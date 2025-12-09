Obří čínská investice míří na Tachovsko. Gold Cup otevře v Plané svůj první závod v Evropě
Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, řekl mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních 70 zaměstnanců.
„V Plané vznikne moderní provoz zaměřený na výrobu magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Celková výše investice přesáhne dvě miliardy korun,“ uvedl mluvčí.
„Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně 8000 tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na 20 tisíc tun,“ řekl mluvčí. V té době tam má pracovat 200 lidí.
„Upřednostňujeme zaměstnávání místních obyvatel a poskytujeme jim specializované školení i rekvalifikaci. Nabízíme také kariérní růst pro absolventy a další kvalifikované pracovníky. Naším cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj regionu prostřednictvím stabilních technických pozic,“ řekl Fred Feng, generální ředitel Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.
Podle Veseckého se společnost zavázala k aktivní spolupráci s městem a k zapojení do místních komunitních projektů. „Naším cílem je, aby se závod stal přirozenou součástí města, vytvářel nové pracovní příležitosti a přispíval k rozvoji regionu,“ uvedla Martina Němečková (STAN), starostka Plané s 5700 obyvateli.
Provoz bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci. Podle mluvčího bude výroba v modernizovaných halách s omezením hlukové zátěže a regulovanou logistikou uvnitř areálu.
„Gold Cup se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu magnetických vodičů včetně CTC - kontinuálně transponovaných vodičů, a dále papírem izolovaných a smaltovaných vodičů. Je klíčovým dodavatelem pro čínská zařízení ultravysokého napětí pro přenos a transformaci energie a integrovaným poskytovatelem plochých vodičů využívaných v trakčních elektromotorech nových elektrických vozidel,“ řekl Vesecký. Mezi její zákazníky patří Siemens, Hitachi, GE, Toshiba a Taihan. Zajišťuje také dodávky pro vysoce přesné průmyslové motory.
Dosavadní produkce pochází podle mluvčího výhradně z Číny. „Závod v Plané představuje první vstup firmy na výrobní trhy mimo Asii a zásadní krok v její globální expanzi. Jde o historický okamžik i pro Česko, kde se tyto typy magnetických vodičů budou vyrábět poprvé,“ řekl.
Podle Fenga zažívá Evropa rychlý růst poptávky po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, které jsou klíčové pro přechod k čisté energii. „Česká republika nám díky své poloze, silné průmyslové infrastruktuře a transparentnímu podnikatelskému prostředí umožňuje následovat tento trend a rychleji a pružněji reagovat na požadavky klíčových klientů,“ řekl.
Gabriela Bauerová, ředitelka odboru CzechInvestu uvedla, že agentura v posledních letech sleduje zájem zahraničních firem přesouvat výrobu blíže k zákazníkům, což pro region střední a východní Evropy představuje příležitost získat technologicky vyspělé zahraniční investice.
Gold Cup Electric Apparatus byla založena v roce 1999 ve městě Čchang-ša ve vnitrozemské provincií Chu-nan. Patří mezi nejvýznamnější hráče tamního "kabelářského" průmyslu a je zařazena mezi 500 předních soukromých výrobních podniků v Číně. Její produktové portfolio zahrnuje silové kabely, holé vodiče, samonosné izolované vodiče, kabely pro elektrotechnická zařízení, vinuté vodiče a specializované kabely. Produkty jsou využívány ve výrobě, přenosu a transformaci energie, v nových zdrojích energie, distribuci elektrické energie, kolejové dopravě, elektromobilech, stavebnictví, průmyslové výrobě a petrochemii. Zaměstnává 5000 lidí a její výrobky směřují do více než 35 zemí.
