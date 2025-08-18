Na Česko se valí vaječná krize. Vajíčka nebudou, nebo zdraží dvojnásobně
Klíčovém problémem je, že Evropská unie reguluje, jak mají slepice klást vejce. Už ne v kleci, ale někde „lidštěji“, třeba v podestýlce. Bohulibý záměr, který má vaječný průmysl vrátit do devatenáctého století. Bohužel, ten současný vaječný průmysl na tuto progresivní myšlenku není připraven. Důsledkem bude, že nebude dost vajec. Nebo budou příliš drahá.
„Přechod na modernější a etičtější chovy je časově a finančně náročný a dodavatelé technologií nestíhají splnit všechny požadavky chovatelů nosnic. Producenti se proto obávají, že není možné v dohledné době navýšit skokově kapacity, zejména u malých a středních podniků, což může po stažení klecových vajec vést i k mezerám v zásobování a růstu cen. Jak moc se to nakonec promítne do peněženek spotřebitelů, zatím není jasné,“ říká Gabriela Dlouhá, předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie.
Výrobci rostlinných náhražek vajec doufají, že budou těžit z prudkého nárůstu cen slepičích vajec ve Spojených státech, který je důsledkem epidemie ptačí chřipky. Rozšiřují proto výrobu a spouštějí nové reklamní kampaně. Informuje o tom list Financial Times.
Vaječná krize v USA trvá. Výrobci veganských vajec větří příležitost
Money
Výrobci rostlinných náhražek vajec doufají, že budou těžit z prudkého nárůstu cen slepičích vajec ve Spojených státech, který je důsledkem epidemie ptačí chřipky. Rozšiřují proto výrobu a spouštějí nové reklamní kampaně. Informuje o tom list Financial Times.
Vaječnou krizi letos zažily Spojené státy. Příčinou cenového nárůstu byla ptačí chřipka. Zabito bylo 30 milionů slepic, cena jednoho vajíčka přesáhla v přepočtu dvanáct korun.
Podobný vývoj se čeká od příštího roku v celé Evropě. Ne, že by řádila ptačí chřipka. Řádí Evropská komise, která se snaží protlačit, aby byl Evropě zakázán chov slepic v klecích od roku 2027. Řada obchodů proto již nyní hledá alternativy. Nenachází je, a cena vajec půjde nahoru.
„Dostupnost neklecových vajec je pro nás klíčová, ale musíme realisticky vidět, že trh je nevyzpytatelný a nevíme, co nás čeká. Kromě časové a finanční náročnosti přechodu navíc musíme počítat i s riziky, jako je ptačí chřipka. Pokud se objeví, situace na trhu se dramaticky zhorší a nedostatku vajec se už nevyhneme,“ uvádí předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina.
Vaječná krize se blíží
To je pro chovatele a následně i pro obchodníky velký problém. Není kde nechat slepice volně pobíhat a snášet vajíčka. Cena jednoho vejce, které stojí v maloobchodě nyní zhruba šest korun, vyletí na dvojnásobek.
Po boomu automatů na nápoje, sladkosti či brambůrky přichází vlna samoobslužných farmomatů. Ty nabízejí mléko, vejce a maso, ale nově také brambory, med či knedlíky. Trend táhne poptávka po lokálních potravinách, nonstop dostupnost i jednodušší regulace pro malé chovatele. Objevují se také technické inovace, které řeší čerstvost a logistiku.
Vejce z vejcomatu, brambory na váhu i med nonstop. Farmářské automaty v Česku rychle přibývají
Zprávy z firem
Po boomu automatů na nápoje, sladkosti či brambůrky přichází vlna samoobslužných farmomatů. Ty nabízejí mléko, vejce a maso, ale nově také brambory, med či knedlíky. Trend táhne poptávka po lokálních potravinách, nonstop dostupnost i jednodušší regulace pro malé chovatele. Objevují se také technické inovace, které řeší čerstvost a logistiku.
„V návaznosti na závazky některých nadnárodních řetězců upustit v Česku od prodeje klecových vajec panuje na trhu nejistota. Českomoravská drůbežářská unie a Asociace českého tradičního obchodu varují, že stávající produkce neklecových vajec z alternativních chovů není v současnosti dostatečná, aby pokryla očekávanou celkovou poptávku po vejcích. To by mohlo vést k výrazným cenovým výkyvům a k narušení stability na trhu. Hrozí nedostatek vajec.“ Tak praví Českomoravská drůbežářská asociace, která sdružuje všechny velké producenty vajec v Česku.
Na očekávaný vývoj už reagují i obchodníci. „Doufáme, že se co nejdříve podaří našim dodavatelům, českým chovatelům nosnic, i s podporou státu, přejít na neklecové chovy a my budeme moci vejce z těchto chovů nabídnout ve všech obchodech naší sítě zákazníkům,“ uvádí Lukáš Němčík, místopředseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který provozuje obchody pod značkou COOP.
Zatím se ovšem zdá, že přání bude otcem myšlenky. Drůbežáři na základě vlastní analýzy trhu uvádějí, že současná produkce alternativních vajec nepostačuje k pokrytí poptávky, která nastane po úplném stažení klecových vajec ze supermarketů. V České republice je v takzvaných obohacených klecích chováno ještě 41,6 procent nosnic, což lehce převyšuje průměr v Evropské unii (38 procent.). Krize s vejci tedy postihne celou Evropskou unii.
Podle průzkumu Českomoravské drůbežářské unie nestihnou chovatelé nosnic do konce roku 2026 přebudovat až milion klecových míst. Zřejmě se dále zhruba 400 tisíc míst nebude vůbec přebudovávat a tato místa zcela zaniknou. Vaječná krize se blíží do Evropy.