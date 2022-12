Na Twitter se vrací placená služba dodatečné úpravy tweetů

Na internetovou sociální síť Twitter se v pondělí vrátila placená služba Twitter Blue, díky které uživatelé získají modrou ikonu a přístup ke speciálním funkcím. V listopadu Twitter službu na své stejnojmenné síti pozastavil kvůli záplavě falešných účtů. Služba po obnovení nadále stojí osm dolarů (zhruba 185 korun) měsíčně, pro uživatele zařízení firmy Apple však poplatek činí 11 dolarů (asi 254 korun) měsíčně, informoval server BBC.

Modrá ikona dříve sloužila k potvrzení autenticity účtů známých novinářů, komentátorů, politiků a dalších veřejných osobností. Síť tyto ikony poskytovala zdarma na základě vlastního rozhodnutí.

V rámci služby Twitter Blue uživatelé získají kromě modré ikony také například možnost dodatečné úpravy tweetů. Tuto možnost řada uživatelů dlouhou dobu požadovala, někteří ale varovali, že to jen zvýší prostor k šíření dezinformací. Předplatitelům služby Twitter Blue se bude rovněž zobrazovat méně reklam.

Twitter prochází změnami poté, co firmu koncem října za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun) koupil americký miliardář Elon Musk. Ten mimo jiné propustil zhruba polovinu zaměstnanců a začal obnovovat některé zrušené účty, včetně toto, který patřil bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Twitter nejprve spustil službu Twitter Blue v listopadu. Následně ji však pozastavil, protože lidé se na síti vydávali za velké podniky či známé osobnosti a zaplatili si za získání modré ikony, aby jejich účty působily autenticky.

