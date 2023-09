Biografie Elona Muska: Génius i démon, který zachraňuje svět – ale překáží mu v tom lidé

Během posledního roku se pověst nejbohatšího muže světa Elona Muska proměnila z vizionáře na téměř až vyvrhela a asociála. Mnoho lidí si kladlo a klade otázku, co se mu asi tak honí v hlavě? Důkladnou odpověď poskytuje nová biografie nazvaná jednoduše Elon Musk z pera uznávaného literáta Waltera Isaacsona. A mnozí recenzenti se shodují na jednom: hlavním přínosem biografie je bádání nad tím, jak se může tak nevyzpytatelný, arogantní člověk s tlačítkem v duši s nápisem „režim: démon" stát úspěšným a jestli vůbec stojí za to lidstvu „nechat se spasit cvokem“.

Reklama

Jako mnoho traumat i to Elona Muska spočívá v dětství, v jeho případě jihoafrické Pretorii, kde byl šikanován a fyzicky napadán, bez zastání u despotického otce, z něhož ovšem nemálo zdědil. Tam někde – s jeho nesporným nadprůměrným intelektem – vznikla touha po lepším světě, navzdory protivníkům a za použití jejich technik.

Elon Musk: Z vizionáře vyvrhelem za pár měsíců Leaders Mezi osobnostmi roku 2022 ční zakladatel Tesly a Space X Elon Musk. Rok 2022 v jeho podání však nebyl jen plný úspěchů, ačkoli právě automobilka Tesla reportovala jedny rekordní zisky za druhými. Stanislav Šulc Přečíst článek

Isaacson je věhlasný literát, který má za sebou oceňované biografie Alberta Einsteina, Benjamina Franklina a technologického génia Steva Jobse. A stejně jako u Jobse strávil autor dva roky času po boku Muska, aby jej poznal a nespoléhal jen na výpovědi rodinných příslušníků, spolupracovníků, podřízených, přátel a známých.

„Vzhledem k tomu, že jde o biografii od Isaacsona, je jasné, že má v úmyslu, aby kniha Elon Musk byla více než jen hromadou zajímavých příběhů o kontroverzním muži. Rámuje to jako studii charakteru, snahu porozumět a možná usmířit rozpory v Muskově jádru,“ uvedl v recenzi The Wasington Post Will Oremus.

Uspěl by Musk i s jemnějšími manýrami?

„Ústřední otázka, na kterou se snaží odpovědět v prologu knihy, se však zdá být příliš snadná. Je to ta samá, která mu ležela na srdci u Steva Jobse: Jsou Muskovi osobní démoni a nedostatky zároveň to, co umožňuje jeho velkolepé úspěchy?“ dodává Oremus.

Musk loni vypnul Starlink u Krymu, chtěl zabránit útoku na ruskou flotilu, píše se v jeho nové biografii Leaders Americký miliardář Elon Musk loni nařídil inženýrům, aby v oblasti Rusy okupovaného ukrajinského poloostrova Krymu vypnuli internetovou službu Starlink vlastněnou jeho společností SpaceX. Chtěl tak zabránit útoku na ruskou námořní flotilu, k němuž hodlali Ukrajinci použít ponorky bez lidské posádky s nákladem výbušnin. Podle internetového serveru americké televize CNN o tom píše autor Walter Isaacson v nové Muskově biografii, která se začne prodávat příští týden. ČTK Přečíst článek

Těžší, ale zásadnější otázka – než jak pochopit Muskův idealismus a úspěchy s jeho „režimem démonů“, jak to nazývá matka jeho tří dětí, zpěvačka říkající se Grimes – podle Oremuse zní: „Co to říká o našem dnešním světě, že tolik závisí na muži, jako je Musk? Že osud elektromobilů, samořídících aut, projektů veřejné infrastruktury, průzkumu vesmíru, pravidel online diskursu a vojenských technik lze měnit z rozmarů notoricky rozmarného muže?" podotýká Oremus.

Příliš výřečný Musk

Někteří recenzenti včetně Oremuse i přes úctu k Isaacsonovi pochybují, jestli dokázal odolat Muskovu kouzlu a jeho výřečnosti, která občas míjí realitu, jak ji vidí jiní. „Množství času věnovaného názorům Muska a jeho spolupracovníků zkresluje vyprávění v jeho prospěch, zejména proto, že Musk je velmi nespolehlivý vypravěč. O Muskově houževnatosti by se toho dalo říct hodně, například jeho schopnost prorazit byrokracii NASA. Ale stojí to za to, když se z vašeho zachránce vyklube nejhlasitější cvok na světě?“ míní Gary Shteyngart z deníku The Guardian.

Miliardář Musk spustil projekt umělé inteligence xAI. Chce „porozumět realitě” Zprávy z firem Podnikatel Elon Musk spustil svůj dlouho očekávaný start-up xAI, který se bude zabývat umělou inteligencí (AI). Šéf automobilky Tesla či kosmické společnosti SpaceX zároveň představil tým inženýrů xAI, kteří dříve prošli velkými americkými technologickými společnostmi. Muskův projekt si klade za cíl vytvořit alternativu k populárnímu chatbotu ChatGPT. ČTK Přečíst článek

„Jednoduše řečeno: Elon Musk umí být pořádný, brutálně chladný hulvát. A to mu podle Isaacsona pomohlo i uškodilo v podnikání," píše Tim Higgins z deníku The Wall Street Journal. „Isaacson předkládá myšlenku Muskova ´módu démona´, aby vysvětlil temperamentní impulsy stojící za některými úspěchy magnáta – a neúspěchy," míní.

„Isaacson varuje, že čtenáři by neměli odcházet s tím, že když budou jako Musk, automaticky uspějí. Spíše by podle něj měli čtenáři vidět, jak byli lídři jako Musk a zesnulý Jobs efektivní – a také by si měli odnést varovné poučení, že, slovy Isaacsona, ´člověk nemusí být tak zlý, aby uspěl´," uzavírá Higgins.

FOTOGALERIE: Muskův fenomén Tesla má 20 let. Léta čekal na zisk, málem zbankrotoval – a přece změnil svět Zprávy z firem Před 20 lety, 1. července 2003, byla v třicetitisícovém kalifornském San Carlos v Silicon Valley založena nenápadná firma s cílem vyrábět malé sportovní elektrické roadstery (na hlavním snímku). Trvalo jí pět let, než s výrobou začala, ale téměř okamžitě změnila globální trh s elektromobily jako nikdo jiný, i když s auty zcela jiného ražení. Jmenuje se Tesla - a ne, u jejího založení ještě nebyl Elon Musk. duk Přečíst článek