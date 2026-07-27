Investoři se poprali o čínské čipy. Akcie CXMT vyskočily o více než 500 procent
Akcie čínského výrobce paměťových čipů CXMT při debutu v Šanghaji vzrostly o více než 500 procent a z výrobce paměťových čipů udělaly nejhodnotnější společnost na burzách v pevninské Číně. Analytici ale varují, že cenu vedle růstu firmy žene také spekulativní horečka.
Akcie čínského výrobce paměťových čipů CXMT zažily při pondělním debutu v Šanghaji mimořádný start. Z upisovací ceny 8,66 jüanu se během dne dostaly zhruba k 55 jüanům, tedy na více než šestinásobek. Hodnota firmy se v jednu chvíli přiblížila 3,7 bilionu jüanů a CXMT se stala nejhodnotnější společností obchodovanou na burzách v pevninské Číně, píší světové agentury.
Prudký skok ukazuje především obrovský zájem kupujících a malý počet akcií, které bylo možné první den volně obchodovat, píše Reuters.
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Trhy
Sociální síť Truth Social se snaží zpeněžit přístup k postům Donalda Trumpa, které mnohdy zahýbou akciovými trhy. Důvod je jednoduchý: posílit byznys firmy, jež měla být jedním z Trumpových hlavních byznysových tahounů. Jenomže Trumpova mediální firma nešlape a její akcie se pohybují na historických minimech.
Sázka na AI i čínskou soběstačnost
CXMT vyrábí paměti DRAM. Ty fungují jako krátkodobá pracovní paměť telefonů, počítačů a serverů a bez nich se neobejdou ani systémy umělé inteligence.
Trhu dlouhodobě dominují Samsung Electronics, SK Hynix a americký Micron. CXMT je světovou čtyřkou a podle prospektu měla v roce 2025 tržní podíl přibližně 7,7 procenta. Pro investory je ale vzácnou příležitostí vsadit přímo na čínského výrobce pamětí, který má těžit z rozmachu AI i snahy Pekingu omezit závislost na zahraničních technologiích.
„Je jen otázkou času, kdy se z vyzyvatele může stát globální šampion,“ řekl CNBC Theodore Shou, šéf investiční společnosti Yiyi Capital.
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Názory
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Miliardy na továrny a vývoj
Při primární veřejné nabídce, tedy prvním prodeji akcií široké veřejnosti, získala CXMT 57,92 miliardy jüanů, což odpovídá 8,6 miliardy dolarů. Pokud využije možnost nabídnout další akcie, může výnos vzrůst až na 66,6 miliardy jüanů. Peníze mají zamířit především do rozšíření výroby paměťových čipů a výzkumu.
Růstu ceny pomohl také omezený počet dostupných akcií. Při zahájení obchodování jich bylo volně k dispozici jen 6,73 procenta. „Nevylučoval bych období spekulativní horečky během prvních obchodních dnů,“ upozornil v rozhovoru pro Bloomberg Ao Fei z Beijing Xinhan Capital.
Hvězdný debut, ale také velké riziko
CXMT rychle roste a těží z vysoké poptávky po pamětech. Technologicky však stále zaostává za světovými lídry a výroba čipů je cyklický byznys: období nedostatku a vysokých cen pravidelně střídá přebytek a propad marží.
Investoři si tak nekoupili jen rostoucího výrobce čipů, ale také sázku na čínskou technologickou soběstačnost. První den dopadl velkolepě. Teprve další měsíce ukážou, nakolik cenu táhne skutečný růst firmy a nakolik burzovní euforie.
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Money
Cena zlata od lednového maxima přes 5400 dolarů za unci klesla zhruba o čtvrtinu na současných zhruba 4050 dolarů. Ve druhém čtvrtletí propadla o 14,1 procenta, žlutý kov tak zaznamenal nejhorší čtvrtletní výkonnost od druhého čtvrtletí 2013, vyplývá z analýzy investiční společnosti Invesco. Navzdory současnému poklesu je zlato za posledních 12 měsíců stále o 21,3 procenta dražší.