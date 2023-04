Musk varoval před umělou inteligencí. Teď spustí vlastního chatbota „hledajícího maximální pravdu“

Miliardář Elon Musk spustí konkurenta chatovacího systému umělé inteligence ChatGPT, jeho TruthGPT vyzve rivaly od společností Microsoft a Google. Musk to řekl v pondělí v rozhovoru s americkou televizí Fox News, v němž mimo jiné kritizoval produkt konkurence.

Ředitel americké automobilky Tesla a vlastník internetové společnosti Twitter kritizoval společnost OpenAI. Ta vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI), který dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii, a zdarma ho zpřístupnila veřejnosti. Podporuje ji softwarový gigant Microsoft.

ChatGPT je „trénovaný ve lhaní“, tvrdí Musk

Podle Muska je její chatbot „trénovaný ve lhaní". Samotná OpenAI se nyní stala „uzavřeným zdrojem", ziskovou organizací úzce spojenou s Microsoftem, domnívá se Musk. Obvinil také spoluzakladatele Googlu Larryho Pagea, že nebere bezpečnost umělé inteligence vážně.

„Začnu něco, čemu říkám TruthGPT, neboli umělá inteligence hledající maximální pravdu, která se snaží pochopit povahu vesmíru,“ uvedl Musk v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem z Fox News. „A myslím si, že tohle by mohla být nejlepší cesta k bezpečí v tom smyslu, že u AI, která se stará o pochopení vesmíru, je nepravděpodobné, že by zničila lidi, protože jsme zajímavou součástí vesmíru," řekl.

Musk podle zdrojů agentury Reuters láká specialisty na umělou inteligenci z Googlu, aby spustili start-up, který by konkuroval OpenAI. V březnu zaregistroval firmu s názvem X.AI, založenou v Nevadě. Firma uvádí Muska jako jediného ředitele a Jareda Birchalla, generálního ředitele Muskovy rodinné kanceláře, jako sekretáře.

Zastavte vývoj AI, vyzvala stovka expertů

V roce 2015 se Musk podílel na založení společnosti OpenAI, později však z její správní rady odešel. Minulý měsíc se připojil k výzvě stovky akademiků, expertů a podnikatelů požadující nejméně půlroční pozastavení vývoje nových modelů umělé inteligence s ohledem na „hluboká rizika pro společnost a lidstvo". Vývojáři by podle výzvy měli tuto pauzu využít ke společné práci na bezpečnostních pravidlech a také k vystupňování spolupráce se zákonodárci na silné regulaci odvětví.

Nyní v rozhovoru na Fox News Musk varování před umělou inteligencí zopakoval a řekl, že „AI je nebezpečnější než, řekněme, špatně řízená konstrukce letadel nebo výrobní údržba nebo špatná výroba automobilů". Řekl také, že umělá inteligence má potenciál civilizační destrukce.

Super inteligentní AI dokáže neuvěřitelně dobře psát a potenciálně manipulovat veřejné mínění, uvedl šéf sociální sítě Twitter. O víkendu Musk tweetoval, že se setkal s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou, když byl v úřadě, a řekl mu, že je potřeba, aby Washington „podpořil regulaci AI".

Společnost Microsoft v lednu oznámila další mnohamiliardovou investici do OpenAI. Zesiluje tak konkurenci s Googlem a stupňuje závod o přilákání finančních prostředků pro rozvoj umělé inteligence v Silicon Valley, píše Reuters.