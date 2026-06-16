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newstream.cz Money Remíza, která stála milion dolarů. Sázkař na Polymarketu tvrdě doplatil na šok Španělska

Remíza, která stála milion dolarů. Sázkař na Polymarketu tvrdě doplatil na šok Španělska

Josimar José Évora Dias, brankář Kapverdských ostrovů
Profimedia.cz
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Jeden z obchodníků na predikční burze Polymarket vsadil více než milion dolarů na výhru Španělska nad Kapverdami. Favorit ale pouze remizoval a sázkař přišel téměř o celý vklad. Nečekaný výsledek ukázal, jak riskantní mohou být i zdánlivě bezpečné obchody na predikčních trzích.

Jeden z obchodníků na platformě Polymarket přišel téměř o milion dolarů poté, co Kapverdy v pondělí senzačně remizovaly se Španělskem. Výsledek patří k největším překvapením dosavadního průběhu mistrovství světa, uvedl Bloomberg.

Španělsko, úřadující mistr Evropy, bylo před zápasem považováno za jasného favorita. Podle modelu Goldman Sachs mělo dokonce 26procentní šanci na celkové vítězství v turnaji. Kapverdy naopak na mistrovství světa nikdy předtím nehrály a jejich tým nemá výrazné hvězdy z největších evropských klubů.

Na Polymarketu se pravděpodobnost španělské výhry před rozhodujícím propadem pohybovala kolem 92 procent. Právě v této chvíli uživatel vystupující pod přezdívkou „betoor619“ vsadil masivní částku na výhru favorita.

Z milionové sázky mohl být jen malý zisk

Podle veřejných obchodních záznamů Polymarketu by sázkař v případě španělské výhry vydělal zhruba 85 tisíc dolarů. Riskoval přitom téměř 1,1 milionu dolarů.

Takový typ obchodů je na predikčních trzích běžný. Někteří hráči sázejí vysoké částky na výsledky, které považují za vysoce pravděpodobné, a spokojí se s relativně nízkým výnosem. Pokud ale dojde k překvapení, ztráty mohou být mimořádně vysoké.

Bloomberg upozornil, že účet „betoor619“ vznikl loni v říjnu a před zápasem Španělska s Kapverdami na žádné jednotlivé události nevyhrál ani neprohrál více než 9 tisíc dolarů.

Hrdinou zápasu byl čtyřicetiletý brankář

Za nečekaným výsledkem stál především brankář Josimar José Évora Dias, známý jako Vozinha. Čtyřicetiletý gólman Kapverd předvedl sedm klíčových zákroků a po utkání opouštěl hřiště v slzách.

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Vozinha později uvedl, že jeho matka nemohla přicestovat na jeho historický debut na mistrovství světa kvůli vízovým komplikacím. Podle Bloombergu šlo mimo jiné o nový požadavek na vratnou kauci až 15 tisíc dolarů pro návštěvníky z některých zemí včetně Kapverd.

Brankář získal ocenění pro hráče zápasu a utkání označil za moment, na kterém pracoval „celý život“.

Polymarket ukazuje novou éru sportovního sázení

Na zápas Španělska s Kapverdami uzavřeli uživatelé Polymarketu obchody v celkové hodnotě 64 milionů dolarů. Predikční trhy, které byly původně spojovány hlavně se sázkami na politické, geopolitické či ekonomické události, se v posledních letech staly populárním místem také pro sportovní turnaje.

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Na rozdíl od tradičních sázkových kanceláří neurčuje kurzy provozovatel. Pravděpodobnosti na predikčním trhu vznikají podle toho, jak obchodníci nakupují a prodávají jednotlivé kontrakty.

Platformy jako Polymarket zároveň čelí kritice kvůli anonymitě uživatelů. Ti obchodují prostřednictvím kryptoměnových peněženek a mohou vystupovat pod pseudonymy, aniž by veřejně odhalovali svou totožnost nebo místo pobytu.

Francie je novým favoritem turnaje

Po překvapivé remíze Španělska se podle Polymarketu posunula do role největšího favorita Francie. Obchodníci jí aktuálně připisují zhruba 18procentní šanci na celkové vítězství. Španělsko následuje s přibližně 15 procenty.

Celkový objem sázek na vítěze mistrovství světa na Polymarketu už podle Bloombergu dosáhl přibližně 2,4 miliardy dolarů. Pondělní šok tak nebyl jen sportovním překvapením, ale i připomínkou, že na predikčních trzích neexistuje skutečně bezriziková sázka.

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Telefony už nebudou středem digitálního světa, říká šéf Qualcommu

Cristiano Amon
ČTK
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Qualcomm pracuje na více než 40 návrzích nových zařízení s umělou inteligencí. V rozhovoru pro server CNBC to uvedl generální ředitel firmy Cristiano Amon. Podle něj se trh spotřební elektroniky chystá na novou vlnu zařízení, jejichž centrem nebudou aplikace, ale AI agenti.

Amon v podcastu CNBC The Tech Download uvedl, že se bude výrazně experimentovat s různými typy zařízení. Nemá jít jen o telefony. Qualcomm podle něj vidí prostor pro nositelnou elektroniku v podobě šperků, sluchátek s kamerami, pinů, hodinek nebo chytrých brýlí.

Princip je podle Amona jednoduchý: zařízení má být stále u uživatele, má vidět svět kolem něj, rozumět kontextu a umožnit komunikaci s AI agentem.

AI agenti místo Siri nebo Gemini

Právě agenti mají být podle technologického průmyslu další fází vývoje digitálních asistentů, jako jsou Siri od Applu nebo Gemini od Googlu. Mají zvládat delší a složitější úkoly napříč aplikacemi a službami, například rezervaci dovolené nebo rychlé vyhledání detailů bankovní transakce bez ručního procházení aplikace.

Amon tvrdí, že aplikace nezmizí, ale změní se. „Tito agenti budou novou aplikací,“ uvedl.

S tím se podle něj promění i role telefonu. Smartphone nezmizí, ale už nemusí být hlavním středem digitálního života. Tím se má stát agent, který porozumí záměrům člověka a bude za něj vykonávat úkoly.

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Sázka na chytré brýle

Velkou příležitost Amon vidí v chytrých brýlích. Jejich roční dodávky se podle něj dnes pohybují v řádu desítek milionů kusů, ale během několika let by mohly dosáhnout stovek milionů. Takový trh by se podle šéfa Qualcommu mohl velikostí přiblížit chytrým telefonům. V roce 2025 se podle Counterpoint Research prodalo 1,26 miliardy smartphonů.

Do vývoje chytrých brýlí s kamerami se pouštějí firmy od Mety po Samsung. Amon zároveň upozornil, že proměna zařízení otevírá dveře i firmám, které se dosud spotřebitelskému hardwaru běžně nevěnovaly. Připomněl například OpenAI, která loni koupila hardwarový start-up io založený designérem Applu Jonym Ivem.

Důvodem jsou podle něj nejen koncová zařízení pro AI agenty, ale také data. Nové typy nositelné elektroniky mají sbírat mnohem větší objem dat než ta, na nichž se dnes trénují AI modely. Ta mohou být důležitá pro budoucí vývoj umělé inteligence i pro personalizované služby.

Změna se podle Amona dotkne také samotných čipů. Menší zařízení budou potřebovat výkonnější a zároveň úspornější architektury. „Celý náš plán produktového vývoje právě prochází modernizací. Celý plán, protože věřím, že žádné zařízení, které dnes máme, není připravené na budoucnost,“ řekl šéf Qualcommu.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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SpaceX zažila burzovní start snů. Firma získala o deset miliard dolarů víc, než čekala

SpaceX
ČTK
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SpaceX Elona Muska získala z primární nabídky akcií výrazně víc, než původně plánovala. Největší IPO všech dob firmě nakonec vyneslo 85,7 miliardy dolarů, tedy o více než deset miliard dolarů nad původní odhad.

Společnost původně uváděla, že z nabídky získá 75 miliard dolarů. Tento objem odpovídal prodeji 555,56 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Nakonec ale upisovatelé využili takzvanou greenshoe opci, která umožňuje prodat dodatečné akcie nad původně plánovaný objem. Přikoupili dalších 83,3 milionu akcií, čímž se celkový výnos IPO zvýšil na 85,7 miliardy dolarů.

Burzovní debut SpaceX provázela silná poptávka investorů. Akcie firmy při pátečním vstupu na burzu Nasdaq vzrostly o 19 procent. V pondělí přidaly dalších 19,6 procenta a uzavřely na ceně 192,50 dolaru. Tržní hodnota společnosti tak vystoupala na 2,5 bilionu dolarů.

Musk se díky nabídce stal prvním bilionářem na světě.

Změna komunikace

SpaceX zároveň oznámila změnu ve způsobu komunikace s investory. Čtvrtletní a roční hospodářské výsledky i další důležité zprávy bude zveřejňovat výhradně prostřednictvím svých internetových stránek a sociální sítě X. Nebude k tomu využívat distribuční služby zpravodajských agentur, jako jsou Business Wire nebo PR Newswire. Agentura Reuters upozornila, že jde o odklon od běžných postupů firemní komunikace.

Nasdaq: SPCX

SpaceX dál letí vzhůru

Akcie Muskovy SpaceX se po rekordním IPO drží vysoko nad upisovací cenou.

192,50 USD
+31,49 USD / +19,6 %
 
Otevření
171,99 USD
Denní maximum
202,00 USD
Denní minimum
167,16 USD
Objem
256,2 mil.

Zdroj: aktuální tržní data k akcii SpaceX / SPCX. Poslední dostupný obchod: 16. června 2026, 00:15 UTC.

Firma, kterou Musk založil v roce 2002, se zaměřuje na raketovou techniku pro výzkum vesmíru, vývoj umělé inteligence a provozuje také satelitní síť Starlink. Začátkem letošního roku se SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.

Gina Rinehartová

Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

Nejbohatší Australanka Gina Rinehartová vsadila na SpaceX. Její investiční společnost Hancock Prospecting podle agentury Bloomberg získala akcie Muskovy raketové a satelitní firmy při jejím vstupu na burzu.

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Finanční výsledky firmy přitom ukazují rychlý růst tržeb, ale také výrazné náklady. SpaceX loni vykázala čistou ztrátu 4,94 miliardy dolarů při tržbách 18,7 miliardy dolarů. O rok dříve měla čistý zisk 791 milionů dolarů a tržby 14 miliard dolarů.

IPO SpaceX je zároveň první velkou zkouškou zájmu investorů o očekávanou vlnu obřích primárních úpisů. Na trh se chystají také další technologické společnosti, mimo jiné firmy zaměřené na umělou inteligenci, jako Anthropic a OpenAI.

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Australská miliardářka vsadila na Muska. Rinehartová nalila do SpaceX přes miliardu dolarů

Leaders

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