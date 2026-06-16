Remíza, která stála milion dolarů. Sázkař na Polymarketu tvrdě doplatil na šok Španělska
Jeden z obchodníků na predikční burze Polymarket vsadil více než milion dolarů na výhru Španělska nad Kapverdami. Favorit ale pouze remizoval a sázkař přišel téměř o celý vklad. Nečekaný výsledek ukázal, jak riskantní mohou být i zdánlivě bezpečné obchody na predikčních trzích.
Jeden z obchodníků na platformě Polymarket přišel téměř o milion dolarů poté, co Kapverdy v pondělí senzačně remizovaly se Španělskem. Výsledek patří k největším překvapením dosavadního průběhu mistrovství světa, uvedl Bloomberg.
Španělsko, úřadující mistr Evropy, bylo před zápasem považováno za jasného favorita. Podle modelu Goldman Sachs mělo dokonce 26procentní šanci na celkové vítězství v turnaji. Kapverdy naopak na mistrovství světa nikdy předtím nehrály a jejich tým nemá výrazné hvězdy z největších evropských klubů.
Na Polymarketu se pravděpodobnost španělské výhry před rozhodujícím propadem pohybovala kolem 92 procent. Právě v této chvíli uživatel vystupující pod přezdívkou „betoor619“ vsadil masivní částku na výhru favorita.
Z milionové sázky mohl být jen malý zisk
Podle veřejných obchodních záznamů Polymarketu by sázkař v případě španělské výhry vydělal zhruba 85 tisíc dolarů. Riskoval přitom téměř 1,1 milionu dolarů.
Takový typ obchodů je na predikčních trzích běžný. Někteří hráči sázejí vysoké částky na výsledky, které považují za vysoce pravděpodobné, a spokojí se s relativně nízkým výnosem. Pokud ale dojde k překvapení, ztráty mohou být mimořádně vysoké.
Bloomberg upozornil, že účet „betoor619“ vznikl loni v říjnu a před zápasem Španělska s Kapverdami na žádné jednotlivé události nevyhrál ani neprohrál více než 9 tisíc dolarů.
Hrdinou zápasu byl čtyřicetiletý brankář
Za nečekaným výsledkem stál především brankář Josimar José Évora Dias, známý jako Vozinha. Čtyřicetiletý gólman Kapverd předvedl sedm klíčových zákroků a po utkání opouštěl hřiště v slzách.
Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.
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Česká fotbalová reprezentace podle modelu americké banky Goldman Sachs nepatří před mistrovstvím světa mezi úplné outsidery. Šance na postup ze skupiny jí vychází na 68,7 procenta, tedy více než dvě třetiny. Na celkový titul má však Česko jen 0,2procentní naději. Největším favoritem šampionátu je podle banky Španělsko.
Vozinha později uvedl, že jeho matka nemohla přicestovat na jeho historický debut na mistrovství světa kvůli vízovým komplikacím. Podle Bloombergu šlo mimo jiné o nový požadavek na vratnou kauci až 15 tisíc dolarů pro návštěvníky z některých zemí včetně Kapverd.
Brankář získal ocenění pro hráče zápasu a utkání označil za moment, na kterém pracoval „celý život“.
Polymarket ukazuje novou éru sportovního sázení
Na zápas Španělska s Kapverdami uzavřeli uživatelé Polymarketu obchody v celkové hodnotě 64 milionů dolarů. Predikční trhy, které byly původně spojovány hlavně se sázkami na politické, geopolitické či ekonomické události, se v posledních letech staly populárním místem také pro sportovní turnaje.
Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.
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Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.
Na rozdíl od tradičních sázkových kanceláří neurčuje kurzy provozovatel. Pravděpodobnosti na predikčním trhu vznikají podle toho, jak obchodníci nakupují a prodávají jednotlivé kontrakty.
Platformy jako Polymarket zároveň čelí kritice kvůli anonymitě uživatelů. Ti obchodují prostřednictvím kryptoměnových peněženek a mohou vystupovat pod pseudonymy, aniž by veřejně odhalovali svou totožnost nebo místo pobytu.
Francie je novým favoritem turnaje
Po překvapivé remíze Španělska se podle Polymarketu posunula do role největšího favorita Francie. Obchodníci jí aktuálně připisují zhruba 18procentní šanci na celkové vítězství. Španělsko následuje s přibližně 15 procenty.
Celkový objem sázek na vítěze mistrovství světa na Polymarketu už podle Bloombergu dosáhl přibližně 2,4 miliardy dolarů. Pondělní šok tak nebyl jen sportovním překvapením, ale i připomínkou, že na predikčních trzích neexistuje skutečně bezriziková sázka.
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