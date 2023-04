Vlny zlevňování srazily čtvrtletní zisk Tesly o čtvrtinu. Ani vysoké marže nepomohly

Tesle klesl v prvním čtvrtletí navzdory vyšším tržbám čistý zisk meziročně o 24 procent na 2,5 miliardy dolarů (přes 53 miliard korun). Automobilka to uvedla ve svém středečním sdělení po skončení burzovního obchodování. Na vině je podle tiskových agentur prudké zlevňování vozů, které zanechává stopy na obchodní bilanci amerického výrobce elektromobilů.

Reklama

Tržby stouply v prvních třech měsících roku o 24 procent na 23,3 miliardy dolarů, analytici odhadovali, že budou o něco vyšší. Akcie Tesly po oznámení výsledků klesly téměř o čtyři procenta. Od začátku roku se ale jejich cena zvýšila o 50 procent.

Nejenom USA, Tesla zlevnila auta i v Evropě, Singapuru a v Izraeli Zprávy z firem Americký výrobce elektromobilů Tesla snížil ceny svých aut v Evropě, Izraeli a Singapuru. Před týdnem firma zlevnila auta ve Spojených státech, od ledna už popáté. Díky slevám Tesla v prvním čtvrtletí zvýšila odbyt o čtyři procenta, investoři se ale obávají o ziskové marže, které jsou vysoko nad průměrem odvětví. Informovala o tom dnes agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Tesla v prvním čtvrtletí dodala na trh 422 875 elektromobilů. Společnost tak vyrovnala svůj dosavadní rekord, ale zaostala za očekáváním. Její šéf Elon Musk letos zvýšil prodej několikerými koly snižování cen. Trpí tím ziskovost – provozní zisková marže Tesly mezičtvrtletně klesla z 16 procent na 11,4 procenta. Před rokem činila ještě 19,2 procenta. Tesla je v této oblasti přesto stále napřed. Marže Fordu a General Motors nedávno činily pro srovnání pět a sedm procent, uvádí agentura DPA.

Tesle se hromadí zásoby

Musk nižší ceny zdůvodňuje tím, že chce, aby elektromobily byly masově dostupné. Poptávka nechybí. Tesla ale v minulém čtvrtletí vyrobila o 18 tisíc vozidel více, než jich prodala. „Tesla prochází obtížnou fází. Zásoby rostou,“ uvedl analytik Gene Munster z investiční společnosti Deepwater Asset Management. Analytici vidí Muskovu agresivní cenovou politiku jako reakci na rostoucí konkurenci v byznysu s elektrickými auty, který se stává z okrajové záležitosti masovým trhem.

Tesla rozpoutala cenovou válku. Teď v ní zřejmě bude muset dlouze bojovat Zprávy z firem Tesla se rozhodla podpořit svůj prodej snížením cen. Tato sázka jí nevyšla úplně podle jejích představ. Rozpoutala cenovou válku zejména s čínskou konkurencí, v níž bude muset nejspíš pokračovat. Zlevní ještě tesly? Někteří analytici to vidí jako pravděpodobný scénář. ČTK Přečíst článek

Musk ve středu podle agentury Reuters řekl, že Tesla pravděpodobně letos uvede na trh technologii plně samočinného pohonu. Ta by podle něj měla vytvořit značné zisky, které vykompenzují tlak na marži.

Do výroby elektromobilů se mezitím nejen kvůli naléhání úřadů zapojily i zavedené automobilky. Aby si Tesla udržela konkurenční výhodu a obhájila postavení na trhu, nemá jinou možnost, než lákat zákazníky na nižší ceny, píše agentura DPA. Firma ale podle vlastních vyjádření předpokládá, že si navzdory snižování cen udrží do budoucna jednu z nejvyšších ziskových marží v automobilovém průmyslu. Tesla se také drží ambiciózního cíle rozšiřovat výrobu s ročním tempem růstu 50 procent a věří, že je stále na dobré cestě dodat letos zákazníkům přibližně 1,8 milionu vozů.

Volkswagen představil lidový elektromobil za 600 tisíc Zprávy z firem Koncern Volkswagen ve středu odhalil elektromobil s cenovkou do 25 tisíc eur (asi 600 tisíc korun), od kterého si slibuje, že bude konkurovat Tesle. Kompaktní koncept ID.2all by se sériově měl začít vyrábět v roce 2025, píše agentura Bloomberg. Vůz by na jedno nabití měl ujet až 450 kilometrů a bude se vyrábět ve Španělsku. obi Přečíst článek

Vítejte u Šnečího potoka. Musk chystá v Texasu vlastní město s továrnami Tesly či Boring Co. a jejich zaměstnanci Leaders Miliardář a vizionář Elon Musk plánuje postavit vlastní město nazvané Snailbrook na části z tisíců akrů nově zakoupených pastvin a zemědělské půdy nedaleko hlavního města Texasu Austinu, kam se loni přemístil i se sídlem automobilky Tesla. Jeho vize spočívá ve vytvoření jakéhosi utopického městečka v sousedství jeho továren Tesla, SpaceX a Boring Company, kde by jejich zaměstnanci mohli žít a pracovat, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek