bytů. Doplácí na to zejména chudší vrstvy.
Obvyklá představa Londýna zahrnuje časté přeháňky, mlhu a sychravé počasí. Takový obrázek je ale spíše stereotyp, spadne tu podobné množství srážek jako v Paříži a méně než třeba v Římě. Podnebí se navíc poměrně rychle mění. Britové si musí zvykat na letní vlny veder, které v posledních letech přicházejí pravidelně. Aktuálně atakují třicítky teploty v severním Walesu, což je vysoko nad srpnovým průměrem.
A nutno dodat, že zvykání je to bolestivé. Británie má s vlnami veder možná větší obtíže než státy více na jih. Je to proto, že na teplé počasí vůbec není stavěná. Když dojde na extrémní teploty, začnou se třeba „roztékat“ železniční koleje. Problémy s infrastrukturou pochopitelně vytvářejí milionové ztráty i pro firmy i a byznys.
Klimatická změna se ale vkrádá lidem do každodenního života. Mnoho Britů se nyní „peče“ ve svých domech a bytech. Jednoduše nejsou konstruovány pro vysoké teploty. „Domy ve Velké Británii jsou navrženy tak, aby v zimě udržovaly teplo uvnitř - to také pomáhá blokovat pronikání tepla do domu přes střechy a stěny v létě. Problémem však je, když sluneční teplo proniká nezastíněnými okny. Jakmile se teplo dostane dovnitř, je pasti,“ vysvětluje Ben Roberts z Loughborough University.
Letošní vedra už jsou pro mnohé Američany nesnesitelná natolik, že přeorganizovali celý svůj životní režim. Přes den spí a v noci pracují, nakupují, sportují a venčí psy. A na to reagují i obchodníci a upravují své otevírací doby, napsal deník The Wall Street Journal.
Vlny veder mění životní styl Američanů. Vzniká nová „ekonomika po setmění“
Enjoy
Starší domy navíc ani nebývají nijak zvlášť kvalitně izolované. Z části je to dáno historií. Země nikdy nepatřila mezi ty výrazně teplé ani chladné. Když se hluboko ve 20. století stavěly domy pro masové bydlení, nebyly „sofistikované“ postupy potřeba - na rozdíl od jiných částí světa, kde se na ně myslelo. „Když jedete na dovolenou do země, která je zvyklá na vedra, nepřehříváte se doma jako v Anglii, protože tam jsou domy navrženy jinak,“ upozorňuje Helena Hortonová, která v deníku The Guardian zpracovává environmentální témata.
Přehřátý Londýn
Alarmující však je, že obdobnými problémy s horkem trpí i novější budovy, které sice bývají slušně izolované, ale připravené na tuhé zimy. Člověk sice ušetří za topení, ale v létě je v bytě nesnesitelně. „Zeptejte se kohokoli, kdo bydlí v domě nebo bytě postaveném v posledních 20 letech, a řekne vám, že mezi červnem a srpnem by klidně mohl bydlet na Merkuru,“ stěžuje si i realitní redaktorka listu The Times Melissa Yorková.
Výzkumníci z Loughborough University odhadují, že jeden z pěti domů nynější podmínky nezvládá. Situace je nejvážnější v Londýně, kde podle dostupných dat vysokým teplotám nevyhovuje více než polovina bytů. Podobně jako v dalších velkých, přeplněných a betonových městech je v Londýně tepleji než na zeleném venkově.
Například ve východním Londýně se poměrně dost staví, vznikly tu a vznikají desítky nových mrakodrapů. Otázkou však je, jak jsou na tom s kvalitou. Problémy se evidentně nevyhýbají ani novostavbám. Jak uvádí deník The Guardian, v novém developerském projektu ve východním Londýně se v okně jednoho z bytů objevil výrazným písmem nápis: „NEKUPUJTE TYTO BYTY. PŘÍLIŠ HORKÉ“.
Vlna veder, která v posledních dnech zasáhla Itálii, se projevila i v Alpách. Na vrcholu hory Mont Blanc totiž o víkendu nemrzlo 33 hodin v řadě. Oznámila to agentura pro životní prostředí regionu Valle d'Aosta, uvedla dnes agentura ANSA. Vysoké teploty pociťují i další evropské země včetně Německa či Rakouska.
Vedra drtí Evropu. Na vrcholu hory Mont Blanc nemrzlo 33 hodin v řadě
Enjoy
Bydlení v tomto skoro třicetipatrovém věžáku není takový luxus, jak by se mohlo zdát. Zvláště když žijete blízko střechy nebo směrem na východ. „Když se v noci snažím usnout, je to docela nesnesitelné," řekl deníku student Lucian Ho. Byt není na vysoké teploty nijak vybavený. „Jediné, co můžu dělat, je otevřít okno,“ konstatuje. Právě v místech s vysokou hustotou zalidnění mají lidé největší problémy.
Problém do budoucna
Bez zajímavosti není ani fakt, že komfort letního bydlení závisí na vašem socioekonomickém postavení. Podle zjištění Resolution Foundation mají mnohem větší pravděpodobnost obtíží s horkem lidé žijící v nájmu než ti, kteří žijí ve vlastním. Úplně nejhůř na tom jsou lidé využívající sociálního bydlení – v této skupině se na horka musí připravovat dvě třetiny.
Chladné léto zastavilo rostoucí spotřebu elektřiny na chlazení a ulevilo přetíženým sítím i domácím rozpočtům. V červenci klimatizace často zůstaly vypnuté – a tisíce domácností tak ušetřily stovky korun.
Klimatizace letos utichly. Češi díky chladnému létu ušetřili stovky korun
Názory
Život v přehřátém bytě není jen nepříjemnost. Je to vážný problém, který má velký vliv na kvalitu života i zdraví. Nejenže lidé žijící v takových podmínkách mohou být unavení, což je omezuje v práci a každodenních činnostech, ale pokud teplota dlouhodobě přesahu 25 stupňů, přichází i zvýšené riziko respiračních a kardiovaskulárních onemocnění. Vlny veder už si nyní vybírá svou daň. Podle oficiálních britských statistik vloni alespoň částečně na následky horka zemřely stovky lidí, z toho více než 350 přímo u sebe doma. Extrémních teplot v budoucnu přitom nemá ubývat, ba naopak, rekordy se dost možná budou posouvat.
Britský bytový fond je na teplejší klima nepřipravený. Nadějí nejsou ani nové stavební regulace, které spíše řeší, jak novostavby izolovat v zimě, s vedry se moc nepočítá. Zajímavé by však také bylo vidět podobné statistiky v dalších zemích. Těžko lze věřit tomu, že by přípravu bydlení na změnu klimatu zanedbali jen v Británii.
