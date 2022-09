Jak se stát milionářkou snadno a rychle. Muskova expřítelkyně prodala společné fotky

Například fotografie ze školní slavnosti se na aukci memorabilií spojených s Elonem Muskem prodala za 41 tisíc dolarů, tedy více než za milion korun. Jennifer Gwynneová, která věci prodávala, chce výtěžek použít na vzdělání svého syna.

Reklama

Bývalá přítelkyně generálního ředitele automobilky Tesla Elona Muska Jennifer Gwynneové vydražila fotografie a vzpomínkové předměty z doby, kdy spolu chodili. Předměty se v aukci prodaly celkem za 165 tisíc dolarů (více než čtyři miliony korun). Uvedla to bostonská aukční síň RR Auction.

Musk si před aukcí změnil fotografii na profilu na twitteru a umístil tam jednu z fotografií z aukce, upozornila agentura AP.

Akcionáři Twitteru jsou pro převzetí Muskem, který už ale nemá zájem. O transakci rozhodne soud Zprávy z firem Akcionáři americké internetové společnosti Twitter v úterý schválili převzetí firmy miliardářem Elonem Muskem za 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu Kč), píše agentura Reuters. Musk se však v létě rozhodl od dohody o převzetí odstoupit, takže o osudu transakce bude muset rozhodnout soud. ČTK Přečíst článek

Gwynneová řekla listu The Boston Globe, že četla o aukci písemek, které Musk známkoval, a uvědomila si, že má mnohem více osobních věcí, které by mohla prodat. Včetně společných fotografií, přání k narozeninám a náhrdelníku.

Rozchod v nesprávnou chvíli

Musk a Gwynneová spolu chodili v letech 1994 až 1995, kdy oba studovali na Pensylvánské univerzitě. Rozešli se, když Musk dostudoval a přestěhoval se do Kalifornie. Podle Gwynneové jí řekl, že si nemůže s ní telefonovat, protože mu to připadá jako ztráta času.

Reklama

„Rozešli jsme se těsně předtím, než začal dobývat svět,“ řekla Gwynneová.

A které memorabilie se prodaly za nejvyšší částky? Například zlatý náhrdelník s malým zeleným smaragdem, který dostala Gwynneová od Muska jako dárek k narozeninám koncem roku 1994, se prodal za 51 tisíc dolarů. Fotografie, na níž Musk a Gwynneová pózují před školní slavností v roce 1995, se prodal za 42 tisíc dolarů, uvedla aukční síň. Narozeninové přání, které Musk podepsal, se prodalo za téměř 17 tisíc dolarů.

Gwynneová nyní žije v Jižní Karolíně. Listu The Globe řekla, že plánuje použít část peněz z aukce na vysokoškolské vzdělání svého nevlastního syna. S Muskem se již nestýká.

Potřebujeme více ropy a plynu, ne méně, zastal se „starých” zdrojů energie Musk Leaders Svět potřebuje více ropy a zemního plynu a měl by pokračovat v provozu jaderných elektráren a zároveň masivně investovat do obnovitelných zdrojů energie. Z konference v norském Stavangeru to evropským energetickým lídrům vzkázal nejbohatší muž planety Elon Musk, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). duk Přečíst článek