REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Jablečná lanovka v údolí Val di Non
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

V údolí Val di Non panuje na první pohled podzimní klid. Jabloňové sady pokrývá první nános sněhu a příroda odpočívá po sklizni. Jenže za touto idylou se skrývá tvrdý agro-byznys. Melinda, konsorcium sdružující více než čtyři tisíce rodinných sadovníků, tu obhospodařuje zhruba 6 500 hektarů sadů a ročně vypěstuje kolem 400 tisíc tun jablek. To je něco přes 1,6 miliardy kusů ovoce. Neuvěřitelné číslo staví Val di Non mezi nejvýznamnější jablečná údolí Evropy.

Podzemní chladírny a teď i jablečná lanovka

A právě transportu této obří produkce z okolních svahů nyní Melinda ulevila spuštěním první „jablečné lanovky“ na světě. Nová dráha spojuje balicí halu ve vsi Predaia s podzemními chladírnami v bývalém dole Rio Maggiore. Zařízení o délce 1,3 kilometru zvládne přepravit až 460 kontejnerů za hodinu, což zásadně zkracuje cestu jablka z místa sklizně až do regálu obchodníka.

Jak to vypadá v zázemí jablečné lanovky:

Unikátní jablečná lanovka v Dolomitech Lanovka ústí do bývalého dolu, kde jsou obří sklada Na konečné se automaticky nakládají a vykládají jablka

Melinda ukazuje, jak se dělá moderní agrobyznys 

Lanovka má přinést několik ekonomických benefitů najednou: snížit logistické náklady, zrychlit manipulaci s čerstvým ovocem a eliminovat až několik tisíc kamionových jízd ročně. „To znamená méně emisí, nižší spotřebu paliva i menší zátěž na horské silnice, které nejsou pro těžkou dopravu ideální. Pro region, kde se zemědělství prolíná s cestovním ruchem, jde o vítanou úlevu,“ říká marketingový manažer jablečného konsorcia.

Melinda není nováčkem v inovacích. Vedle lanovky zaujala už dříve systémem chladíren, obřích podzemních prostor ve starém dole, kde se jablka skladují s až o 53 procent nižší spotřebou energie než v konvenčních chladírnách. Je to jeden z nejefektivnějších skladovacích systémů v Evropě a zároveň příklad toho, jak lze kombinovat udržitelnost, technologii a lokální surovinovou tradici.

Významný hráč na jablečném trhu

Z pohledu ekonomiky patří Melinda k nejvýznamnějším zemědělským subjektům v Itálii. Obrat konsorcia se v posledních letech pohybuje kolem 320 až 350 milionů eur ročně, přičemž více než 200 milionů se vyplácí samotným pěstitelům. Část produkce, zhruba 25 až 30 procent – putuje na export, a to do více než 40 zemí světa. Španělsko, Vietnam či Thajsko jsou jen některé z novějších a rychle rostoucích trhů. V České republice jablka z produkce Melindy distribuuje Košík.cz.

Melinda navíc sází na rozložení produkce i prémiová jablka. Kromě tradičních odrůd, jako jsou Golden Delicious, Red Delicious či Renetta Canada, uvádí na trh moderní odrůdy Morgana a Sweetango. Rostoucí část sadů konsorcium převádí na ekologickou produkci, ačkoliv jde o proces dlouhý a nákladný. Organická jablka jsou ale strategickou investicí do budoucnosti. Přinášejí vyšší cenu a pomáhají Melindě odlišit se v extrémně konkurenčním evropském prostředí.

Jablka jako páteř ekonomiky regionu

Význam Melindy pro místní region je obrovský. Jablečný district Val di Non a Val di Sole zahrnuje téměř čtyři tisíce podniků a celkově zaměstnává více než 13 tisíc lidí. Jablka tak nejsou jen produktem, ale páteří místní ekonomiky.

„Nová lanovka představuje investice s dlouhodobým efektem. Snižuje náklady, zlepšuje kvalitu ovoce, chrání krajinu a pomáhá udržet konkurenceschopnost regionu, který stojí na rodinných sadech a přesném managementu každého jablka. V době rostoucích nákladů a globální konkurence je to přesně ten typ inovace, který může rozhodnout, zda bude Val di Non i nadále jedním z evropských jablečných lídrů,“ uzavírá marketingový manažer Melindy.

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Nastupující vláda slibuje rychlejší povolování staveb. Pomoci má nový centrální úřad

Zuzana Schwarz Bařtipánová
ČTK
ČTK
ČTK

Jednotná centrální státní stavební správa, tak jak ji navrhuje vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů, by mohla začít fungovat od 1. ledna 2028. O rok dříve by mohly začít platit hlavní změny spojené s reformou stavebního zákona. V budoucnu nevznikne nový státní stavební úřad, přemění se struktura Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), který změní název na Úřad rozvoje území. V předtočeném rozhovoru na konferenci Asociace nájemního bydlení to řekla Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), možná ministryně pro místní rozvoj ve tvořící se vládě.

„Bude vytvořena jednotná centrální stavební správa, ale nepředstavujme si to tak, že vznikne nový velký stavební úřad. V podstatě dojde k transformaci DESÚ, který dnes funguje skvěle podle zákona o liniových stavbách. Do tohoto úřadu, který bude přejmenován na Úřad rozvoje území, se zařadí i další stavební úřady. Naše očekávání je, že 1. ledna 2027 by mohla být obecná účinnost těch hlavních změn a od 1. ledna 2028 by mělo dojít k těm organizačním přesunům a změnám,“ uvedla Schwarz Bařtipánová.

Podle současného ministra pro místní rozvoj v demisi Petra Kulhánka (za STAN) by změna stavební správy znamenala další tři až čtyři roky přechodného období, kdy mohou úředníci používat vedle digitálních systémů i ty původní. To by nebylo ideální v době, kdy se stavební řízení stabilizovalo, uvedl. Momentální verze stavebního zákona začala platit před rokem a půl.

Nový stavební zákon připravený hnutím ANO má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Dotčené orgány mají být nově integrovány do stavebních úřadů a jejich stanoviska se budou sjednocovat do jednoho koordinovaného vyjádření. Obce by podle Schwarz Bařtipánové po změně stavebního zákona rozhodovaly o dalším rozvoji území. Naopak proces povolování staveb by měl být řízen čistě státní správou.

Zámek Bezdružice

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

ČTK

Přečíst článek

Nový Úřad rozvoje území ČR by měl sídlit v Praze a vedl by ho předseda jmenovaný a odvolávaný na návrh ministra průmyslu a obchodu. Nadřazený úřad by kromě jiného měl vést a kontrolovat průběh stavebních řízení a zajišťovat technické předpisy a normy. Úřad by měl spojovat fungování stavebních úřadů spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy a DESÚ. Pod ním by bylo 14 krajských úřadů rozvoje území s 205 územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností.

Digitalizace stavebního řízení by pak měla být podle ANO dokončená po reformě stavebního řádu, tedy v letech 2029 či 2030. Podle Kulhánka by ale změna stavebního řádu mohla stavebníky uvést v další nejistotu.

Nové systémy byly spuštěny v červenci 2024 a od počátku způsobovaly úředníkům i stavebníkům problémy. Současná vláda rozhodla vypsat na systémy novou zakázku, která by měla být hotová a otestovaná na začátku roku 2028. V přechodném období mohou úředníci používat souběžně původní i nové systémy.

„Samozřejmě počítáme s tím, že stávající stav takzvaného bypassu budeme neustále zlepšovat, než dojde k té digitalizaci. Budeme opravovat ty největší chyby, aby to fungovalo co nejlépe. Ale pokud chceme opravdu kvalitní digitalizaci, musíme mít nejdříve stanovené procesy,“ dodala Schwarz Bařtipánová.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Mojmír Hampl

Sněhové vločky? Nesmysl. Mladí jsou investičně odvážnější než generace před nimi, říká Mojmír Hampl

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Český vědec Martin Tolar spouští globálního AI asistenta pro zdravější fungování mozku

Martin Tolar
Stanislav Šulc/Newstream
Stanislav Šulc
sta

Společnost Tolion, za kterou stojí český vědec Martin Tolar, spustila mobilní aplikaci využívající umělou inteligenci pro lepší fungování mozku Brain Coach. Zároveň Tolion Health AI navazuje partnerství s MMA šampionem Jiřím Procházkou, aby rozšířila přístup k nástrojům pro zdraví mozku pro rizikové skupiny a podpořila ochranu mozku, mentální odolnost a prevenci demence po traumatickém poranění mozku.

Snaha dožít se co nejvyššího věku je jedním z klíčových megatrendů současnosti. A řada lidí do ní investuje miliardy dolarů. Jeden z projektů, který se snaží přispět delšímu a kvalitnějšímu životu, nyní spustila společnost Tolion Health AI, za kterou stojí český vědec Martin Tolar. Její aplikace Brain Coach se nyní objevila v nabídce amerického App Storu, v dalších měsících by měl být postupně k dispozici na dalších trzích.

„Tolion Brain Coach je vyvrcholením rozsáhlého výzkumu a vývoje vedeného špičkovými neurology a inženýry v oblasti AI. Díky lékařskému znalostnímu enginu, který analyzuje více než 100 faktorů souvisejících se zdravím mozku, dokáže tato aplikace řízená umělou inteligencí převádět pokročilé lékařské poznatky do personalizovaných doporučení a koučovacího obsahu, přizpůsobeného individuálnímu profilu každého uživatele,“ vysvětluje Martin Tolar. „Produkt nabízíme zdarma a budeme pořádat online webináře, které účastníky seznámí se zdravím mozku, prevencí demence a přínosy aplikace Tolion Brain Coach pro osoby s vyšším rizikem Alzheimerovy choroby, stejně jako pro jejich pečující i pro každého, kdo usiluje o aktivní péči o kognici,“ dodal Tolar.

Alzheon Martina Tolara získal dalších 100 milionů dolarů. Lék na Alzheimera by mohl být na trhu již příští rok

Leaders

Společnost Alzheon, za níž stojí český vědec Martin Tolar, finišuje třetí fázi testování svého prostředku ALZ-801. Ten by měl mít výrazný vliv na snižování dopadů Alzheimerovy choroby zejména u mladších pacientů. Nyní Alzheon získal v nejnovějším kole financování dalších 100 milionů dolarů. „Díky této investici máme dostatek prostředků na ukončení poslední fáze testování našeho léku,“ uvedl Martin Tolar.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Důležitá partnerství

Uvedení aplikace aplikace Tolion Brain Coach přináší pokročilou vědu a technologie společnosti Tolion široké veřejnosti se zájmem o zdraví mozku. Evropské uvedení je nyní plánováno na příští rok. To by se také aplikace měla objevit v nabídce mobilního systému Android.

K úspěchu má aplikaci dopomoci několik důležitých partnerství. Tolion Health AI navázalo například spolupráci s MMA šampionem Jiřím Procházkou, aby rozšířila přístup k nástrojům pro zdraví mozku pro rizikové skupiny a podpořila ochranu mozku, mentální odolnost a prevenci demence po traumatickém poranění mozku. Dalším významným partnerem je společnost Garmin, která umí aplikaci dodávat individuální informace o spánku, aktivitě a stresu a převádí tato data do použitelných každodenních doporučení.

Martin Tolar

Češi chystají aplikaci na pomoc proti Alzheimeru. Stojí za ní kapacita Martin Tolar

Leaders

Propojit moderní technologie a nejnovější výzkumy v oblasti neurovědy se chystá nová společnost Tolion. Firma s českým zázemím a s uznávaným Martinem Tolarem v čele se chystá již na podzim uvést aplikaci podporující zdravé fungování lidského mozku. Využívat má nositelné elektroniky a pokročilých algoritmů umělé inteligence. Tolion již sehnal první investory na uvedení demo modelu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Alzheon Martina Tolara získal dalších 100 milionů dolarů. Lék na Alzheimera by mohl být na trhu již příští rok

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
