Obří čínská investice míří na Tachovsko. Gold Cup otevře v Plané svůj první závod v Evropě

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, řekl mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních 70 zaměstnanců.

„V Plané vznikne moderní provoz zaměřený na výrobu magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Celková výše investice přesáhne dvě miliardy korun,“ uvedl mluvčí.

„Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně 8000 tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na 20 tisíc tun,“ řekl mluvčí. V té době tam má pracovat 200 lidí.

„Upřednostňujeme zaměstnávání místních obyvatel a poskytujeme jim specializované školení i rekvalifikaci. Nabízíme také kariérní růst pro absolventy a další kvalifikované pracovníky. Naším cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj regionu prostřednictvím stabilních technických pozic,“ řekl Fred Feng, generální ředitel Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Zprávy z firem

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

ČTK

Podle Veseckého se společnost zavázala k aktivní spolupráci s městem a k zapojení do místních komunitních projektů. „Naším cílem je, aby se závod stal přirozenou součástí města, vytvářel nové pracovní příležitosti a přispíval k rozvoji regionu,“ uvedla Martina Němečková (STAN), starostka Plané s 5700 obyvateli.

Provoz bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci. Podle mluvčího bude výroba v modernizovaných halách s omezením hlukové zátěže a regulovanou logistikou uvnitř areálu.

„Gold Cup se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu magnetických vodičů včetně CTC - kontinuálně transponovaných vodičů, a dále papírem izolovaných a smaltovaných vodičů. Je klíčovým dodavatelem pro čínská zařízení ultravysokého napětí pro přenos a transformaci energie a integrovaným poskytovatelem plochých vodičů využívaných v trakčních elektromotorech nových elektrických vozidel,“ řekl Vesecký. Mezi její zákazníky patří Siemens, Hitachi, GE, Toshiba a Taihan. Zajišťuje také dodávky pro vysoce přesné průmyslové motory.

Dosavadní produkce pochází podle mluvčího výhradně z Číny. „Závod v Plané představuje první vstup firmy na výrobní trhy mimo Asii a zásadní krok v její globální expanzi. Jde o historický okamžik i pro Česko, kde se tyto typy magnetických vodičů budou vyrábět poprvé,“ řekl.

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

Podle Fenga zažívá Evropa rychlý růst poptávky po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, které jsou klíčové pro přechod k čisté energii. „Česká republika nám díky své poloze, silné průmyslové infrastruktuře a transparentnímu podnikatelskému prostředí umožňuje následovat tento trend a rychleji a pružněji reagovat na požadavky klíčových klientů,“ řekl.

Gabriela Bauerová, ředitelka odboru CzechInvestu uvedla, že agentura v posledních letech sleduje zájem zahraničních firem přesouvat výrobu blíže k zákazníkům, což pro region střední a východní Evropy představuje příležitost získat technologicky vyspělé zahraniční investice.

Gold Cup Electric Apparatus byla založena v roce 1999 ve městě Čchang-ša ve vnitrozemské provincií Chu-nan. Patří mezi nejvýznamnější hráče tamního "kabelářského" průmyslu a je zařazena mezi 500 předních soukromých výrobních podniků v Číně. Její produktové portfolio zahrnuje silové kabely, holé vodiče, samonosné izolované vodiče, kabely pro elektrotechnická zařízení, vinuté vodiče a specializované kabely. Produkty jsou využívány ve výrobě, přenosu a transformaci energie, v nových zdrojích energie, distribuci elektrické energie, kolejové dopravě, elektromobilech, stavebnictví, průmyslové výrobě a petrochemii. Zaměstnává 5000 lidí a její výrobky směřují do více než 35 zemí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Mladí architekti ukazují, jak by měla vypadat budoucnost měst

PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň.
Užito se svolením ČKA
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Udržitelnost už není doplňkem architektury, ale jejím novým jazykem a letošní přehlídka DIPLOM.KY to potvrzuje s nebývalou silou. Ze 114 diplomových prací vystupují projekty, které s odvahou přehodnocují materiály, města i krajinu.

Udržitelná architektura už dávno není okrajovým zájmem, ale stává se novou gramotností. A právě tuto proměnu letos s nebývalou intenzitou ukázala soutěžní přehlídka DIPLOM.KY, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů. Do 26. ročníku se přihlásilo 114 absolventů z českých architektonických škol a jejich společným jmenovatelem byla snaha hledat řešení, která přesahují estetiku i funkci. V centru pozornosti stála udržitelnost, recyklace, dostupné bydlení, role komunity a vztah města a krajiny.

1.místo: Budilův projekt představuje konkrétní model udržitelné, cirkulární architektury v českém prostředí. 1.místo: Navržený objekt multiprogramového využití (výrobní zóna, dílny, ateliéry, co-working, kulturní prostory, sdílené bydlení, kantýna či maloobchod) je sestaven z opakovaně použitých železobetonových prvků, železničních kolejnic a dalších recyklovaných materiálů z okolí Plzně. 1.místo: Porotu zaujala komplexnost, přesvědčivost a hloubka projektu. 17 fotografií v galerii

Když předsedkyně poroty, architektka Jana Janďourková Medlíková, mluvila o letošních diplomkách, zmiňovala „odbornou jistotu“ i schopnost mladých autorů reagovat na výzvy dneška. Slova, která mohou znít jako fráze, ale právě v letošní sadě oceněných prací dostávají velmi konkrétní podobu.

Cirkulace jako manifest

První místo získal projekt, který v sobě spojuje odvahu, architektonickou disciplínu i pozorné čtení městského prostředí. David Budil z Akademie výtvarných umění v Praze navrhl Cirkulární centrum Plzeň jako dům poskládaný z opakovaně použitých železobetonových prvků, kolejových nosníků a dalších materiálů nalezených v okolí města.

Je to stavba, která nevyužívá recyklované prvky jen jako technický detail, ale jako tématický rámec celé architektury. Budilův dům je výrazný, mnohovrstevnatý, a přitom pevně zakotvený v městské struktuře. Dotváří rozpadlý blok u křižovatky U Jána a zároveň představuje novou interpretaci nárožní stavby v dnešním městě.

Porota ocenila „vyzrálou architekturu, která dokáže být někdy měkká a jindy technicistně strohá“, ale vždy drží jednotný jazyk. Cirkulární centrum není utopií ani provokací. Působí jako velmi uvěřitelný model, jak by mohly české městské brownfieldy získat nový život a zároveň jak může architektura reagovat na dostupnost materiálů a na klimatickou situaci.

Takto se promění brownfield v Modřanech.

Z továrny na zdravotnickou techniku luxusní bydlení: Byty u Vltavy startují na 6 milionech

Reality

Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Petra Nehasilová

Škola jako městský organismus

Druhé místo patří Haně Sauko z pražské UMPRUM. Její projekt Škola – komunita – město zasazuje vzdělávání do širšího společenského rámce. V areálu bývalé Pragy navrhla takovou školu, která není uzavřeným objektem, ale prostupnou součástí města. Nabízí flexibilní klastrové učebny, prostory pro komunitní aktivity i městský charakter, který se nesnaží izolovat děti od reality, ale naopak je s ní kultivovaně propojovat. Návrh je přesvědčivý právě tím, že spojuje teorii s urbanistickou i architektonickou praxí. Škola zde funguje jako živý, měnící se organismus.

Budova E Factory

Vyráběly se tu vejtřasky i bombardéry. Teď tu sídlí umění. V budoucnu se v Pragovce bude i bydlet

Reality

V budově E Factory se v minulosti vyráběla auta a bombardéry, po rekonstrukci je centrem českého umění. Na jednom z největších brownfieldů v Praze chce investor vytvořit novou městskou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody, školami i parkem. 

Petra Nehasilová

Třetí místo získala Valentýna Zítková z Fakulty architektury ČVUT. Její práce Obec k obci sedá vychází z detailní analýzy sedmi obcí a hledá jemné, dlouhodobé zásahy, které mohou vést k jejich přirozenému rozvoji. Zítková svým přístupem dokazuje, že architektura není jen otázkou velkých gest. Často tkví v drobných, precizně promyšlených zásazích, které dokážou měnit krajinu i životní rytmus komunity. Kvalita jejího grafického zpracování navíc pozvedla projekt na velmi profesionální úroveň.

Jedním z nejzajímavějších momentů letošní přehlídky bylo čestné uznání pro práci Marie Školové z Mendelovy univerzity v Brně. Její projekt Haldy a město se věnuje postindustriálním ostravským uhelným haldám, které dosud stojí někde na hraně mezi industriální pamětí a nevyužitým potenciálem.

Školová vytvořila katalog hald, který kombinuje systematickou typologii, míru potřebných zásahů a návrhy možného rozvoje. Od nové smíšené čtvrti Zárubek po rekreační nebo výzkumné krajiny nabízí práci, která má jak emocionální sílu, tak jasnou urbanistickou logiku. Její přístup je důkazem, že krajina se může stát rovnocenným aktérem městské budoucnosti. Zejména tam, kde jeden průmyslový příběh končí a jiný může začít.

Druhé čestné uznání porota udělila Matěji Šépkovi z FA ČVUT. Jeho projekt Kostel a komín pracuje s nevyužívanou kotelnou na sídlišti Řepy a mění ji v komunitní a duchovní centrum. Jde o návrh, který s úctou k původní industriální stavbě otevírá nový typ sakrálního prostoru. Velkorysá dřevěná střešní konstrukce se světlíky přináší světlo dovnitř, zatímco starý komín se proměňuje ve výraznou dominantu - novodobou věž.

Kaple Panny Marie Bolestné

Zázrak z dřeva: Kaple v poli u Brna ohromila svět a získala architektonického Oskara

Reality

Když se víra spojí s architekturou, vznikne ticho, které mluví. A také dřevěná kaple v polích u Brna, která letos porazila velké projekty i slavné ateliéry. Stavěli ji ručně, z darů věřících. Teď je z ní nejkrásnější novostavba v Česku.

Petra Nehasilová

Natáčení podcastu s architektem Markem Tichým

Architekt Tichý: Po 30 letech se vracíme tam, kam patříme. Do Evropy

Reality

Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.

Petra Nehasilová

Erik Petrus

Architekt: Praha potřebuje víc než Tančící dům

Reality

Erik Petrus projektuje v Česku, staví ale v Indonésii. Je to tam totiž mnohem jednodušší. Stavební povolení na rozdíl od tuzemska tam totiž získáte desetkrát rychleji. Staví se tam navíc mnohem víc a lépe. V Česku jsme podle jeho slov zamrzli v minulém století.

Petra Nehasilová

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Petra Nehasilová

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Petra Nehasilová

Adršpach

Luxusní lázně pod skalami v Adršpachu? Místní se bouří proti Pleskotovu projektu

Reality

Petra Nehasilová

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu

Paramount proti Netflixu: boj o Warner Bros. mění pravidla globálního mediálního trhu
ČTK
Michal Nosek
Paramount spustil jednu z nejagresivnějších akvizičních bitev posledních let. Nabídkou na převzetí Warner Bros. ve výši zhruba 108 miliard dolarů se pokouší zastavit dříve oznámenou dohodu mezi Warner Bros. a Netflixem.

Výjimečnost celé transakce spočívá nejen v její velikosti, ale také v neobvykle širokém okruhu finančních partnerů. Ten sahá od amerických investičních skupin přes miliardáře až po státní fondy Perského zálivu. Hollywood se tak ocitl v centru geopolitické i technologické rivality, která může přetvořit celý mediální průmysl.

Paramount v nabídce argumentuje především robustním financováním, které má firmě umožnit transakci dokončit rychleji a s menšími regulatorními riziky než Netflix. Kapitálový balíček ve výši 40,7 miliardy dolarů zajišťují státní investiční fondy Saúdské Arábie, Kataru a Abú Zabí společně s newyorskou investiční firmou RedBird a Jaredem Kushnerem prostřednictvím jeho fondu Affinity Partners. Klíčovou roli v celé transakci hraje také Larry Ellison, zakladatel Oracle a jeden z nejbohatších lidí světa, jehož rodinný trust garantuje velkou část vlastního kapitálu. Paramount zdůrazňuje, že investoři se vzdali nároků na řízení nebo představenstvo, aby minimalizovali zásahy amerického Výboru pro zahraniční investice (CFIUS), uvádí agentura Bloomberg.

Paramount nabízí rychlejší jednání

Nabídka Paramountu tedy stojí na jednoduchém sdělení: transakce bude rychlejší, bezpečnější a regulatorně čistší než ta, kterou nabízí Netflix. Právě regulatorní aspekt může být zásadní. Netflix se zaměřuje na pořízení hollywoodských studií a streamovací divize WBD, a financuje akvizici nezajištěným dluhem ve výši téměř 60 miliard dolarů. To vyvolává otázky ohledně budoucího zadlužení i konkurence v oblasti streamingu, kde Netflix dominuje. Není proto překvapivé, že se k tématu v neobvykle otevřené formě vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který upozornil na možné antimonopolní problémy, byť později své komentáře zmírnil.

Dopad akvizice je přitom širší než jen hollywoodská rovina. Warner Bros. vlastní rozsáhlou knihovnu filmových a televizních titulů, sportovní práva a kabelové kanály – aktiva, která jsou zásadní pro budoucnost streamingu. Získání těchto práv je klíčem ke konsolidaci mediálního trhu, který se po pandemii i propadu filmových tržeb nachází v období nejistoty. Souboj dvou technologicko-mediálních aliancí tak dobře ilustruje, jak se hranice mezi Hollywoodem, Silicon Valley a globálním kapitálem postupně stírá.

Zatím není jisté, zda se představenstvo Warner Bros. vydá cestou vyšší nabídky Paramountu, nebo udrží původně dohodnutý obchod s Netflixem. Jasné však je, že rozhodnutí zásadně ovlivní uspořádání mediálního trhu na další dekádu. Případný úspěch Paramountu by vytvořil jeden z nejsilnějších konglomerátů v zábavním průmyslu. Úspěch Netflixu by naopak posílil jeho pozici globální jedničky a posunul streaming do nové éry dominance nad tradičními studii.

Současná bitva tak představuje zlomový okamžik, kdy vstup státních fondů, miliardářského kapitálu a geopolitických vlivů mění charakter hollywoodského byznysu z kulturního fenoménu na globální strategickou infrastrukturu, dodává Bloomberg.

Warner Bros
Aktualizováno

Netflix kupuje část Warner Bros, získá HBO i práva na Harryho Pottera

Zprávy z firem

Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun). Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max.

ČTK

Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Takový deal Hollywood neviděl přinejmenším od roku 2019. Tehdy totiž dotáhl do konce Walt Disney akvizici konkurenčního studia 20th Century Fox, čímž vzniklo jednak největší filmové studio světa, ale také největší studnice postav pod copyrightovými zákony vůbec. Nyní Netflix kupuje tradiční hollywoodskou dvojku Warner Bros. Otřes ve světě filmu nemusí být poslední.

Stanislav Šulc

Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Stanislav Šulc

