Gabriel Eichler: V Kalifornii se nenadává, ale podniká. Teď ale start-upy přišly o investory

Pád Silicon Valley Bank a propad cen akci technologických firem a kryptoměnového trhu způsobily, že ze sektoru start-upů se i v Kalifornii odlily peníze pryč, říká investor Gabriel Eichler. Přesto je tam mentalita už zhruba sto let neopakovatelně podnikatelská.

Kalifornie oplývá zvláštním typem podnikatelského ducha, může za to počasí, nálada i mix kultur. Tato atmosféra přitahuje podnikavé typy z celého světa, říká Gabriel Eichler, světoběžník, ekonom, investiční bankéř, krizový manažer a investor v novém díle pořadu Jiný peníze Andrey Ferancové Bartoňové a Terezy Zavadilové. Sám v Kalifornii dlouho žil a působil jako bankéř v Bank of America. V Silicon Valley se setkal i se Stevem Jobsem.

Kalifornie nalákala lidi z celého světa

„Do Kalifornie lidi přitahuje samozřejmě krásné počasí a příroda, to se týkalo i mě. Ale i atmosféra, která tam je už někdy od 20. let minulého století. Tam se stahovali lidé z Ameriky, ale i Indové, Číňané, Evropané, kteří chtěli něco zajímavého dělat. Ti nynější Američané jsou z celého světa,“ říká Gabriel Eichler.

Technologické giganty ze Silicon Valley tak třeba nyní řídí špičkoví manažeři indického původu. „Funguje to tak, že v Kalifornii nápad a projekt vznikne a bombastika New Yorku ho pošle do celého světa. Ta diverzita a ekosystém je podnikatelským podhoubím. V kavárně se nediskutuje o tom, jak je všechno blbé a co který politik, ale kdo s kým jde co dělat. A co nevyšlo a co vyšlo. A není tam strach z toho, co nevyjde. Člověk přitom může selhat, aby byl potom úspěšný, protože tak se něco naučí. Podnikatel by se neměl stydět za selhání,“ říká finančník.

Silicon Valley jako globální fenomén

Proto se ze Silicon Valley stal globální fenomén. „Když jdete v Palo Alto do kavárny, debata je úplně jiná, než u nás u piva. Kdykoli, v jakékoli době. Tam seděl Steve Jobs, tam Elon Musk, bavili se o celosvětových věcech, navazovali přátelství, řešilo se, kdo komu bude co financovat. Celý ten ekosystém je jiný,“ líčí Eichler.

Silicon Valley Bank, která se nedávno dostala do problémů, patřila do tohoto ekosystému. „Velká rizikovost, rychlá akce a provázanost s touto skupinou lidí, která jim financovala projekty, protože žádná jiná komerční banka by nefinancovala takto rizikové věci v počátečním stadiu. Vztah mezi klientem a bankéřem byl úplně jiný,“ dodává.

A proč nastaly problémy? Protože banka nemohla veškerý cash investovat jen do projektů, velká část vkladů byla investována do amerických dluhopisů.

„Ti klienti byli lidé, kteří velmi zbohatli v posledních patnácti, dvaceti letech. To jsou nejen zakladatelé technologických firem, ale i jejich zaměstnanci včetně jejich rodin. Lidé, co mají desítky milionů dolarů, které předtím neměli. Takoví lidé reagují mnohem rychleji než jiní lidé, takže když se dozvěděli, že je banka v problémech, vybrali z ní čtyřicet miliard dolarů mezi devátou a dvanáctou ráno. A to žádná instituce nepřežije,“ popisuje krizový manažer.

Problém je podle něj nyní ten, že se dají peníze přesunout klikem na iPhonu. „Před patnácti lety by stál člověk hodiny ve frontě, než by na něj přišla řada, a takový odliv hotovosti by nenastal. To se nemá dít, banka by to měla vědět aspoň 48 hodin předem, aby se na to mohla připravit. Mezitím by měla dost času spojit se s dohledovou bankou a situaci řešit,“ říká Eichler s tím, že v tomto by měla nastat systémová změna.

Pro investování je těžká doba

Obecně je podle něj nyní pro investování těžká doba. „Z trhu teď zmizely peníze pro investování do mladých firem, hodně dřívějších investorů do venture kapitálu přestalo investovat, protože o něco přišli třeba v kryptu a navázaných projektech, a jejich ochota investovat je tím ovlivněna,“ dodává Eichler. To podle něj odezní se změnou ekonomického cyklu.

Do čeho jeho investiční butik Benson Oak nyní investuje v Tel Avivu?

Proč se coby úspěšný bankéř Bank of America vrátil do Československa hned týden po revoluci?

Jak zachraňoval Košické železárny a proč to tehdy bylo nebezpečné?

Jak se má člověk připravit na profesní život, který bude stále turbulentnější?

Změní umělá inteligence svět?

Sledujte nový díl pořadu Jiný peníze s Gabrielem Eichlerem zde:

